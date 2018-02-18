Какой сегодня праздник: 19 февраля 2018 года

Первый день великого поста. Как правильно поститься, что можно есть во время поста, а что, категорически нельзя, смотрите в материале Sputnik Молдова.
В мире сегодня отмечают также и день защиты морских млекопитающих, и всемирный день китов. А вот в Армении — День дарения книг, когда в стране проходят различные интересные мероприятия.
Исландия отмечает День женщин. В Киргизии 19 февраля — День сотрудника финансовой полиции. А в Туркмении — День государственного флага.
Исторические события в этот день:
1541 — Начало второго правления Петра Рареша в Молдове.
1726 — Указом императрицы Екатерины I учрежден Верховный Тайный совет.
1774 — После месячной осады Челябинска отрядами пугачёвского полковника И. Н. Грязнова правительственные войска генерала Деколонга оставили город восставшим.
1793 — Издаётся указ Екатерины II, прерывающий все отношения с революционной Францией, в частности запрещающий ввоз в Россию ведомостей, журналов и других сочинений.
1800 — Наполеон I Бонапарт провозглашает себя первым консулом Франции.
1855 — Леверье составил первую карту погоды.
1861 — Начинается крестьянская реформа в левобережных районах Днестра согласно регламенту от 19 февраля 1861 года.
1878 — Томас Эдисон запатентовал фонограф.
1921 — Выход первого номера газеты "Труд".
Календарь Великого поста — что важно знать верующим>>>
1954 — Принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
1964 — На экраны Франции вышел фильм режиссёра Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денёв.
2008 — Лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своём уходе из большой политики.
Родились:
1633 — Мирон Костин, молдавский летописец, историк, поэт и переводчик.
1876 — Константин Брынкуш (в некоторых источниках указан как Бранкузи, по французским правилам чтения), румынский скульптор-сюрреалист, также широко известный и во Франции.
1929 — Вадим Захарченко, актёр, заслуженный артист России. Стал узнаваемым, благодаря своим эпизодическим ролям более чем в 250 картинах.
1931 — Алла Ларионова, советская и российская актриса театра и кино. Известна своими ролями в "Анна на шее", "Двенадцатая ночь", "Отцы и дети" и "Ко мне, Мухтар!".
1940 — Сапармурат Ниязов, президент Туркмении с 1991 года.
1945 — Юрий Антонов, певец и композитор, народный артист России.
1948 — Тони Айомми, английский гитарист, основатель группы Black Sabbath.
1954 — Франсис Бухгольц, бывший басист группы Scorpions.
1967 — Бенисио дель Торо, голливудский актёр. Наиболее известны его роли в фильмах "Большой куш", "21 грамм" и "Город грехов".
1977 — Джанлука Дзамбротта, итальянский футболист, чемпион мира (2006).
Скончались:
1837 — Георг Бюхнер, немецкий поэт, драматург. Написал знаменитую пьесу "Войцек".
2000 — Анатолий Собчак, профессор, доктор юридических наук, бывший мэр Санкт-Петербурга.
2003 — Игорь Горбачёв, актёр театра и кино, режиссёр, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
2008 — Егор Летов, советский и российский рок-музыкант, лидер группы "Гражданская оборона" >>>
Памяти Егора Летова, поэта, музыканта и постмодерниста>>>
2016 — Нелл Харпер Ли, американская писательница. Автор романа "Убить пересмешника".
2016 — Умберто Эко, итальянский учёный, философ, историк, литературный критик. Известные романы: "Имя розы", "Маятник Фуко" и "Баудолино" >>>