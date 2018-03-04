Какой сегодня праздник: 5 марта 2018 года

Тринадцатый день великого поста, день театрального кассира. появления табака в Европе, Седьмая симфония Шостаковича, начало холодной войны, Пьер Паоло Пазолини, Иосиф Сталин и Анна Ахматова. Чем еще ознаменовано 5 марта, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что в России сегодня День театрального кассира? В Азербайджане — День физической культуры и спорта. А в Иране — День посадки деревьев.

Тринадцатый день великого поста. В этот день можно есть хлеб, зелень, сырые или квашеные овощи, фрукты, маслины, орехи, мед, отвар из трав, ягод, фруктов и квас.

События в этот день:

Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.

1558 — Медик Франсиско Фернандес был послан королём Испании Филиппом II в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания. Эта дата считается днём появления табака в Европе.

1705 — Принят Указ Петра I о наборе рекрутов, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.

1861 — В Прощёное воскресенье зачитан по всем российским церквам Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права Александра II об освобождении крестьян.

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1868 — В Англии запатентован степлер.

1930 — В Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр "Художественный". На сеансе демонстрировалась звуковая сборная программа 1, составленная кинорежиссёром Абрамом Роомом.

1942 — В Куйбышеве (Самара) впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, получившая название Ленинградской. Дирижировал Самуил Самосуд. Большую часть этой симфонии композитор написал в находясь в блокадном Ленинграде.

1960 — Фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру.

Эрнесто Че Гевара

1960 — Элвис Пресли уволен из рядов армии США. Ни до, ни после него возвращение к гражданской жизни простого солдата не привлекало такого огромного общественного внимания.

1970 — Вступил в силу "Договор о нераспространении ядерного оружия". Согласно которому круг стран, обладающих ядерным оружием не должен расширяться. Цель — ограничить возможность возникновения вооружённого конфликта с применением такого оружия.

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1989 — На телеканале "Disney Channel" состоялась премьера мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь".

1997 — Впервые за четверть века Северная и Южная Корея сели за стол переговоров.

Родились:

1828 — Дмитрий Смышляев, общественный деятель, публицист, издатель, библиограф, меценат.

1922 — Пьер Паоло Пазолини, итальянский поэт, писатель и кинорежиссер ("Евангелие от Матфея", "Царь Эдип", "Медея", "Декамерон" и другие).

1931 — Тамара Миансарова, советская и российская эстрадная певица.

1957 — Марк Э. Смит, английский певец, поэт и музыкант, фронтмен группы The Fall.

1961 — Елена Яковлева, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Известна благодаря роли в телесериале "Каменская".

1974 — Ева Мендес, голливудская актриса ("Призрачный гонщик", "Двойной форсаж", "Однажды в мексике").

1987 — Анна Чакветадзе, российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира.

Скончались:

1953 — Сергей Прокофьев, русский советский композитор.

1953 — Иосиф Сталин, руководитель СССР.

1966 — Анна Ахматова, русская поэтесса.

© Sputnik/ РИА Новости Анна Ахматова, Борис Пастернак

2013 — Уго Чавес, президент Венесуэлы с 1999 по 2013.