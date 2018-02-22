Какой сегодня праздник: 22 февраля 2018 года

Четвертый день великого поста, публикация важнейшей работы Галилео Галилея, Джордж Вашингтон, Луис Бунюэль и Стефан Цвейг. Чем еще ознаменовано 21 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня международный день поддержки жертв преступлений? А в Египте сегодня отмечают день единства. В Соединенных Штатах — день рождения первого президента Джорджа Вашингтона.

Сегодня — четвертый день великого поста: можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку, то есть вареную или печеную, но без растительного масла. Как питаться в каждый день поста смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1632 — Галилео Галилей публикует свою важнейшую работу — "Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой", повлиявшую на развитие дальнейшей европейской науки об астрономии.

1653 — Началась церковная реформа патриарха Никона.

1709 — Русские войска разбивают шведов в битве у Красного Кута, едва не захватывая в плен шведского короля Карла XII.

1821 — Александр Ипсиланти, руководитель Этерии, пересек реку Прут, вступив в Молдову.

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1829 — Между Россией и Персией заключен Туркманчайский мирный договор, завершивший русско-персидскую войну 1826-1828 годов.

1848 — В Париже началась буржуазно-демократическая революция, которая привела к свержению Июльской монархии.

1958 — Президенты Египта и Сирии подписывают акт об объединении двух стран в Объединенную Арабскую Республику.

1964 — В СССР состоялась премьера фильма "Живые и мертвые".

1968 — Крейсер "Аврора" награжден орденом Октябрьской Революции.

Родились:

1732 — Джордж Вашингтон, первый Президент США.

1788 — Артур Шопенгауэр, немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма.

1800 — Анна Петровна Керн, современница Александра Сергеевича Пушкина. Считается, что именно ей поэт посвятил стихотворение "Я помню чудное мгновенье".

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1810 — Фредерик Шопен, польский композитор.

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1850 — Родился Федор Васильев — русский живописец-пейзажист.

1900 — Луис Бунюэль, испанский режиссер-сюрреалист. Снял культовый фильм "Андалузский пес".

1921 — Джульетта Мазина, итальянская киноактриса. Жена знаменитого режиссера Федерико Феллини. Снялась в культовых фильмах своего мужа "Дорога" и "Ночи Кабирии".

1932 — Эдвард Кеннеди, младший брат Джона и Роберта Кеннеди, сенатор.

1935 — Тимофей Мелник, молдавский критик и историк литературы.

1947 — Тудор Цэрнэ, молдавский актер и режиссер.

1949 — Ники Лауда, австрийский автогонщик.

1949 — Александр Лунгу, молдавский математик.

1959 — Кайл Маклахлен, американский киноактер, прославиля благодаря роли агента ФБР Дейла Купер в культовом телесериале Дэвида Линча "Твин Пикс".

1975 — Дрю Бэрримор, голливудская актриса.

1989 — Кэтэлина Русу, исполнительница эстрадной музыки.

Скончались:

1512 — Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, в честь которого названа Америка.

1797 — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, имя которого стало нарицательным.

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1898 — Константин Стамати-Чуря, молдавский писатель, драматург и публицист.

1942 — Покончил с собой Стефан Цвейг, австрийский писатель и критик.

1960 — Татьяна Ватаву, актриса.

1987 — Энди Уорхол, американский художник, автор фильмов, издатель.