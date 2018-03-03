Какой сегодня праздник: 3 марта 2018 года

А вы знали, что сегодня всемирный день писателя? В Грузии сегодня — день матери. В Японии — Хинамацури — день девочек. А в Болгарии третье марта — особенный праздник: день подписания Сан-Стефанского мирного договора и освобождения от пятивекового османского ига.
Двенадцатый день великого поста. В этот день можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку.
Это может быть что-то варенное или печеное с растительным маслом. Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
События в этот день:
1613 — 16-летний Михаил Федорович был выбран Земским собором на царствование и стал родоначальником династии Романовых.
1802 — В венской газете объявлено об издании 12-й, 13-й и 14-й сонат Бетховена. Последняя из них ("quasi una Fantasia" op. 27) была потом названа Рельштабом "лунной".
1813 — Британия заплатила Швеции за отказ той от союза с Наполеоном.
1861 — Император Российской империи Александр II манифестом "О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" отменил в России крепостное право.
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1863 — Конгресс США принял постановление о насильственном переселении всех индейцев из штата Канзас в резервации.
1864 — Русский император Александр II издал указ о наделении землей польских крестьян, начало аграрной реформы в Польше.
1865 — На реке Колорадо (США) создана резервация для индейцев.
1875 — Премьера в Париже оперы "Кармен" Жоржа Бизе, завершившаяся провалом.
1905 — Император Николай II пообещал провести церковную и другие реформы, а также созвать совещательную думу.
1918 — Правительство Советской России заключило в Брест-Литовске сепаратный мир c Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией.
1918 — В газете "Знамя труда" напечатана поэма Александра Блока "Двенадцать".
1923 — В продажу поступил первый в мире новостной еженедельник — "Time".
1931 — Стихи поэта Фрэнсиса Скотта Ки "Звездно-полосатый флаг", написанные в 1812 году, приняты Конгрессом США как текст гимна США.
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1955 — Элвис Пресли впервые появился на телевидении.
1999 — Моника Левински публично извинилась перед американцами за роль, которую она играла в деле по импичменту президента США Билла Клинтона.
Родились:
1899 — Юрий Карлович Олеша, писатель (автор повести-сказки "Три толстяка").
1925 — Римма Васильевна Маркова, народная артистка России. Известные фильмы "Гардемарины, вперед!", "Ночной дозор", Отец и сын" и другие.
1930 — Ион Илиеску, румынский государственный и политический деятель, президент Румынии (1990-1996, 2000-2004 гг.).
1940 — Георгий Яковлевич Мартынюк, актер театра и кино, народный артист России. Всенародную славу Мартынюк приобрёл благодаря роли майора милиции Пал Палыча Знаменского в телесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи".
1982 — Джессика Бил, американская актриса, модель и певица. Известные роли в фильмах: "Пророк", "Легкое поведение" и "Иллюзионист".
Скончались:
1706 — Иоганн Пахельбель, немецкий композитор.
1927 — Михаил Арцыбашев, русский писатель и драматург.
1973 — Николай Никитин, советский архитектор, автор проекта Останкинской башни.
1981 — Олег Даль, советский актер театра и кино. Известные роли в картинах: "Старая, старая сказка", "Не может быть", "Король лир" и других.
2016 — Наталья Крачковская, актриса театра и кино, заслуженная артистка России.