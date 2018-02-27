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Открытие после реставрации памятника А. С. Пушкину

Какой сегодня праздник: 27 февраля 2018 года

© Sputnik/ Евгений Одиноков
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (47)
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Восьмой день великого поста, публикация "Евгения Онегина", открытие нейтрона, февральская революция в России, Джон Стейнбек, Элизабет Тейлор и Иван Павлов. Чем еще ознаменовано 27 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Вы знали, что сегодня Всемирный день неправительственных организаций? А еще в России — День Сил специальных операций. В Доминиканской Республике — День провозглашения независимости. А в Иране отмечают День исламского воспитания.

Сегодня — восьмой день великого поста: можно есть хлеб, зелень, сырые или квашеные овощи, фрукты, маслины, орехи, мед, отвар из трав, ягод, фруктов и квас. Как питаться в каждый день поста смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1470 — Поход Штефана Великого против Раду Красивого, господаря Валахии.

Возложение цветов
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Молдова вступила в Год Штефана Великого

1598 — По решению Земского собора избран на царство Борис Годунов.

1781 — Екатерина II издаёт указ о создании в Санкт-Петербурге "городских школ", первых публичных школ в Российской империи.

1813 — Подписан Калишский союзный трактат между Россией и Пруссией против Наполеона.

1825 — Опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".

"Евгений Онегин" — переводам на языки народов мира несть числа>>>

1882 — В России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.

1883 — Запатентован автомат для скручивания сигар.

1897 — Получен искусственный подсластитель сахарин. 

Луминица Сувейкэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сувейкэ: сахар – это наркотик, но вылечиться от зависимости можно

1900 — В Германии создан футбольный клуб «Бавария Мюнхен», один из самых сильных и успешных футбольных клубов в истории.

1917 — Победа буржуазно-демократической революции в России, также известной как "февральская революция".

2017: новые смыслы памяти о российской революции>>>

1932 — Джеймс Чедвик открывает нейтрон.

1999 — Британский хит-парад возглавила Бритни Спирс со своим первым синглом "Baby one more time" (две недели на вершине).

Родились:

1711 — Константин Маврокордат, господарь Молдовы.

1831 — Николай Николаевич Ге, русский художник.

1863 — Хоакин Соролья, испанский живописец.

1879 — Висарион Пую, митрополит Буковины.

1902 — Джон Стейнбек, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1962 года. Автор известных романов и постей: "Грздья гнева", "О мышах и людях" и "Зима тревоги нашей". 

1926 — Василий Загорский, композитор и педагог. Народный артист Молдавской Советской Социалистической Республики (1982).

1932 — Элизабет Тейлор, американская актриса. Прославилась благодаря роли в фильме "Место под солнцем". Затем снялась в экранизации пьесы Теннесси Уильямса "Кошма на раскаленной крыше", сыграла Клеопатру в одноименном фильме и заслужила звание "Королевы Голливуда". Трехкратная обладательница премии "Оскар".  

1935 — Мирелла Френи, итальянская певица.

1956 — Анне Вески, певица, народная артистка Эстонии, заслуженная артистка России.

1957 — Татьяна Догилева, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.

1976 — Сергей Семак, российский футболист, тренер.

1983 — Кейт Мара, американская киноактриса. Известна по ролям в фильмах "Карточный домик", "Марсианин", "Фантастическая четверка".

1985 — Динияр Билялетдинов, российский футболист.

Скончались:

1784 — Граф Сен-Жермен, авантюрист эпохи Просвещения, путешественник, композитор, дипломат, алхимик и оккультист. Стал героем многих литературных произведений, среди них и "Пиковая дама" Александра Пушкина.

1936 — Иван Павлов, русский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1904 года. Изучал физиологические рефлексы. Прославился благодаря своим экспериментам на собаке. "Собака Павлова" стала своеобразным именем нарицательным.

Собаки, вписавшие свое имя в историю>>>

1943 — Погиб Александр Матросов, рядовой гвардейского стрелкового полка, Герой Советского Союза. Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Этот подвиг породил в русском языке устойчивое выражение "грудью на амбразуру".

1973 — Степан Шкурат, советский актёр, заслуженный артист РСФСР (1935). Играл эпизодические и второстепенные роли. Снялся в фильмах "Чапаев", "Вий", "Тарас Шевченко".
1997 — Анатолий Крупнов, музыкант и поэт, основатель и лидер группы "Чёрный обелиск".

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (47)

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Теги:
февральская революция, Великий пост 2018, революция, Элизабет Тейлор, Маврокордато, Бритни Спирс, Штефан Великий, Борис Немцов, Александр Пушкин
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