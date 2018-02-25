Какой сегодня праздник: 25 февраля 2018 года

Седьмой день великого поста, досрочные парламентские выборы в Молдове, литературный дебют Михая Эминеску, Огюст Ренуар и Теннесси Уильямс. Чем еще ознаменовано 25 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Седьмой день великого поста. В этот день можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку. Это может быть что-то варенное или печеное с растительным маслом. Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1570 — Папа римский предал анафеме английскую королеву Елизавету Первую.

1573 — Русский первопечатник Иван Федоров во Львове выпустил новое издание "Апостола".

© Sputnik/ Тарас Литвиненко Что можно есть в Великий пост, а что категорически нельзя

1758 — Арестован русский канцлер, глава Коллегии иностранных дел Алексей Бестужев-Рюмин.

1791 — Джордж Вашингтон основывает национальный Банк США.

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1792 — В связи с Великой Французской революцией Екатерина II повелела установить надзор за каждым французом, находящимся в России.

1836 — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер "кольт".

1848 — Во Франции провозглашена Вторая республика.

1856 — Начал работу Парижский конгресс, увенчавшийся подписанием Парижского трактата.

1866 — Литературный дебют Михая Эминеску в журнале "Фамилия", со стихотворением "De-aș avea…"

© Facebook / Noua Generație Bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din Chișinău

1921 — Образована Грузинская ССР.

1956 — В ходе XX съезда Коммунистической партии Советского Союза лидер СССР Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении "культа личности" Иосифа Сталина.

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1992 — Было образовано Российское космическое агентство.

1993 — Парламент Республики Молдова принимает Закон об оплате труда.

2001 — Состоялись досрочные парламентские выборы в Молдове. Коммунистическая партия получила 71 мандат, Альянс Брагиша — 19 мандатов, Христианско-демократическая народная партия — 11.

2010 — В Киеве состоялась инаугурация президента Украины Виктора Януковича.

Родились:

1707 — Карло Гольдони итальянский драматург, создатель национальной комедии.

1841 — Пьер Огюст Ренуар, французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Николай Кибич – многогранный творец

1871 — Леся Украинка, украинская писательница.

1917 — Энтони Берджесс, английский писатель.

1918 — Михаил Кузнецов, актер театра и кино, народный артист РСФСР.

1919 — Жак Андрэ, французский летчик, Герой Советского Союза.

1943 — Джордж Харрисон, британский музыкант, гитарист группы "Битлз".

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1959 — Алексей Балабанов, российский кинорежиссер. Снимал остросоциальное кино. Известные картины: дилогия "Брат", "Брат-2", "Груз 200", "Жмурки", "Мне не больно", "Война" и другие.

1966 — Теа Леони, американская актриса и продюсер. Играла в фильмах "Плохие парни", "Столкновение с бездной", "Семьянин", "Парк юрского периода 3", "Аферисты: Дик и Джейн развлекаются".

Скончались:

1852 — Томас Мур, ирландский поэт-песенник, автор баллад.

1868 — Теодор Вырнав, молдавский писатель и поэт.

1942 — Юрий Кондратюк, советский ученый, один из основоположников космонавтики.

1983 — Теннесси Уильямс, американский писатель и драматург. Автор культовых пьес "Трамвай "Желание"", "Кошка на раскаленной крыше" и "Стеклянный зверинец".

1997 — Андрей Синявский русский писатель, литературовед, критик, публицист, диссидент, политзаключенный.

2010 — Владислав Галкин, актер, заслуженный артист России. Известные роли в фильмах: "В августе 44-го…", "Ворошиловский стрелок", "Котовский".