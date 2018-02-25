Какой сегодня праздник: 25 февраля 2018 года

Седьмой день великого поста. В этот день можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку. Это может быть что-то варенное или печеное с растительным маслом. Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
События в этот день:
1570 — Папа римский предал анафеме английскую королеву Елизавету Первую.
1573 — Русский первопечатник Иван Федоров во Львове выпустил новое издание "Апостола".
1758 — Арестован русский канцлер, глава Коллегии иностранных дел Алексей Бестужев-Рюмин.
1791 — Джордж Вашингтон основывает национальный Банк США.
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1792 — В связи с Великой Французской революцией Екатерина II повелела установить надзор за каждым французом, находящимся в России.
1836 — Сэмюэл Кольт получил патент США на револьвер "кольт".
1848 — Во Франции провозглашена Вторая республика.
1856 — Начал работу Парижский конгресс, увенчавшийся подписанием Парижского трактата.
1866 — Литературный дебют Михая Эминеску в журнале "Фамилия", со стихотворением "De-aș avea…"
1921 — Образована Грузинская ССР.
1956 — В ходе XX съезда Коммунистической партии Советского Союза лидер СССР Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении "культа личности" Иосифа Сталина.
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1992 — Было образовано Российское космическое агентство.
1993 — Парламент Республики Молдова принимает Закон об оплате труда.
2001 — Состоялись досрочные парламентские выборы в Молдове. Коммунистическая партия получила 71 мандат, Альянс Брагиша — 19 мандатов, Христианско-демократическая народная партия — 11.
2010 — В Киеве состоялась инаугурация президента Украины Виктора Януковича.
Родились:
1707 — Карло Гольдони итальянский драматург, создатель национальной комедии.
1841 — Пьер Огюст Ренуар, французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма.
1871 — Леся Украинка, украинская писательница.
1917 — Энтони Берджесс, английский писатель.
1918 — Михаил Кузнецов, актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1919 — Жак Андрэ, французский летчик, Герой Советского Союза.
1943 — Джордж Харрисон, британский музыкант, гитарист группы "Битлз".
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1959 — Алексей Балабанов, российский кинорежиссер. Снимал остросоциальное кино. Известные картины: дилогия "Брат", "Брат-2", "Груз 200", "Жмурки", "Мне не больно", "Война" и другие.
1966 — Теа Леони, американская актриса и продюсер. Играла в фильмах "Плохие парни", "Столкновение с бездной", "Семьянин", "Парк юрского периода 3", "Аферисты: Дик и Джейн развлекаются".
Скончались:
1852 — Томас Мур, ирландский поэт-песенник, автор баллад.
1868 — Теодор Вырнав, молдавский писатель и поэт.
1942 — Юрий Кондратюк, советский ученый, один из основоположников космонавтики.
1983 — Теннесси Уильямс, американский писатель и драматург. Автор культовых пьес "Трамвай "Желание"", "Кошка на раскаленной крыше" и "Стеклянный зверинец".
1997 — Андрей Синявский русский писатель, литературовед, критик, публицист, диссидент, политзаключенный.
2010 — Владислав Галкин, актер, заслуженный артист России. Известные роли в фильмах: "В августе 44-го…", "Ворошиловский стрелок", "Котовский".