02:47 22 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-2°C
Прямой эфир
Поиск
Насилие, фото из архива

Какой сегодня праздник: 22 февраля 2018 года

CC0 / ninocare / pain
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (42)
23 0 0

Четвертый день великого поста, публикация важнейшей работы Галилео Галилея, Джордж Вашингтон, Луис Бунюэль и Стефан Цвейг. Чем еще ознаменовано 21 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня международный день поддержки жертв преступлений? А в Египте сегодня отмечают день единства. В Соединенных Штатах — день рождения первого президента Джорджа Вашингтона.

Сегодня — четвертый день великого поста: можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку, то есть вареную или печеную, но без растительного масла. Как питаться в каждый день поста смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1632 — Галилео Галилей публикует свою важнейшую работу — "Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой", повлиявшую на развитие дальнейшей европейской науки об астрономии.

Николай Маврокордат
© Photo: Public Domain
Топ-3 молдавских семей, ставших русскими дворянами

1653 — Началась церковная реформа патриарха Никона.

1709 — Русские войска разбивают шведов в битве у Красного Кута, едва не захватывая в плен шведского короля Карла XII.

1821 — Александр Ипсиланти, руководитель Этерии, пересек реку Прут, вступив в Молдову. 

Как молдаване Москву спасали>>>

1829 — Между Россией и Персией заключен Туркманчайский мирный договор, завершивший русско-персидскую войну 1826-1828 годов.

1848 — В Париже началась буржуазно-демократическая революция, которая привела к свержению Июльской монархии.

1958 — Президенты Египта и Сирии подписывают акт об объединении двух стран в Объединенную Арабскую Республику.

1964 — В СССР состоялась премьера фильма "Живые и мертвые".

1968 — Крейсер "Аврора" награжден орденом Октябрьской Революции.

Родились:

1732 — Джордж Вашингтон, первый Президент США.

1788 — Артур Шопенгауэр, немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма.

1800 — Анна Петровна Керн, современница Александра Сергеевича Пушкина. Считается, что именно ей поэт посвятил стихотворение "Я помню чудное мгновенье".

Молдавские красавицы, вскружившие голову известным деятелям России>>>

1810 — Фредерик Шопен, польский композитор.

Президент США Джон Кеннеди
© AFP 2018/ NASA
В СССР считали убийство Кеннеди заговором

1850 — Родился Федор Васильев — русский живописец-пейзажист.

1900 — Луис Бунюэль, испанский режиссер-сюрреалист. Снял культовый фильм "Андалузский пес".

1921 — Джульетта Мазина, итальянская киноактриса. Жена знаменитого режиссера Федерико Феллини. Снялась в культовых фильмах своего мужа "Дорога" и "Ночи Кабирии".  

1932 — Эдвард Кеннеди, младший брат Джона и Роберта Кеннеди, сенатор.

1935 — Тимофей Мелник, молдавский критик и историк литературы.

1947 — Тудор Цэрнэ, молдавский актер и режиссер.

1949 — Ники Лауда, австрийский автогонщик.

1949 — Александр Лунгу, молдавский математик.

1959 — Кайл Маклахлен, американский киноактер, прославиля благодаря роли агента ФБР Дейла Купер в культовом телесериале Дэвида Линча "Твин Пикс".

1975 — Дрю Бэрримор, голливудская актриса.

1989 — Кэтэлина Русу, исполнительница эстрадной музыки.

Скончались:

1512 — Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, в честь которого названа Америка.

1797 — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, имя которого стало нарицательным.

Пантеон русской воинской славы в Бендерской крепости будет пополнен>>>

1898 — Константин Стамати-Чуря, молдавский писатель, драматург и публицист.

1942 — Покончил с собой Стефан Цвейг, австрийский писатель и критик.

1960 — Татьяна Ватаву, актриса.

1987 — Энди Уорхол, американский художник, автор фильмов, издатель.

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (42)

По теме

Какой сегодня праздник: 21 февраля 2018 года
Какой сегодня праздник: 20 февраля 2018 года
Теги:
мирный договор, революция, реформа, Энди Уорхол, Дрю Бэрримор, Артур Шопенгауэр, Джордж Вашингтон, барон Мюнхгаузен, Александр Ипсиланти
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Разговор за чашкой кофе
    Латвийский русский

    Ко Дню родного языка Sputnik Латвия подготовил небольшую подборку слов и выражений, свойственных именно для русского языка в Латвии.

  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, архивное фото
    Не конкуренты

    Российский отельер рассказал, что литовские гостиницы могут стать резервным вариантом в случае ажиотажа среди гостей ЧМ-2018 в России.

  • Фрагмент фото выставки
    Эстонское влияние

    Организатор выставки "Эстонцы в Кремле" посетовал на прекращение межпарламентского сотрудничества между Россией и Эстонией и призвал соседей общаться.

  • Яблоки
    Похитители яблок

    Возбуждено уголовное дело против группы граждан, которые под видом грузоперевозчиков похищали партии груш и яблок на территории Беларуси и продавали в Россию.

  • Трибуна для выступлений в МИД Грузии
    "Безвиз" не остановить!

    Посол Грузии в ЕС заверила граждан страны в том, что на данном этапе безвизовому режиму со странами Евросоюза ничего не угрожает.

  • Даниил Убирия
    Энергетический дефицит

    Члены Общественной палаты Абхазии решают, как сохранить в рабочем состоянии энергосистему страны на время планового ремонта Ингур ГЭС в 2019 году.

  • Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
    Два потока

    Эксперт рассказал, в чем состоит принципиальное отличие "Турецкого потока" от проекта "Южный поток", и в чем заключается интерес Анкары.

  • Фармацевт в аптеке
    Жизнь по рецепту

    Минздрав Армении разработал новый порядок продажи медикаментов: из 4700 наименований лекарств 2700 скоро можно будет купить только по рецепту.

  • Невеста плачет, архивное фото
    Украл – женись!

    Адвокат объяснил, почему в казахстанском законодательстве надо отдельно прописать норму о похищении невесты.

  • Осетинские оружейники, братья Алборовы
    Мастера оружейных дел

    Sputnik Южная Осетия знакомит читателей с творчеством выдающихся осетинских оружейников Аслана и Виталия Алборовых.

  • Разговор за чашкой кофе
    Латвийский русский

    Ко Дню родного языка Sputnik Латвия подготовил небольшую подборку слов и выражений, свойственных именно для русского языка в Латвии.

  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, архивное фото
    Не конкуренты

    Российский отельер рассказал, что литовские гостиницы могут стать резервным вариантом в случае ажиотажа среди гостей ЧМ-2018 в России.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

ExpoVin Moldova - 2018
EXPOVIN MOLDOVA-2018: как проходило открытие выставки
Тактические учения с примененим комплексов С-300 в Ростовской области
Тактические учения с примененим комплексов С-300 в Ростовской области
Всемирное антидопинговое агентство
Охота на допинг: кто, зачем и почему

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться