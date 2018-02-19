Какой сегодня праздник: 20 февраля 2018 года

Второй день великого поста. Сегодня можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку: вареная или печеная, но без растительного масла. Полный календарь великого поста смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
В мире сегодня отмечают всемирный день социальной справедливости. В Соединенных Штатах — День президентов США.
Этот день в истории:
1816 — В Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".
1859 — Прием Александру Иоана Кузы в Бухаресте.
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1872 — В США запатентован электрический лифт.
1872 — В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.
1877 — В Большом театре в Москве проходит премьера балета П. Чайковского "Лебединое озеро".
1909 — Опубликован "Первый манифест футуризма". На первой странице французской газеты "Фигаро" был напечатан текст в виде платного объявления под названием "Обоснование и манифест футуризма", подписанный известным итальянским литератором и поэтом Филиппо Томазо Маринетти. От этой даты и принято отсчитывать историю футуризма — одного из крупнейших течений европейского искусства начала XX века.
1924 — Сидни Пуатье, американский актер, режиссер и продюсер ("Шакал", "Ноев ковчег"), первый актер афроамериканского происхождения, получивший "Оскар".
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1933 — За две недели до вступления в должность президента Рузвельта, Конгресс отменил "сухой закон".
1940 — На экраны вышел первый эпизод мультсериала "Том и Джерри".
1960 — На сцене родной школы в Сиэтле состоялось первое выступление будущего гитариста-виртуоза Джимми Хендрикса.
1962 — Трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет.
1988 — В Екатеринбурге (В Свердловске) образовалась популярная в середине 90-х группа "Агата Кристи". А вот одна из их самых знаменитых песен:
Родились:
1831 — Алексей Козлов, русский философ-идеалист.
1844 — Людвиг Больцман австрийский физик-теоретик.
1886 — Бела Кун венгерский и советский политический деятель и журналист.
1898 — Порфирий Иванов русский целитель, автор популярной методики оздоровления "Детка".
1903 — Лев Доватор советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
1947 — Валентина Кожокару, исполнительница народной музыки.
1950 — Николай Слюсарь, художник.
1953 — Михай Чобану, исполнитель народной музыки.
1963 — Иэн Браун, британский музыкант, лидер группы The Stone Roses.
1964 год — родилась Наталия Гулькина — советская и российская эстрадная певица, солистка группы "Мираж".
1966 — Синди Кроуфорд, американская супермодель, телеведущая, актриса.
1967 — Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana.1967 — Павел Мончивода, польский бас-гитарист, участник группы Scorpions.
1975 — Брайан Литтрелл, певец, участник группы Backstreet Boys.
1985 — Юлия Волкова, бывшая солистка поп-группы "Тату".
1988 — Рианна, барбадосская R&B-певица.
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Скончались:
1907 — Анри Муассан французский химик, Нобелевский лауреат.
1993 — Ферруччио Ламборгини, итальянский автопромышленник, создавший быстрые и дорогие автомобили спортивного класса.
1994 — Владимир Дружников, киноактер ("Каменный цветок", "Без вины виноватые", "Сказание о земле Сибирской", "Константин Заслонов").
2001 — Ирина Николаевна Бугримова, первая в России женщина — дрессировщица хищников, народная артистка СССР. — снялась в 1975 — Соло для слона с оркестром — эпизод (аттракцион "Львы").
2017 — Виталий Чуркин, постоянный представитель России при ООН.