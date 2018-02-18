Какой сегодня праздник: 18 февраля 2018 года

Последний день Масленицы, "Прощеное воскресенье", открытие Плутона, Энцо Феррари, Микеланджело, Джон Траволта. Чем еще ознаменовано 18 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Сегодня — последний день масленичной недели. Так называемые "Проводы", "Прощеный день" и "Прощеное воскресенье". Уже с утра начинались проводы Масленицы, сопровождавшиеся веселым карнавальным шествием, выступлениями скоморохов, народных оркестров.

Однако потребление алкоголя было минимальным, и, хотя пища была скоромной, мяса не ели. В этот день просили прощения у живых и умерших, посещали кладбища, ходили в баню. Прощение нужно просить искренне, от чистого сердца, а отказать в прощении — большой грех. Вечером торжественно сжигалось чучело Масленицы.

Какие события проходили в этот день в прошлом:

1268 — Раковорская битва, в которой Тевтонский орден потерпел самое страшное поражение со времён Битвы при Дурбе.

1790 — В Яcсах выходит периодическое издание на французском языке "Courier de Moldavie", первая газета, выпущенная на территории Молдовы.

Первые просветители Бессарабии — кто они>>>

1918 — Открытие "Народного Университета" в Кишиневе.

1930 — Американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла, открывает девятую планету Солнечной системы — Плутон.

1965 — Гамбия получила независимость от Великобритании.

1979 — В пустыне Сахара выпал снег.

В пустыне Сахара вторую зиму подряд выпадает снег, видео>>>

Родились:

1780 — Алексей Венецианов, русский художник-живописец, один из основоположников бытового жанра в русской живописи.

1898 — Энцо Феррари, итальянский конструктор и предприниматель, основатель одноимённой автомобильной компании.

1924 — Георгий Раковицэ, молдавский сценарист и писатель.

1933 — Йоко Оно, японская и американская художница и музыкант, вдова Джона Леннона.

© AP Photo / Джон Леннон и Йоко Оно, 1972 год

1935 — Сергей Данилюк, молдавский ученый физик.

1947 — Валерий Рудик, специалист в области микробиологии, действительный член Академии Наук Молдовы.

1948 — Валерий Казаку, молдавский актер.

1953 — Аркадий Укупник, российский композитор и поп-певец.

1954 — Джон Траволта, американский, американский актёр, танцор и певец, наиболее известный по ролям в таких фильмах, как "Лихорадка субботнего вечера", "Криминальное чтиво" и "Бриолин".

1967 — Роберто Баджо, итальянский футболист, обладатель "Золотого мяча".

1974 — Евгений Кафельников, российский теннисист.

1975 — Игорь Додон, президент Молдовы.

1975 — Гари Невилл, английский футболист и тренер.

Скончались:

1546 — Мартин Лютер, вождь Реформации в Германии, основатель лютеранства.

1564 — Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, художник и поэт.

ALBERTO PIZZOLI / AFP Скульптура Давида Микеланджело

1967 — Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель атомной бомбы.

2002 — Лев Кулиджанов, советский кинорежиссёр ("Когда деревья были большими", "Преступление и наказание").