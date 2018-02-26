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Какой сегодня праздник: 26 февраля 2018 года

© Sputnik/ Александр Поляков
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (382)
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Седьмой день великого поста, день неторопливости, бегство Наполеона с Эльбы, создание люфтваффе, Виктор Гюго и Надежда Крупская. Чем еще ознаменовано 26 февраля - смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня День неторопливости или День медлительности? Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году. Цель праздника — понять, что надо наслаждаться жизнью неторопливо, оценивая каждый ее неповторимый момент.

Восьмой день великого поста. В этот день можно есть хлеб, зелень, сырые или квашеные овощи, фрукты, маслины, орехи, мед, отвар из трав, ягод, фруктов и квас. Как питаться в каждый день поста смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

Что происходило в этот день:

1815 — Наполеон бежал с острова Эльба и первого марта высадился на юге Франции, откуда с тысячей своих сторонников двинулся на Париж.

Дети, освобожденные из концентрационного лагеря Освенцим. Кадр из хроники Освобождение Освенцима. Вторая мировая война 1939-1945 годов.
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1832 — Польша становится составной частью Российской империи и лишается собственной армии и сейма.

1848 — Во Франции упраздняются дворянские звания.

1917 — В нью-йоркской студии фирмы "Victor" записана первая джазовая грампластинка.

1919 — В США, в штате Аризона, основывается Гранд-Каньон (национальный парк). 

1924 — Адольфа Гитлера осуждают на пять лет тюрьмы за "Пивной путч".

Гранд Каньон, США
© REUTERS/ Jim Urquhart
Гранд Каньон, США

1930 — В Нью-Йорке убивают одного из боссов американской мафии Тома Рейна. Начинается крупнейшая в истории Нью-Йорка война мафиозных кланов.

1931 — В Тирасполе создается телеграфное агентство Молдавии (АТЕМ).

1935 — В Германии учреждена военная авиация (люфтваффе) под командованием Германа Геринга.

1935 — Изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провёл первые испытания устройства "радар" (Rаdio Detection And Ranging).

1952 — Уинстон Черчилль объявил о создании Великобританией собственной атомной бомбы.

1990 — С территории Чехословакии начался вывод советских войск.

1995 — Потерпел финансовый крах один из старейших английских банков — "Бэрингс" (основан в 1762 Фрэнсисом Бэрингом). Клиентами банка являлись члены королевской семьи, в том числе сама королева Елизавета II. 

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Родились:

1802 — Виктор Гюго, французский писатель. Автор известных романов "Отверженные", "Человек, который смеется" и "Собор Парижской Богоматери". 

1829 — Леви Страусс, американский предприниматель, создатель джинсов. 

1838 — Богдан Петричейку Хашдеу, молдавский филолог, фольклорист, писатель, историк.

1869 — Надежда Крупская, участница революционного движения, советская государственная и партийная деятельница. Жена Владимира Ленина.

1908 — Анна Щетинина, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания.

1948 — Николае Русу, молдавский писатель.

1928 — Ариэль Шарон, премьер-министр Израиля (2001-2006).

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1958 — Мишель Уэльбек, французский писатель.

Скончались:

1944 — Петр Струве русский философ, историк и общественный деятель.

1969 — Карл Ясперс немецкий философ, психолог и психиатр.

1971 — Фернандель, французский актер, знаменитый комик.

1999 — Кристиан Попиштяну, историк.

 

 

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (382)

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Теги:
люфтваффе, большой каньон, Герман Геринг, Уинстон Черчилль, Виктор Гюго, Надежда Крупская, Наполеон, Адольф Гитлер, Елизавета Вторая, Чехословакия, Аризона, Польша, США, Великобритания, Россия, Общество
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