Какой сегодня праздник: 1 марта 2018 года

Десятый день великого поста, Мэрцишор, всемирный день гражданской обороны, предсказания Нострадамуса, Евгений Дога, Ион Крянгэ, Владислав Листьев и Георге Асаки. Чем еще ознаменовано первое марта, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Сегодня в Молдове и Румынии отмечают национальный праздник прихода весны — Мэрцишор. В Молдове открывается одноименный фестиваль, в рамках которого пройдет ряд концертов и других мероприятий. В первые дни марта принято дарить друг другу и носить мэрцишоры, выполненные в виде двух цветков, сплетенных из красно-белых ниток. В Болгарии, кстати, есть очень похожий обычай Мартеница, а в Македонии есть Мартинки.

Мэрцишор включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО>>>

А еще сегодня всемирный день гражданской обороны. В России сегодня день эксперта-криминалиста и иммунитета. В США — Национальный день цветных женщин, а в Японии — Национальный день борьбы за мир.

Десятый день великого поста. Десятый день великого поста. В этот день можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку. Это может быть что-то варенное или печеное с растительным маслом. Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1325 год — Москва стала церковным центром Руси: князь московский Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.

1382 год — В Париже произошло массовое избиение сборщиков налогов.

1555 год — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

1700 год — Пётр I учредил Провиантский приказ, положивший начало созданию службы тыла в регулярной русской армии.

1780 год — Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство.

1781 год — Вступили в силу Статьи Конфедерации — первый конституционный документ США.

1810 год — Император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.

1869 год — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1872 год — Решением Конгресса США в Йеллоустоуне образован первый в мире национальный парк.

© AFP 2018/ Mladen Antonov Турист наблюдает за гейзером Йеллоустонского национального парка

1921 год — Началось восстание балтийских моряков в Кронштадте под лозунгом "За Советы без большевиков".

1928 год — В США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный витамином F.

1930 год — Основан Московский авиационный институт.

1947 год — Начал свою деятельность Международный валютный фонд.

1969 год — Во время концерта группы The Doors в Майами за неприличное поведение был арестован её лидер Джим Моррисон.

Интересные факты о Джиме Моррисоне из группы The Doors>>>

1995 год — В Москве, в подъезде собственного дома, убит телеведущий Влад Листьев.Вел программы "Взгляд", "Поле Чудес" и другие. Первый гендиректор ОРТ.

© Sputnik/ Стрельников Влад Листьев

Родились:

1445 — Сандро Боттичелли, великий итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы живописи.

1788 — Георге Асаки, поэт, писатель и драматург. Один из влиятельнейших людей своего поколения в Молдавии и Румынии. Способствовал развитию национального театра, изобразительного искусства, создал ряд школ и культурно-просветительских учреждений.

1837 — Ион Крянгэ, молдавский писатель. Известен благодаря своим детским рассказам и сказкам.

1892 — Рюноскэ Акутагава, японский писатель. По его произведениям "В чаще" и "Ворота Расемон" был снят культовый фильм Акиры Куросавы "Расемон".

1904 — Гленн Миллер, американский тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших свинговых оркестров.

1906 — Вера Менчик, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин.

1927 — Клод Жансак, французская комедийная актриса. Известна по своим ролям в паре с Луи де Фюнесом.

1937 — Евгений Дога, молдавский композитор.

Творческий вечер Евгения Доги состоялся в Кишиневе>>>

1963 — Томас Андерс, немецкий певец, солист поп-группы "Modern Talking".

1969 — Хавьер Бардем, испанский актёр, лауреат премии "Оскар".

1978 — Дженсен Эклс, американский актёр. Прославился благодаря роли в сериале "Сверхъестественное".

1980 — Анна Семенович, российская фигуристка, актриса и эстрадная певица.

1989 — Агата Муцениеце, латвийская и российская актриса. Жена известного актера Павла Прилучного.

1994 — Джастин Бибер, канадский певец.

Скончались:

1936 — Михаил Кузмин, русский поэт и прозаик Серебряного века, переводчик, композитор.

1965 — Сергей Лукьянов, актёр "Дело Румянцева", "Кубанские казаки", "Донецкие шахтёры".

2001 — Александр Козлов, музыкант, член группы "Агата Кристи".