Какой сегодня праздник: 18 февраля 2018 года

Сегодня — последний день масленичной недели. Так называемые "Проводы", "Прощеный день" и "Прощеное воскресенье". Уже с утра начинались проводы Масленицы, сопровождавшиеся веселым карнавальным шествием, выступлениями скоморохов, народных оркестров.
Однако потребление алкоголя было минимальным, и, хотя пища была скоромной, мяса не ели. В этот день просили прощения у живых и умерших, посещали кладбища, ходили в баню. Прощение нужно просить искренне, от чистого сердца, а отказать в прощении — большой грех. Вечером торжественно сжигалось чучело Масленицы.
Какие события проходили в этот день в прошлом:
1268 — Раковорская битва, в которой Тевтонский орден потерпел самое страшное поражение со времён Битвы при Дурбе.
1790 — В Яcсах выходит периодическое издание на французском языке "Courier de Moldavie", первая газета, выпущенная на территории Молдовы.
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1918 — Открытие "Народного Университета" в Кишиневе.
1930 — Американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла, открывает девятую планету Солнечной системы — Плутон.
1965 — Гамбия получила независимость от Великобритании.
1979 — В пустыне Сахара выпал снег.
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Родились:
1780 — Алексей Венецианов, русский художник-живописец, один из основоположников бытового жанра в русской живописи.
1898 — Энцо Феррари, итальянский конструктор и предприниматель, основатель одноимённой автомобильной компании.
1924 — Георгий Раковицэ, молдавский сценарист и писатель.
1933 — Йоко Оно, японская и американская художница и музыкант, вдова Джона Леннона.
1935 — Сергей Данилюк, молдавский ученый физик.
1947 — Валерий Рудик, специалист в области микробиологии, действительный член Академии Наук Молдовы.
1948 — Валерий Казаку, молдавский актер.
1953 — Аркадий Укупник, российский композитор и поп-певец.
1954 — Джон Траволта, американский, американский актёр, танцор и певец, наиболее известный по ролям в таких фильмах, как "Лихорадка субботнего вечера", "Криминальное чтиво" и "Бриолин".
1967 — Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель "Золотого мяча".
1974 — Евгений Кафельников, российский теннисист.
1975 — Игорь Додон, президент Молдовы.
1975 — Гари Невилл, английский футболист и тренер.
Скончались:
1546 — Мартин Лютер, вождь Реформации в Германии, основатель лютеранства.
1564 — Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, художник и поэт.
1967 — Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель атомной бомбы.
2002 — Лев Кулиджанов, советский кинорежиссёр ("Когда деревья были большими", "Преступление и наказание").