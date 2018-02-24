Какой сегодня праздник: 24 февраля 2018 года

Сегодня в Молдове и Румынии — Драгобете. Это народный праздник, знаменующий начало весны. В наше время этот праздник ошибочно адаптировали и совместили с Днем влюбленных — праздником Святого Валентина.
А еще сегодня Международный фестиваль кубинских сигар. В Мексике — День флага, в Эстонии — День независимости Эстонии.
Шестой день великого поста. В этот день можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку. Это может быть что-то варенное или печеное с растительным маслом.Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
События в этот день:
1466 — В Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка.
1582 — Папа Григорий XIII своей буллой Inter gravissimas объявил о реформировании летосчисления и введении Григорианского календаря, использующегося сегодня в большинстве стран планеты.
1852 — Гоголь сжег второй том "Мертвых душ".
1881 — Началось сооружение Панамского канала.
1887 — Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые были объединены телефонной связью.
1895 — День начала войны за независимость Кубы.
1902 — В Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.
1910 — В Швеции основан футбольный клуб "Мальме".
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1918 — Комитетом Спасения была провозглашена независимость Эстонии.
1920 — В Мюнхене образуется Национал-социалистическая германская рабочая партия.
1942 — Первый выход в радиоэфир радиостанции "Голос Америки".
1973 — В телеэфир впервые вышла передача "Очевидное — невероятное".
1981 — Букингемский дворец объявил о помолвке наследного принца Чарльза с леди Дианой Спенсер.
1998 — Элтон Джон посвящается в рыцари.
2008 — Фидель Кастро официально подал в отставку с поста главы правительства Кубы.
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Родились:
1744 — Федор Ушаков, русский флотоводец, адмирал.
1786 — Один из братьев Гримм, Вильгельм. Немецкий филолог, представитель гейдельбергских романтиков, ставивших целью возрождение общественного и научного интереса к народной культуре (фольклору).
1913 — Эммануил Казакевич, советский и еврейский писатель, поэт, переводчик, участник Великой Отечественной войны.
1923 — Морис Гаррель, французский актёр театра и кино. Основатель актерской династии Гаррелей.
1924 — Андрей Васнецов, советский художник.
1932 — Мишель Жан Легран, французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр, певец.
1932 — Майя Кристалинская, советская эстрадная певица.
1954 — Любовь Успенская, российская и американская певица жанра шансон.
1955 — Стив Джобс, американский инженер и предприниматель, сооснователь и генеральный директор корпорации Apple.
1974 — Игорь Кобылянский, молдавский сценарист, режиссер театра и кино, представитель молодого поколения кинематографистов.
1977 — Флойд Мэйвезер Младший, непобеждённый американский боксёр-профессионал.
Скончались:
1856 — Николай Лобачевский, русский математик, создатель неевклидовой геометрии.
1962 — Лев Шварц, советский композитор.
1997 — Ион Войку, румынский скрипач и дирижер.
2007 — Георге Водэ, молдавский поэт, сценарист и режиссер.