02:12 02 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-12°C
Прямой эфир
Поиск
Воины миротворческих сил по урегулированию вооруженного конфликта в Приднестровье

Какой сегодня праздник: 2 марта 2018 года

© Sputnik/ А. Шадрин
Справки
Получить короткую ссылку
6 0 0

Одиннадцатый день великого поста, вооруженный конфликт на Днестре, праздник красок Холи, "Описание Молдовы" Дмитрия Кантемира, Михаил Горбачев, Дэниел Крэйг и Бон Джови. Чем еще ознаменовано 2 марта 2018 года, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Сегодня в Молдове пройдут мероприятия, посвященные памяти погибшим во время вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году.

А еще сегодня международный день спички. В Индии отмечают Холи — праздник весны и ярких красок. В Китае — праздник фонарей Юаньсяо.

В США в штате Техас — день независимости. А в Эфиопии — день победы в битве при Адуа (1896 год). 

Сергей Захаров
© Sputnik / Rodion Proca
Захаров: приднестровский конфликт может быть разрешен в ближайшие годы

Одиннадцатый день великого поста. Сегодня можно есть: хлеб, зелень, сырые или квашеные овощи, фрукты, маслины, орехи, мед, настой из трав или квас. Как еще питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1711 — Учреждён Сенат — высший государственный орган в России (существовал до 1917 года).

1716 — Выходит произведение Дмитрия Кантемира "Описание Молдавии". Работа состоит из трёх частей и к ней прилагается первая карта Молдовы.

1757 — Начало правления Скарлата Гики в Молдове. 

1831 — Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. 

Цыпово-монастырь
© Photo: Игорь Взоров
Когда появилось название "Молдова"

1855 — На престол Российской империи вступил Александр II.

1870 — В Бухаресте, под руководством Богдана Петричейку Хашдеу выходит журнал "Колумна луй Траян".

Насколько продлилась бы жизнь Пушкина, если бы не роковая дуэль>>>

1911 — Состоялось первое выступление русского народного хора, созданного М. Е. Пятницким.

1919 — Был образован Московский финансовый институт, ставший впоследствии Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации.

1933 — В Нью-Йорке прошла премьера фильма "Кинг Конг". 

1935 — В Москве открылась первая Всесоюзная конференция по применению реактивных летательных аппаратов для полетов в стратосферу.

1943 — Немецкие войска начали эвакуацию из Северной Африки. 

1943 — Муссолини объявил об отзыве итальянских войск с Восточного фронта.

Память о ВОВ — ради чего была одержана Победа>>>

1949 — Завершен первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолет-заправщик дозаправлял их самолет четыре раза.

1964 — Группа Битлз приступила к съемкам своего первого фильма "A Hard Day's Night". Тогда же впервые встретились Джордж Харрисон и Патти Бойд.

1965 — ВВС США начали систематические бомбардировки Северного Вьетнама (операция "Rolling Thunder"), продолжавшиеся до 1968 года.

1968 — Сид Баррет покидает состав родного коллектива Pink Floyd.

1970 — Русский писатель А. Твардовский изгнан из редакции журнала "Новый мир".

1973 — Ввиду неизбежности валютного кризиса закрываются все европейские валютные рынки (до 19 марта).

1983 — Израильские врачи начали всеобщую забастовку, отказавшись лечить и оперировать тяжелых больных, многие из которых умерли.

1986 — Королева Великобритании Елизавета II подписывает в Канберре "Билль об Австралии", который упраздняет последние правовые отношения, связывающие Австралию с Великобританией.

1991 — На Центральном Телевидении СССР впервые появилась программа "Утренняя звезда". Ее ведущий Юрий Николаев уроженец Кишинева. Еще он вел передачу "Утренняя почта". 

1992 — Начался вооруженный конфликт в Приднестровье.

1992 — Организация Объединенных Наций приняла резолюцию 46/223 согласно, которой Республика Молдова стала членом Организации Объединенных Наций.

1999 — Cборная России по мини-футболу завоевала титул чемпиона Европы.

Родились:

1862 — Борис Голицын, русский физик, академик Петербургской Академии наук (1908). Один из основоположников сейсмологии.

1894 — Александр Опарин, советский биолог и биохимик.

1931 — Михаил Горбачев, первый и единственный Президент СССР.

1938 — Вячеслав Зайцев, модельер.

1952 — Сергей Вадимович Степашин, экс-председатель Счетной палаты, президент Российского книжного союза.

1962 — Джон Бон Джови, американский рок-музыкант, актер.

1963 — Евгений Дятлов, российский актер и певец.

1968 — Дэниел Крэйг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда и Микаэля Блумквиста.

1969 — Михаил Пореченков, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации

1976 — Даниил Страхов, российский актер театра и кино.

Скончались:

1835 — Франц II, император Священной Римской империи, австрийский император, король венгерский и чешский.

1855 — Николай I, российский император.

Молдова: от Романовых до Бурбонов>>>

1895 — Берта Моризо, французская художница-импрессионистка.

1991 — Серж Гинсбур (другие имена Серж Генсбур, Люсьен Гинзбург), французский композитор, актер, режиссер, писатель. Отец французской актрисы Шарлотты Генсбур.

1991 — Леонид Марков, советский и российский актёр театра и кино.

1994 — Евгения Жигуленко, Герой Советского Союза, актриса, режиссер.

2008 — Софико Чиаурели, советская и грузинская актриса.

По теме

Какой сегодня праздник: 1 марта 2018 года
Какой сегодня праздник: 28 февраля 2018 года
Теги:
2 марта, Описание Молдовы, приднестровский конфликт, вооруженный конфликт, война, Николай I, Дэниел Крэйг, Бон Джови, Евгений Дятлов, Дмитрий Кантемир, Михаил Горбачев, Александр Пушкин
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Акция Георгиевская ленточка в Казани
    Запрет на символ

    Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Беларуси, у которого в машине висела георгиевская лента – ему грозит крупный штраф.

  • Патрульная служба полиции Грузии
    "Матерный" срок

    В Грузии хотят ужесточить наказание за мат в общественных местах – если инициативу одобрят, за сквернословие можно будет даже угодить за решетку.

  • Долгожители из абхазского села Джерда
    "Теплые слова"

    Во Всемирный день комплимента – 1 марта – этнолог рассказал про то, как принято говорить "теплые слова" в Абхазии.

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

  • Силуэт мужчины с костылем
    Минюст - "воскреситель"

    Министерство юстиции Казахстана "воскресило" пенсионера, который пять лет числился "умершим" в государственной базе данных физлиц.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скульптура в норвежском парке Вигеланд
Самые странные скульптуры со всего мира
Как в аэропорту Кишинева пассажиров поздравляли с первым днем весны
Как в аэропорту Кишинева пассажиров поздравляли с первым днем весны
Мэрцишор
Мэрцишор - красивая молдавская традиция

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться