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Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле Безумный день, или Женитьба Фигаро

Какой сегодня праздник: 7 марта 2018 года

© Sputnik/ Рыбаков
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (53)
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Пятнадцатый день великого поста, обретение мощей святых мучеников в Царьграде, премьера "Сейлор Мун", клонирование овцы Долли, Андрей Миронов и Стенли Кубрик. Чем еще ознаменовано 7 марта, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

В этот день Православная церковь отмечает обретение мощей святых мучеников в Царьграде, возле Евгениевых ворот. А еще сегодня День учителя в Албании.

Пятнадцатый день великого поста. В этот день можно есть хлеб, зелень, сырые или квашеные овощи, фрукты, маслины, орехи, мед, отвар из трав, ягод, фруктов и квас.

Как питаться в каждый день поста, смотрите в инфографике Sputnik Молдова. 

Гороховый суп в тарелке
© Fotolia/ Elenarui
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События в этот день:

1530 — Папа римский отказал английскому королю Генриху VIII в праве на развод, что подтолкнуло короля к созданию англиканской церкви.

1573 — Иван Федоров основал во Львове типографию. 

1609 — Подавлен заговор русских бояр с целью свергнуть с престола Василия Шуйского. 

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1657 — Французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки.

1768 — По договору России и Речи Посполитой на ее территории уравнены в правах православные и католики.

1824 — 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже. Успех был потрясающим.

1876 — Александр Белл запатентовал телефон.

1917 — Российский император Николай II выехал из Петрограда в Могилев, в Ставку Верховного главнокомандующего, будучи уверенным, что ситуация в столице стабильна.

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1920 — Сирийский национальный конгресс провозгласил независимость Сирии. 

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1926 — Установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком.

1933 — В Атлантик-Сити Чарльзом Дарроу изобретена игра "Монополия". 

1966 — Президент Франции Шарль Де Голль объявил о намерении Франции выйти из военной организации НАТО.

1981 — Первый концерт группы "Зоопарк" на открытии Ленинградского рок-клуба.

1982 — Андрей Тарковский выехал на Запад. Он уехал в Италию, где начал работу над фильмом "Ностальгия".

1992 — Состоялся премьерный показ аниме-сериала "Сейлор Мун".

1995 — В Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге были торжественно перезахоронены останки великого князя Кирилла Владимировича и его жены Виктории Федоровны, умерших во Франции в конце 30-х годов.

1997 — Журнал "Nature" сообщил, что ученые из Рослинского института в Эдинбурге (Шотландия) воспроизвели ягненка без участия половых клеток барана. На свет появилась клонированная овца Долли.

Родились:

1671 — Роб Рой, национальный герой Шотландии, "шотландский Робин Гуд".

1765 — Жозеф Нисефор Ньепс, французский изобретатель, один из создателей фотографии. 

1855 — Робер де Монтескье, французский писатель, философ, денди, коллекционер, библиофил и покровитель искусств, характерная фигура конца века.

1878 — Борис Михайлович Кустодиев, российский художник.

Картина Купчиха за чаем
© RIA Novosti. S. Zimnokh
Картина "Купчиха за чаем"

1941 — Андрей Миронов, актер театра и кино, народный артист РСФСР.

1958 — Александр Скляр, российский рок-музыкант. Создатель и лидер группы "Ва-БанкЪ", организатор и вдохновитель фестиваля альтернативной музыки "Учитесь плавать".

1970 — Рэйчел Вайс, британская актриса, лауреат премии "Оскар". Известные роли в картинах "Мумия", "Мумия 2", "Эволюция Борна", "Агора" и "Фонтан".

Скончались:

1803 — Прасковья Жемчугова, российская актриса, певица (сопрано).

1919 — Мария Пушкина, старшая дочь поэта Александра Сергеевича Пушкина.

1999 — Стенли Кубрик, американский кинорежиссер. Один из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX столетия. Обладал характерным режиссерским почерком. Снял фильмы "Космическая Одиссея 2001", "Сияние", "С широко закрытыми глазами", "Заводной апельсин" и другие. 

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (53)

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Теги:
7 марта, Великий пост 2018, телефон, НАТО, Рэйчел Вайс, Стенли Кубрик, Шарль Де Голль, Андрей Тарковский, Андрей Миронов, Император Николай II, Общество
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