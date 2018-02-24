Какой сегодня праздник: 24 февраля 2018 года

Шестой день великого поста, Драгобете, международный день кубинских сигар, Гоголь и его "Мертвые души", Элтон Джон и Стив Джобс. Чем еще ознаменовано 24 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова

Сегодня в Молдове и Румынии — Драгобете. Это народный праздник, знаменующий начало весны. В наше время этот праздник ошибочно адаптировали и совместили с Днем влюбленных — праздником Святого Валентина.

А еще сегодня Международный фестиваль кубинских сигар. В Мексике — День флага, в Эстонии — День независимости Эстонии.

Шестой день великого поста. В этот день можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку. Это может быть что-то варенное или печеное с растительным маслом.Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1466 — В Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка.

1582 — Папа Григорий XIII своей буллой Inter gravissimas объявил о реформировании летосчисления и введении Григорианского календаря, использующегося сегодня в большинстве стран планеты.

1852 — Гоголь сжег второй том "Мертвых душ".

1881 — Началось сооружение Панамского канала.

1887 — Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые были объединены телефонной связью.

1895 — День начала войны за независимость Кубы.

1902 — В Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.

1910 — В Швеции основан футбольный клуб "Мальме".

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1918 — Комитетом Спасения была провозглашена независимость Эстонии.

1920 — В Мюнхене образуется Национал-социалистическая германская рабочая партия.

1942 — Первый выход в радиоэфир радиостанции "Голос Америки".

1973 — В телеэфир впервые вышла передача "Очевидное — невероятное".

1981 — Букингемский дворец объявил о помолвке наследного принца Чарльза с леди Дианой Спенсер.

© AP Photo / Press Association Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, 1981 год

1998 — Элтон Джон посвящается в рыцари.

2008 — Фидель Кастро официально подал в отставку с поста главы правительства Кубы.

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Родились:

1744 — Федор Ушаков, русский флотоводец, адмирал.

1786 — Один из братьев Гримм, Вильгельм. Немецкий филолог, представитель гейдельбергских романтиков, ставивших целью возрождение общественного и научного интереса к народной культуре (фольклору).

1913 — Эммануил Казакевич, советский и еврейский писатель, поэт, переводчик, участник Великой Отечественной войны.

1923 — Морис Гаррель, французский актёр театра и кино. Основатель актерской династии Гаррелей.

1924 — Андрей Васнецов, советский художник.

1932 — Мишель Жан Легран, французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр, певец.

1932 — Майя Кристалинская, советская эстрадная певица.

1954 — Любовь Успенская, российская и американская певица жанра шансон.

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1955 — Стив Джобс, американский инженер и предприниматель, сооснователь и генеральный директор корпорации Apple.

1974 — Игорь Кобылянский, молдавский сценарист, режиссер театра и кино, представитель молодого поколения кинематографистов.

1977 — Флойд Мэйвезер Младший, непобеждённый американский боксёр-профессионал.

Скончались:

1856 — Николай Лобачевский, русский математик, создатель неевклидовой геометрии.

1962 — Лев Шварц, советский композитор.

1997 — Ион Войку, румынский скрипач и дирижер.

2007 — Георге Водэ, молдавский поэт, сценарист и режиссер.