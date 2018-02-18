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Какой сегодня праздник: 19 февраля 2018 года

© Sputnik/ Said Tsarnaev
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (39)
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Начало Великого поста, день китов, Петр Рареш, приход к власти Наполеона, газета "Труд", Алла Ларионова и Юрий Антонов. Чем еще ознаменовано 19 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Первый день великого поста. Как правильно поститься, что можно есть во время поста, а что, категорически нельзя, смотрите в материале Sputnik Молдова.

В мире сегодня отмечают также и день защиты морских млекопитающих, и всемирный день китов. А вот в Армении — День дарения книг, когда в стране проходят различные интересные мероприятия.

Баклажаны с орехами и пхали в ресторане
© Flickr / salvagekat
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Исландия отмечает День женщин. В Киргизии 19 февраля — День сотрудника финансовой полиции. А в Туркмении — День государственного флага.

Исторические события в этот день:

1541 — Начало второго правления Петра Рареша в Молдове.

1726 — Указом императрицы Екатерины I учрежден Верховный Тайный совет.

1774 — После месячной осады Челябинска отрядами пугачёвского полковника И. Н. Грязнова правительственные войска генерала Деколонга оставили город восставшим.

1793 — Издаётся указ Екатерины II, прерывающий все отношения с революционной Францией, в частности запрещающий ввоз в Россию ведомостей, журналов и других сочинений.

1800 — Наполеон I Бонапарт провозглашает себя первым консулом Франции.

ТОП-10 левшей. Наполеон Бонапарт
© Sputnik/ Александр Поляков
ТОП-10 левшей. Наполеон Бонапарт

1855 — Леверье составил первую карту погоды.

1861 — Начинается крестьянская реформа в левобережных районах Днестра согласно регламенту от 19 февраля 1861 года.

1878 — Томас Эдисон запатентовал фонограф.

1921 — Выход первого номера газеты "Труд".

Календарь Великого поста — что важно знать верующим>>>

1954 — Принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

1964 — На экраны Франции вышел фильм режиссёра Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денёв.

2008 — Лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своём уходе из большой политики.

Родились:

1633 — Мирон Костин, молдавский летописец, историк, поэт и переводчик.

1876 — Константин Брынкуш (в некоторых источниках указан как Бранкузи, по французским правилам чтения), румынский скульптор-сюрреалист, также широко известный и во Франции.

1929 — Вадим Захарченко, актёр, заслуженный артист России. Стал узнаваемым, благодаря своим эпизодическим ролям более чем в 250 картинах. 

1931 — Алла Ларионова, советская и российская актриса театра и кино. Известна своими ролями в "Анна на шее", "Двенадцатая ночь", "Отцы и дети" и "Ко мне, Мухтар!". 

1940 — Сапармурат Ниязов, президент Туркмении с 1991 года.

1945 — Юрий Антонов, певец и композитор, народный артист России.

1948 — Тони Айомми, английский гитарист, основатель группы Black Sabbath.

1954 — Франсис Бухгольц, бывший басист группы Scorpions.

1967 — Бенисио дель Торо, голливудский актёр. Наиболее известны его роли в фильмах "Большой куш", "21 грамм" и "Город грехов".

1977 — Джанлука Дзамбротта, итальянский футболист, чемпион мира (2006).

Скончались:

1837 — Георг Бюхнер, немецкий поэт, драматург. Написал знаменитую пьесу "Войцек". 

2000 — Анатолий Собчак, профессор, доктор юридических наук, бывший мэр Санкт-Петербурга.

2003 — Игорь Горбачёв, актёр театра и кино, режиссёр, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

2008 — Егор Летов, советский и российский рок-музыкант, лидер группы "Гражданская оборона" >>>

Памяти Егора Летова, поэта, музыканта и постмодерниста>>>

2016 — Нелл Харпер Ли, американская писательница. Автор романа "Убить пересмешника". 

2016 — Умберто Эко, итальянский учёный, философ, историк, литературный критик. Известные романы: "Имя розы", "Маятник Фуко" и "Баудолино" >>>

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (39)

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Теги:
Scorpions, Шербурские зонтики, Великий пост 2018, праздник, газета "Труд", Анатолий Собчак, Юрий Антонов, Мирон Костин, Катрин Денев, Наполеон, Фидель Кастро, Умберто Эко
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