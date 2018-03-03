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Какой сегодня праздник: 4 марта 2018 года

© Sputnik/ РИА Новости
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Тринадцатый день великого поста, Международный день детского телевидения и радиовещания, арест Михаила Лермонтова, Карпатское землетрясение, открытие соцсети "Одноклассники", Николай Гоголь и Евгений Евстигнеев. Чем еще онаменовано 4 марта, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня Международный день детского телевидения и радиовещания? А в Беларуси сегодня день милиции. В Китае — фестиваль древонасаждений.

Тринадцатый день великого поста. В этот день можно есть пищу, прошедшую тепловую обработку. 

Radu Hatmanu
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Это может быть что-то варенное или печеное с растительным маслом. Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

События в этот день:

1152 — Фридрих I Барбаросса стал королем Германии. Именно в честь этого правителя был назван план нападения ("план Барбаросса") Германии на СССР в 1941 году.

1726 — В Петербурге при Академии наук открыта первая в России гимназия.

1789 — Вступила в силу Конституция США; в Нью-Йорке начал работу первый конгресс США.

1818 — В Москве открыт бронзовый памятник Козьме Минину и князю Пожарскому, ставший первым в городе.

Памятник Минину и Пожарскому
© Sputnik/ Валерий Шустов
Памятник Минину и Пожарскому

1837 — Михаил Юрьевич Лермонтов арестован за стихотворение "Смерть поэта". Это произведение о трагической гибели Александра Сергеевича Пушкина и вине общества в его смерти. Стихотворение принесло Лермонтову широкую известность. Через некоторое время поэта перевели в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе.

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1849 — Буковина провозглашена коронным краем Австрийской империи.

1877 — Американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

1877 — В Большом театре прошла премьера балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро".

1945 — Финляндия объявила войну Германии.

1945 — В Югославии создан футбольный клуб "Црвена Звезда".

1946 — Совет народных комиссаров Молдавской ССР принимает решении о создании Государственного университета Молдовы.

1952 — Американский актер Рональд Рейган (будущий президент США) женился на Нэнси Дэвис.

1975 — Чарли Чаплин произведен в рыцари королевой Елизаветой II.

1977 — Карпатское землетрясение, число жертв в Румынии достигло 1578 человек.

1977 — Концерт Rolling Stones в торонтском клубе "Эль Мокамбо", вошедший в альбом группы "Love you Live".

2006 — Запущен сетевой проект "Одноклассники".

Ион Илиеш
© Facebook / Ion Ilies
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2012 — Владимир Путин избран президентом России на третий срок.

Родились:

1925 — Поль Мориа, французский композитор, аранжировщик и дирижер. В исполнении его оркестра звучит прекрасная музыка в фильме "Был месяц май".

1939 — Лариса Лужина, актриса, народная артистка РСФСР.

1947 — Илья Марьяш, молдавский сценарист, публицист, критик.

1951 — Крис Ри, английский блюз-музыкант.

1952 — Умберто Тоцци, итальянский эстрадный певец и композитор.

1954 — Борис Моисеев, танцовщик, певец и актер, заслуженный артист Российской Федерации.

1979 — Вячеслав Малафеев, российский футболист.

1987 — Кэтэлин Жосан, исполнитель эстрадной музыки.

Скончались:
1852 — Николай Васильевич Гоголь, русский писатель.

1923 — Александр Опекушин, русский скульптор. Автор бюста Александра Пушкина в Кишиневе. Этот бюст скопирован с памятника поэту в Москве.

1992 — Евгений Евстигнеев, российский актер ("17 мгновений весны", "Бег", "Собачье сердце", "Место встречи изменить нельзя").

 

 

 

 

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Теги:
4 марта, Великий пост 2018, землетрясение, праздник, Евгений Евстигнеев, Борис Моисеев, Рональд Рейган, Президент РФ Владимир Путин, Николай Васильевич Гоголь, Чарли Чаплин, Михаил Лермонтов, Александр Пушкин
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