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Какой сегодня праздник: 3 марта 2018 года

© Sputnik/ Alina Denisenco
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (50)
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Двенадцатый день великого поста, всемирный день писателя, лунная соната Бетховена, отмена крепостного права в России, Ион Илиеску, Джессика Бил и Наталья Крачковаская. Чем еще ознаменовано 3 марта&.

А вы знали, что сегодня всемирный день писателя? В Грузии сегодня — день матери. В Японии — Хинамацури — день девочек. А в Болгарии третье марта — особенный праздник: день подписания Сан-Стефанского мирного договора и освобождения от пятивекового османского ига. 

Двенадцатый день великого поста. В этот день можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку. 

Гороховый суп в тарелке
© Fotolia/ Elenarui
Хлеб да каша - не только пища наша: что вкусного приготовить в Великий пост

Это может быть что-то варенное или печеное с растительным маслом. Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1613 — 16-летний Михаил Федорович был выбран Земским собором на царствование и стал родоначальником династии Романовых. 

1802 — В венской газете объявлено об издании 12-й, 13-й и 14-й сонат Бетховена. Последняя из них ("quasi una Fantasia" op. 27) была потом названа Рельштабом "лунной".

1813 — Британия заплатила Швеции за отказ той от союза с Наполеоном.

1861 — Император Российской империи Александр II манифестом "О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" отменил в России крепостное право.

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1863 — Конгресс США принял постановление о насильственном переселении всех индейцев из штата Канзас в резервации.

1864 — Русский император Александр II издал указ о наделении землей польских крестьян, начало аграрной реформы в Польше.

Ария Кармен и народные мотивы: в Кишиневе прошел уникальный концерт
© Sputnik. Vladimir Polusatov
Ария Кармен и народные мотивы: в Кишиневе прошел уникальный концерт

1865 — На реке Колорадо (США) создана резервация для индейцев.

1875 — Премьера в Париже оперы "Кармен" Жоржа Бизе, завершившаяся провалом.

1905 — Император Николай II пообещал провести церковную и другие реформы, а также созвать совещательную думу.

1918 — Правительство Советской России заключило в Брест-Литовске сепаратный мир c Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией.

1918 — В газете "Знамя труда" напечатана поэма Александра Блока "Двенадцать".

1923 — В продажу поступил первый в мире новостной еженедельник — "Time".

1931 — Стихи поэта Фрэнсиса Скотта Ки "Звездно-полосатый флаг", написанные в 1812 году, приняты Конгрессом США как текст гимна США.

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1955 — Элвис Пресли впервые появился на телевидении.

1999 — Моника Левински публично извинилась перед американцами за роль, которую она играла в деле по импичменту президента США Билла Клинтона.

Родились:

1899 — Юрий Карлович Олеша, писатель (автор повести-сказки "Три толстяка").

1925 — Римма Васильевна Маркова, народная артистка России. Известные фильмы "Гардемарины, вперед!", "Ночной дозор", Отец и сын" и другие. 

1930 — Ион Илиеску, румынский государственный и политический деятель, президент Румынии (1990-1996, 2000-2004 гг.).

1940 — Георгий Яковлевич Мартынюк, актер театра и кино, народный артист России. Всенародную славу Мартынюк приобрёл благодаря роли майора милиции Пал Палыча Знаменского в телесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи".

1982 — Джессика Бил, американская актриса, модель и певица. Известные роли в фильмах: "Пророк", "Легкое поведение" и "Иллюзионист". 

Скончались:

1706 — Иоганн Пахельбель, немецкий композитор.

1927 — Михаил Арцыбашев, русский писатель и драматург.

1973 — Николай Никитин, советский архитектор, автор проекта Останкинской башни.

1981 — Олег Даль, советский актер театра и кино. Известные роли в картинах: "Старая, старая сказка", "Не может быть", "Король лир" и других. 

Марина Неелова (слева) в роли Принцессы и Олег Даль (справа) в роли Солдата на съемках кинофильма Старая, старая сказка режиссера Надежды Кошеверовой
© Sputnik/ РИА Новости
Марина Неелова (слева) в роли Принцессы и Олег Даль (справа) в роли Солдата на съемках кинофильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой

2016 — Наталья Крачковская, актриса театра и кино, заслуженная артистка России.

 

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (50)

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Теги:
3 марта, Великий пост 2018, Кармен, третий рейх, Ион Илиеску, Людвиг ван Бетховен, Александр Блок, Олег Даль, Адольф Гитлер, Элвис Пресли, Наталья Крачковская
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