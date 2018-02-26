В последний день февраля 2018 года евреи отмечают Пурим

В этот день всем верующим прямо предписывается веселиться до упаду и не скрывать свою радость.

В последний день февраля в 2018 году евреи всего мира начинают празднование Пурима – самого радостного и веселого праздника в иудаизме. Праздник, начинающийся вечером, символизирует спасение народа, которому угрожала гибель от рук врагов.

Пурим празднуют 14 и 15 числа месяца Адара по еврейскому календарю. В 2018 году он выпадает на 28 февраля — 1 марта.

Согласно преданию, которое описывает события древних времен, персидский придворный Аман замыслил уничтожить весь еврейский народ. Он убедил царя Артаксеркса подписать указ, который открывал дорогу для его ужасного плана. Определяя день, когда должна начаться резня, Аман бросал "пуру" – жребий, в переводе с аккадского языка. Отсюда идет и название праздника.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Еврейский Новый Год - праздник после захода солнца

Однако еврейский народ был спасен с помощью царицы Эстер, еврейки, которая рассказала царю о том, что замыслил Аман. Планы тирана были сорваны, а сын царя и царицы, Дарий II, позже восстановил иерусалимский храм, разрушенный вавилонским царем Навуходоносором.

Главная идея праздника – не предаваться отчаянию даже в самой безвыходной ситуации. Со временем из печального дня, который напоминал о попытке уничтожения целого народа, Пурим превратился в радостный день, когда празднуется его спасение.

Перед праздником иудеи соблюдают пост и посещают синагогу, чтобы послушать "Мегилат Эстер" ("Свиток Эстер"), который также называют "Книга Есфирь". Повествование свитка рассказывает историю о том, как были спасены евреи. Это одна из главных традиций Пурима.

Также принято посылать друг другу угощения и одаривать бедных. Кульминацией празднования становится знаменитый Пуримшпиль — веселый и яркий карнавал, а главным угощением становится особое печенье треугольной формы, которое называют "уши Амана" ("гоменташ").

© Sputnik/ Ruslan Krivobok Что нужно знать о Хануке

В этот день, единственный день в году, иудеям прямо предприсывается не просто веселиться, а веселиться до упаду и даже напиваться – в память о том пышном пире, когда Эстер предупредила царя, уговорила его отменить указ об уничтожении евреев и позволить им обороняться от нападающих.

Пурим – древний праздник, его начали праздновать задолго до нашей эры.