Какой сегодня праздник: 28 февраля 2018 года

Девятый день великого поста, дипломатические отношения США и Молдовы, дуэль Лермонтова, Светлана Аллилуева, Анни Жирардо и Наталья Водянова. Чем еще ознаменовано 28 февраля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что в мире сегодня отмечают день редких заболеваний? А в Финляндии сегодня один из наиболее почитаемых финнами праздник — День Калевала. В этот день в 1835 году увидел свет первый печатный свод карело-финского эпоса "Калевала".

Девятый день великого поста. В этот день можно есть хлеб, зелень, сырые или квашеные овощи, фрукты, маслины, орехи, мед, отвар из трав, ягод, фруктов и квас. Как питаться в каждый день поста смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мелинти: в Великий пост важно протянуть руку помощи всем нуждающимся

Что происходило в этот день:

1066 — Открылось Вестминстерское аббатство. Это церковь в готическом стиле. Традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании.

1732 — В Петербурге в здании Меншиковского дворца открылся Кадетский корпус — первое в России военное (сухопутное) учебное заведение. Впоследствии корпус будет именоваться Первым кадетским.

1780 — Екатерина II призывает нейтральные страны Европы поддержать борьбу американских колоний за независимость от Англии.

© Photo: Pixabay The Palace of Westminster

1840 — На балу в доме Лаваля происходит ссора Михаила Лермонтова с де Брантом, который вызывает поэта на дуэль.

1854 — Основана Республиканская партия Соединенных Штатов Америки — одна из двух основных политических партий США. Неофициальный символ партии — слон, "партийный" цвет — красный.

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1913 — Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома.

1922 — Объявлена независимость Египта от Великобритании.

1928 — Начинает пополняться фонотека молдавского радио, одновременно с началом вещания Центральной радиостанции Балта.

1935 — Американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезирует нейлон.

1955 — Состоялось торжественное открытие железнодорожной линии Ханой — Пекин — Москва — Берлин.

1990 — Создан Союз кинематографистов России.

1991 — Завершилась Война в Персидском заливе.

1992 — Устанавливаются дипломатические отношения между США и Республикой Молдова.

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1998 — Начало вооруженного конфликта, известного как Косовская война.

Родились:



1533 — Мишель Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения.

1926 — Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина.

1944 — Зепп Майер, немецкий футбольный вратарь.

1939 — Андрей Герасимов, русский кинорежиссер.

1940 — Владислав Старков, один из организаторов и главный редактор еженедельника "Аргументы и факты".

1942 — Брайан Джонс, рок-музыкант, ритм-гитарист группы "The Rolling Stones".

1951 — Генри Тейлор британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион.

1963 — Сергей Маврин, русский рок-музыкант, участник групп Ария и Маврин (ранее Маврик).

1972 — Вилле Хаапасало, финский актер.

1981 — Игорь Харламов, комедийный актер, участник телепроекта "Comedy Club".

1982 — Наталья Водянова, российская топ-модель.

Скончались:

1929 — Клеменс Пирке, австрийский педиатр, разработавший кожную пробу для диагностики туберкулеза (реакция Пирке).

1950 — Штефан Чобану, историк и академик, родом из Молдовы.

1951 — Всеволод Вишневский, русский советский писатель, драматург, военный корреспондент. Наиболее известные его работы: "Оптимистическая комедия" и "Мы из Кронштадта".

1985 — Дэвид Байрон, вокалист английской рок-группы "Uriah Heep".

1986 — Людмила Руденко, советская шахматистка, гроссмейстер, 2-я чемпионка мира по шахматам среди женщин.

1986 — Застрелен Улоф Пальме, премьер-министр Швеции.

2006 — Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии (1959).

2011 — Анни Жирардо, французская актриса театра и кино. Самая известная роль актрисы — проститутка Надя в картине "Рокко и его братья" режиссера Лукино Висконти. Там она сыграла с Аленом Делоном. Еще известные роли в фильмах: "Склока", "Пианистка", и "Журналист".

2011 — Джейн Расселл, американская актриса кино. Была секс-символом 1940-х годов. Одна из самых запоминающихся ее работ — в комедии "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953), в которой ей пришлось столкнуться с секс-символом следующего поколения — Мэрилин Монро.