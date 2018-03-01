09:15 01 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-13°C
Прямой эфир
Поиск
Мэрцишор

Какой сегодня праздник: 1 марта 2018 года

© Sputnik / Miroslav Rotari
Справки
Получить короткую ссылку
19410

Десятый день великого поста, Мэрцишор, всемирный день гражданской обороны, предсказания Нострадамуса, Евгений Дога, Ион Крянгэ, Владислав Листьев и Георге Асаки. Чем еще ознаменовано первое марта, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Сегодня в Молдове и Румынии отмечают национальный праздник прихода весны — Мэрцишор. В Молдове открывается одноименный фестиваль, в рамках которого пройдет ряд концертов и других мероприятий. В первые дни марта принято дарить друг другу и носить мэрцишоры, выполненные в виде двух цветков, сплетенных из красно-белых ниток. В Болгарии, кстати, есть очень похожий обычай Мартеница, а в Македонии есть Мартинки. 

Мэрцишор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Весна идет, весне - дорогу: в Кишиневе начались продажи мэрцишоров

Мэрцишор включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО>>>

А еще сегодня всемирный день гражданской обороны. В России сегодня день эксперта-криминалиста и иммунитета. В США — Национальный день цветных женщин, а в Японии — Национальный день борьбы за мир.

Десятый день великого поста. Десятый день великого поста. В этот день можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку. Это может быть что-то варенное или печеное с растительным маслом. Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1325 год — Москва стала церковным центром Руси: князь московский Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.

1382 год — В Париже произошло массовое избиение сборщиков налогов.

1555 год — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

Предсказатель и астролог Мишель Нострадамус
CC0 / Wikipedia / César de Notre-Dame
Предсказания Нострадамуса на 2018 год: падение кометы и землетрясения

1700 год — Пётр I учредил Провиантский приказ, положивший начало созданию службы тыла в регулярной русской армии.

1780 год — Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство.

1781 год — Вступили в силу Статьи Конфедерации — первый конституционный документ США.

1810 год — Император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.

1869 год — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1872 год — Решением Конгресса США в Йеллоустоуне образован первый в мире национальный парк.

© AFP 2018/ Mladen Antonov
Турист наблюдает за гейзером Йеллоустонского национального парка

1921 год — Началось восстание балтийских моряков в Кронштадте под лозунгом "За Советы без большевиков".

1928 год — В США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный витамином F.

1930 год — Основан Московский авиационный институт.

1947 год — Начал свою деятельность Международный валютный фонд.

1969 год — Во время концерта группы The Doors в Майами за неприличное поведение был арестован её лидер Джим Моррисон.

Интересные факты о Джиме Моррисоне из группы The Doors>>>

1995 год — В Москве, в подъезде собственного дома, убит телеведущий Влад Листьев.Вел программы "Взгляд", "Поле Чудес" и другие. Первый гендиректор ОРТ.

Влад Листьев
© Sputnik/ Стрельников
Влад Листьев

Родились:

1445 — Сандро Боттичелли, великий итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы живописи.

1788 — Георге Асаки, поэт, писатель и драматург. Один из влиятельнейших людей своего поколения в Молдавии и Румынии. Способствовал развитию национального театра, изобразительного искусства, создал ряд школ и культурно-просветительских учреждений. 

1837 — Ион Крянгэ, молдавский писатель. Известен благодаря своим детским рассказам и сказкам. 

1892 — Рюноскэ Акутагава, японский писатель. По его произведениям "В чаще" и "Ворота Расемон" был снят культовый фильм Акиры Куросавы "Расемон".

1904 — Гленн Миллер, американский тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших свинговых оркестров.

1906 — Вера Менчик, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин.

1927 — Клод Жансак, французская комедийная актриса. Известна по своим ролям в паре с Луи де Фюнесом. 

1937 — Евгений Дога, молдавский композитор.

Творческий вечер Евгения Доги состоялся в Кишиневе>>>

1963 — Томас Андерс, немецкий певец, солист поп-группы "Modern Talking".

1969 — Хавьер Бардем, испанский актёр, лауреат премии "Оскар".

1978  — Дженсен Эклс, американский актёр. Прославился благодаря роли в сериале "Сверхъестественное". 

1980  — Анна Семенович, российская фигуристка, актриса и эстрадная певица.

1989  — Агата Муцениеце, латвийская и российская актриса. Жена известного актера Павла Прилучного. 

1994  — Джастин Бибер, канадский певец.

Скончались:

1936 — Михаил Кузмин, русский поэт и прозаик Серебряного века, переводчик, композитор.

1965 — Сергей Лукьянов, актёр "Дело Румянцева", "Кубанские казаки", "Донецкие шахтёры".

2001 — Александр Козлов, музыкант, член группы "Агата Кристи".

По теме

Какой сегодня праздник: 28 февраля 2018 года
Какой сегодня праздник: 27 февраля 2018 года
Теги:
1 марта, убийство Листьева, Великий пост 2018, восстание, арест, Владислав Листьев, Агата Муцениеце, Томас Андерс, Георге Асаки, Ион Крянгэ, Джим Моррисон, Нострадамус, Евгений Дога, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

  • Человек с ножом
    "Убийственная" статистика

    Страны Балтии лидируют в печальной статистике умышленных убийств, совершаемых в Евросоюзе – Эстонии досталось третье место.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
    В зоне доступа

    Министерства связи Беларуси и России рассматривают вопрос об общем роуминге – когда, наконец, связь станет дешевле?

  • Кафе и рестораны на площади Марджанишвили
    Грузинский стандарт

    Мэр Тбилиси поручил увеличить штрафы в случае нарушения стандартов использования грузинского языка на городских вывесках.

  • Полис ОМС, архивное фото
    Страхуйтесь, граждане!

    В ближайшее время Минздрав Абхазии опубликует список документов, необходимых для оформления полиса ОМС – есть главное требование.

  • Пошив одежды. Архивное фото
    Нас подставили!

    В магазинах Казахстана нашли ядовитую детскую одежду, сделанную в Кыргызстане – кыргызские производители не исключают, что их подставили.

  • Преступник за решеткой
    Мистер Х

    В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданина Таджикистана с документами на вымышленное имя.

  • Пользователь за работой
    Узбекский Алиэкспресс

    Узбекистан намерен запустить Национальную электронную торговую площадку для продажи отечественных товаров за рубеж и уже нашел партнера.

  • Застава Дменис на грузино-югоосетинской границе
    Можно без паспорта

    Жители пограничной зоны Южной Осетии впредь могут передвигаться по ней, имея при себе только ксерокопию паспорта.

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Олимпийские Игры в Пхенчхане объявлены закрытыми
В Грозном представили багги для военных
Как в Чечне проходила презентация багги для военных
Курдский вопрос
Курдский вопрос: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться