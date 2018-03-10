Какой сегодня праздник: 10 марта 2018 года

А вы знаете, что сегодня отмечается народный праздник Тарас Бессонный? Чем еще ознаменовано 10 марта, читайте в подборке Sputnik Молдова.

По народным приметам, если сегодня выпадет снег, то перед Пасхой семь дней будет ненастье, а если грач на дереве вьет гнездо – к стабильному теплу.

В США сегодня отмечают "Национальный день кексов с черникой", а в России — День архивов. А еще 10 марта — Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы. Поминовение усопших.В это время церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о них

События

1710 — Вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием «География, или краткое земного мира описание».

1801 — В Британии начата первая перепись населения.

1910 — Первые ночные полёты совершил француз Эмиль Обрэн на моноплане «Блерио». Оба его полёта протяжённостью 20 км начались и закончились на аэродроме Виллалугано в Буэнос-Айресе (Аргентина).

1924 — Установлены дипломатические отношения между СССР и Норвегией.

1939 — Началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве.

1943 — Начаты работы по созданию ядерного оружия в СССР.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Мэрцишор включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО

1967 — Авиация США произвела первый с начала массированных бомбардировок Северного Вьетнама налёт на главные промышленные объекты страны.

1967 — Впервые, был проведен Молдавский международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор". С тех пор фестиваль проводится ежегодно.

1995 — Создается издательская группа Flux.

Родились

1926 — Александр Зацепин, советский российский, автор песен к фильмам.

1940 — Чак Норрис, голливудский актер

1958 — Шэрон Стоун, американская модель и киноактриса.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова 67-й Каннский фестиваль. День восьмой

Скончались

1982 — Леонид Утёсов (р. 1895), эстрадный артист, народный артист СССР, "отец" советского джаза.

1985 — Константин Черненко (р. 1911), советский партийный деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1984—1985).

1993 — Владимир Сутеев (р. 1903), русский советский детский писатель, художник-иллюстратор и режиссёр-аниматор.