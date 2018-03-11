Какой сегодня праздник: 11 марта 2018 года

А знаете ли вы, что сегодня стоит внимательно следить за полетом птиц? Чем еще ознаменован этот день, читайте в подборке Sputnik Молдова.

Так повелось издавна, на 11 марта (26 февраля по старому стилю), когда отмечался народный праздник Порфирий Поздний. На Порфирия старожилы говорили: "Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет". Поэтому о погоде судили по поведению птиц. Если перелетные птахи вернулись домой из дальних стран, будет хороший урожай. Наблюдали и за тем, как птицы строят гнезда. Если гнезда вьют на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным.

В небо стоит посмотреть и ночью, ведь сегодня отмечается Международный день планетариев. Этот праздник приходится на второе воскресенье марта, а впервые он был проведен в Италии в 1990 году. Именно в планетариях дети впервые знакомятся с устройством Вселенной, а взрослые – любуются далекими галактиками.

В Великобритании 11 марта отмечают День матери. Его корни уходят в викторианские времена, когда на работу далеко от дома отправляли совсем маленьких детей, и лишь раз в году им разрешалось навестить родных. Сразу несколько профессиональных праздников отмечают в России — День работников геодезии и картографии, День работника органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств. А в Литве отмечают День восстановления независимости, один из главных государственных праздников.

События

1824 — В США создано Бюро по делам индейцев.

1834 – В России император Николай I утвердил "Положение о гражданских мундирах".

1851 — Состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Риголетто".

1869 – В Европе впервые узнали о существовании удивительного зверя – медведя панды.

1878 — На заседании Французской академии состоялась демонстрация фонографа Томаса Эдисона.

Родились

1544 — Торквато Тассо, классический итальянский поэт.

1726 — Василий Чичагов, русский мореплаватель, адмирал.

1818 — Мариус Петипа, французский и российский балетмейстер.

1926 — Георгий Юматов, советский киноактер, Народный артист РСФСР.

1937 — Александра Забелина, советская фехтовальщица, трехкратная олимпийская чемпионка.

Скончались

1869 — Владимир Одоевский, русский писатель.

1883 — Александр Горчаков, государственный и политический деятель России.

1914 — Петр Семенов-Тянь-Шанский, глава Русского географического общества.

1955 — Александр Флеминг, британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат.

1991 — Георгий Георгиу, советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

2006 — Слободан Милошевич, президент Югославии (1997-2000).

2013 — Борис Васильев, советский и российский писатель.