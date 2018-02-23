Какой сегодня праздник: 23 февраля 2018 года

Пятый день поста, День защитника Отечества, Юлиус Фучик, Каземир Малевич и Олег Янковский. Чем еще ознаменовано 23 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Сегодня в ряде бывших советских республик, например, Беларуси, Южной Осетии и Таджикистане отмечают День защитника Отечества. В Молдове эту дату официально уже не празднуют. С 1946 года этот праздник отмечали как День советской Армии и военно-морского флота. С 1995 года праздник переименовали в День защитника Отечества.

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

© Sputnik/ Evgeny Yepanchintsev День мужчин-2017: дата и история праздника

А еще сегодня Гайана отмечает День Республики.

Пятый день поста. Сегодня можно есть: хлеб зелень, сырые или квашеные овощи, фрукты, маслины, орехи, мед, настой из трав или квас. Как еще питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

Что происходило в этот день:

532 — Византийский император Юстиниан I приказал построить новую православную базилику в Константинополе — Собор Святой Софии.

1826 — Николай Лобачевский положил начало неевклидовой геометрии.

1866 — Отречение Александру Иоана Куза от престола.

1874 — Англичанин Уолтер Уингфилд запатентовал игру с мячом и ракеткой ныне известную как большой теннис.

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1893 — Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

1941 — Впервые получен плутоний.

1959 — В Страсбурге открылась Первая сессия Европейского суда по правам человека.

1999 — Правительство Югославии достигло договорённости о прекращении вооружённого конфликта с косовскими сепаратистами.

2008 — Объявлено о прекращении гражданской войны в Уганде.

2010 — Неизвестные преступники слили больше 2500000 литров дизельного топлива и других углеводородов в реку Ламбро, в северной Италии, что привело к экологической катастрофе.

Родились:

1744 — Майер Амшель Ротшильд, основатель международной династии предпринимателей.

1879 — Казимир Северинович Малевич, русский художник-авангардист, теоретик искусства, педагог и философ.

© Sputnik/ Игорь Руссак Выставка "Казимир Малевич. До и после квадрата"

1903 — Юлиус Фучик, чехословацкий журналист, публицист, литературный и театральный критик, активист коммунистического движения.

1909 — Шпак Николай Иванович, украинский поэт.

1944 — Олег Янковский, актёр театра и кино, режиссер, народный артист СССР.

1952 — Брэд Уитфорд — американский музыкант, гитарист рок-группы "Aerosmith".

1954 — Виктор Ющенко, третий президент Украины.

1961 — Олег Гаркуша, шоумен группы "АукцЫон", автор текстов, исполнитель, поэт.

1981 — Гарет Барри, известный английский футболист, игрок английского "Эвертона" и сборной Англии.

1983 — Эмили Блант, британская актриса.

1994 — Дакота Фэннинг, американская киноактриса и фотомодель.

Скончались:

1880 — Фёдор Глинка, русский поэт и публицист, участник декабристских обществ.

1939 — Александр Егоров советский военачальник, Маршал Советского Союза.

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1943 — Александр Матросов советский солдат, Герой Советского Союза

1945 — Алексей Толстой русский писатель и публицист.