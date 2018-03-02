Какой сегодня праздник: 2 марта 2018 года

Одиннадцатый день великого поста, вооруженный конфликт на Днестре, праздник красок Холи, "Описание Молдовы" Дмитрия Кантемира, Михаил Горбачев, Дэниел Крэйг и Бон Джови. Чем еще ознаменовано 2 марта 2018 года, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Сегодня в Молдове пройдут мероприятия, посвященные памяти погибшим во время вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году.

А еще сегодня международный день спички. В Индии отмечают Холи — праздник весны и ярких красок. В Китае — праздник фонарей Юаньсяо.

В США в штате Техас — день независимости. А в Эфиопии — день победы в битве при Адуа (1896 год).

© Sputnik / Rodion Proca Захаров: приднестровский конфликт может быть разрешен в ближайшие годы

Одиннадцатый день великого поста. Сегодня можно есть: хлеб, зелень, сырые или квашеные овощи, фрукты, маслины, орехи, мед, настой из трав или квас. Как еще питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1711 — Учреждён Сенат — высший государственный орган в России (существовал до 1917 года).

1716 — Выходит произведение Дмитрия Кантемира "Описание Молдавии". Работа состоит из трёх частей и к ней прилагается первая карта Молдовы.

1757 — Начало правления Скарлата Гики в Молдове.

1831 — Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой.

1855 — На престол Российской империи вступил Александр II.

1870 — В Бухаресте, под руководством Богдана Петричейку Хашдеу выходит журнал "Колумна луй Траян".

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1911 — Состоялось первое выступление русского народного хора, созданного М. Е. Пятницким.

1919 — Был образован Московский финансовый институт, ставший впоследствии Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации.

1933 — В Нью-Йорке прошла премьера фильма "Кинг Конг".

1935 — В Москве открылась первая Всесоюзная конференция по применению реактивных летательных аппаратов для полетов в стратосферу.

1943 — Немецкие войска начали эвакуацию из Северной Африки.

1943 — Муссолини объявил об отзыве итальянских войск с Восточного фронта.

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1949 — Завершен первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолет-заправщик дозаправлял их самолет четыре раза.

1964 — Группа Битлз приступила к съемкам своего первого фильма "A Hard Day's Night". Тогда же впервые встретились Джордж Харрисон и Патти Бойд.

1965 — ВВС США начали систематические бомбардировки Северного Вьетнама (операция "Rolling Thunder"), продолжавшиеся до 1968 года.

1968 — Сид Баррет покидает состав родного коллектива Pink Floyd.

1970 — Русский писатель А. Твардовский изгнан из редакции журнала "Новый мир".

1973 — Ввиду неизбежности валютного кризиса закрываются все европейские валютные рынки (до 19 марта).

1983 — Израильские врачи начали всеобщую забастовку, отказавшись лечить и оперировать тяжелых больных, многие из которых умерли.

1986 — Королева Великобритании Елизавета II подписывает в Канберре "Билль об Австралии", который упраздняет последние правовые отношения, связывающие Австралию с Великобританией.

1991 — На Центральном Телевидении СССР впервые появилась программа "Утренняя звезда". Ее ведущий Юрий Николаев уроженец Кишинева. Еще он вел передачу "Утренняя почта".

1992 — Начался вооруженный конфликт в Приднестровье.

1992 — Организация Объединенных Наций приняла резолюцию 46/223 согласно, которой Республика Молдова стала членом Организации Объединенных Наций.

1999 — Cборная России по мини-футболу завоевала титул чемпиона Европы.

Родились:

1862 — Борис Голицын, русский физик, академик Петербургской Академии наук (1908). Один из основоположников сейсмологии.

1894 — Александр Опарин, советский биолог и биохимик.

1931 — Михаил Горбачев, первый и единственный Президент СССР.

1938 — Вячеслав Зайцев, модельер.

1952 — Сергей Вадимович Степашин, экс-председатель Счетной палаты, президент Российского книжного союза.

1962 — Джон Бон Джови, американский рок-музыкант, актер.

1963 — Евгений Дятлов, российский актер и певец.

1968 — Дэниел Крэйг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста.

1969 — Михаил Пореченков, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации

1976 — Даниил Страхов, российский актер театра и кино.

Скончались:

1835 — Франц II, император Священной Римской империи, австрийский император, король венгерский и чешский.

1855 — Николай I, российский император.

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1895 — Берта Моризо, французская художница-импрессионистка.

1991 — Серж Гинсбур (другие имена Серж Генсбур, Люсьен Гинзбург), французский композитор, актер, режиссер, писатель. Отец французской актрисы Шарлотты Генсбур.

1991 — Леонид Марков, советский и российский актёр театра и кино.

1994 — Евгения Жигуленко, Герой Советского Союза, актриса, режиссер.

2008 — Софико Чиаурели, советская и грузинская актриса.