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Масленица

Какой сегодня праздник: 18 февраля 2018 года

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Последний день Масленицы, "Прощеное воскресенье", открытие Плутона, Энцо Феррари, Микеланджело, Джон Траволта. Чем еще ознаменовано 18 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Сегодня — последний день масленичной недели. Так называемые "Проводы", "Прощеный день" и "Прощеное воскресенье". Уже с утра начинались проводы Масленицы, сопровождавшиеся веселым карнавальным шествием, выступлениями скоморохов, народных оркестров.

Участники Бакшевской масленицы в Московской области
© Sputnik/ Евгения Новоженина
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Однако потребление алкоголя было минимальным, и, хотя пища была скоромной, мяса не ели. В этот день просили прощения у живых и умерших, посещали кладбища, ходили в баню. Прощение нужно просить искренне, от чистого сердца, а отказать в прощении — большой грех. Вечером торжественно сжигалось чучело Масленицы.

Какие события проходили в этот день в прошлом:

1268 — Раковорская битва, в которой Тевтонский орден потерпел самое страшное поражение со времён Битвы при Дурбе.

1790 — В Яcсах выходит периодическое издание на французском языке "Courier de Moldavie", первая газета, выпущенная на территории Молдовы.

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1918 — Открытие "Народного Университета" в Кишиневе.

1930 — Американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла, открывает девятую планету Солнечной системы — Плутон.

1965 — Гамбия получила независимость от Великобритании.

1979 — В пустыне Сахара выпал снег.

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Родились:

1780 — Алексей Венецианов, русский художник-живописец, один из основоположников бытового жанра в русской живописи.

1898 — Энцо Феррари, итальянский конструктор и предприниматель, основатель одноимённой автомобильной компании.

1924 — Георгий Раковицэ, молдавский сценарист и писатель.

1933 — Йоко Оно, японская и американская художница и музыкант, вдова Джона Леннона.

Джон Леннон и Йоко Оно, 1972 год
© AP Photo /
Джон Леннон и Йоко Оно, 1972 год

1935 — Сергей Данилюк, молдавский ученый физик.

1947 — Валерий Рудик, специалист в области микробиологии, действительный член Академии Наук Молдовы.

1948 — Валерий Казаку, молдавский актер.

1953 — Аркадий Укупник, российский композитор и поп-певец.

1954 — Джон Траволта, американский, американский актёр, танцор и певец, наиболее известный по ролям в таких фильмах, как "Лихорадка субботнего вечера", "Криминальное чтиво" и "Бриолин".

1967 — Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель "Золотого мяча".

1974 — Евгений Кафельников, российский теннисист.

1975 — Игорь Додон, президент Молдовы.

1975 — Гари Невилл, английский футболист и тренер.

Скончались:

1546 — Мартин Лютер, вождь Реформации в Германии, основатель лютеранства.

1564 — Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, художник и поэт.

Скульптура Давида Микеланджело
ALBERTO PIZZOLI / AFP
Скульптура Давида Микеланджело

1967 — Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель атомной бомбы.

2002 — Лев Кулиджанов, советский кинорежиссёр ("Когда деревья были большими", "Преступление и наказание").

 

 

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Теги:
сахара, Масленица, праздник, Евгений Кафельников, Роберто Баджо, Джон Траволта, Энцо Феррари, Микеланджело, Йоко Оно, Игорь Додон
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