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German philosopher and economist Karl Marx. Late 1870s. Reproduction

Какой сегодня праздник: 21 февраля 2018 года

© Sputnik/ A. Sverdlov
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (41)
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Третий день великого поста, суд над Жанной Д'Арк, Манифест коммунистической партии, Николай Расторгуев, Чак Паланик и Алан Рикман. Чем еще ознаменовано 21 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно шести тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей.

Сегодня — третий день великого поста: можно есть хлеб, зелень, сырые или квашеные овощи, фрукты, маслины, орехи, мед, отвар из трав, ягод, фруктов и квас. Как питаться в каждый день поста смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

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Также сегодня всемирный день экскурсовода. В Беларуси 21 февраля отмечают день работников землеустроительной и картографо-геодезической службы. Во Франции — день памяти иностранных участников французского Сопротивления, погибших во время войны.

Фестиваль ароматной пагоды начинается сегодня во Вьетнаме. Это самый продолжительный местный праздник, он продлится более двух месяцев. Ароматная пагода — одно из древнейших во Вьетнаме буддийских святилищ. Ежегодно на три весенних месяца она становится центром паломничества буддистов из всех уголков Вьетнама.

События в этот день:
1431 — Начало суда над Жанной д'Aрк.

1613 — В России Земским собором на царство избирается Михаил Федорович Романов, основатель династии Романовых.

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1784 — Согласно указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1811 — Гемфри Дэви сообщает о свойствах открытого им газа — хлора.

1816 — Начинается движение декабристов. По инициативе Александра Николаевича Муравьева основывается тайная дворянская организация "Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества".

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1848 — Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали "Манифест коммунистической партии".

1875 — Родилась Жанна Луиза Кальман — старейшая из когда-либо живших людей на Земле, чьи даты рождения и смерти точно известны. Она — единственный известный человек, достигший 120-летнего возраста. Также она удерживала титул "самого старого живого человека на Земле" дольше, чем любой другой долгожитель.

1940 — В гитлеровской Германии начато строительство первого лагеря массового уничтожения — Освенцима (на нем. Аушвиц).

1951 — На молдавском филиале киностудии "Черноморская" на молдавский язык дублируют фильмы "Недалеко от Москвы", "Весна в Сакене".

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1953 — Джеймс Уотсон и Френсис Крик предлагают структурную модель ДНК — двойную спираль.

1961 — Создано Агентство печати Новости (АПН), ныне РИА Новости.

1992 — Совет Безопасности ООН принимает решение о вводе войск в Югославию.

Родились:

1728 — Пётр III, российский император, муж Екатерины II. После полугодового царствования был свергнут в результате дворцового переворота, возведшего на престол его жену.

1783 — Федор Толстой — русский художник и скульптор.

1836 — Клеман Филибер Лео Делиб, французский композитор. Известные произведения: балет "Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами" и оперы "Жан де Нивель", "Лакме" и "Кассия".

1876 — Пётр Кончаловский, русский художник. 

1905 — Лев Атаманов, кинорежиссёр, один из зачинателей советской рисованной мультипликации.

1925 — Алексей Парамонов, советский футболист, олимпийский чемпион (1956).

1933 — Нина Симон, американская певица.

1942 — Вера Алентова, актриса, народная артистка России. Прославилась благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит" и "Завтра была война" и другие. 

1946 — Алан Рикман, английский актёр, режиссёр. Известен нам по роли профессора Северуса Снегга в франшизе "Гарри Поттер". Также снимался в фильмах "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Парфюмер. История одного убийцы", "Автостопом по галактике". 

1952 — Виталий Чуркин, российский дипломат, постпред Российской Федерации в ООН.

Виталий Чуркин
© AFP 2018/ KENA BETANCUR
Виталий Чуркин

1957 — Николай Расторгуев, лидер группы "Любэ", народный артист России.

1962 — Чак Паланик, американский писатель, автор книг "Бойцовский клуб", "Уцелевший ", "Призраки", "Удушье" и других.

1979 — Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица. Снялась в фильмах: "Если только", "Гарфилд", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Сердцеедки" и других. 

Скончались:

1677 — Бенедикт Спиноза, нидерландский философ. Внес весомый вклад в развитие дисциплины этики. 

1941 — Сэр Фредерик Грант Бантинг, канадский врач и физиолог, один из открывателей гормона инсулина, лауреат Нобелевской премии 1923 года.

1984 — Михаил Александрович Шолохов, русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1965 года. 

2010 — Владимир Яковлевич Мотыль, советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист ("Женя, Женечка и "Катюша" ", "Белое солнце пустыни" и другие).

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (41)

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