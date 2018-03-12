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Олег Табаков

СПРАВКА: Советский и российский актёр и режиссёр Олег Табаков

© Sputnik/ Владимир Вяткин
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Умер Олег Табаков (4)
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Российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве.

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков

Известный артист родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.

Учился в мужской средней школе №18 города Саратова, посещал театральный кружок "Молодая гвардия" Саратовского дворца пионеров и школьников под руководством Натальи Сухостав. 

В 1957 году Олег Табаков окончил Школу-студию МХАТ (курс народного артиста СССР Василия Топоркова). 

В 1957 году он стал актером и режиссером Студии молодых актеров при МХАТ, возглавляемой Олегом Ефремовым, которая вскоре была преобразована в самостоятельный театр "Современник". В театре дебютировал в роли студента Миши в спектакле "Вечно живые". 

В 1966 году он сыграл Александра Адуева в "Обыкновенной истории" Виктора Розова. Спектакль со временем был перенесен на экран ТВ, удостоен Государственной премии СССР. Затем были роли в спектаклях "Четвертый" Константина Симонова, "Баллада о невеселом кабачке" Э. Олби (Лаймон), "Назначение" Александра Володина (Лямин), "По московскому времени" Леонида Зорина (Маврин), "С вечера до полудня" Виктора Розова (Лева), "Декабристы" Михаила Шатрова (Рылеев) и др.

В 1968 году по приглашению театра "Чиногерны клуб" Табаков сыграл в Праге одну из любимых ролей — Хлестакова в спектакле "Ревизор" Николая Гоголя.

В 1971-1976 годах одновременно с актерской деятельностью Табаков занимал должность директора "Современника".

В 1983 году артист был принят в труппу Xудожественного театра, где дебютировал в роли Сальери в "Амадее" Петера Шеффера. Играл в спектаклях "Скамейка" Александра Гельмана (Он), "Кабала святош" Михаила Булгакова (Бутон, Мольер), "Горе от ума" Александра Грибоедова (Фамусов), "Тартюф" Жана-Батиста Мольера (Тартюф).

С 2000 года Табаков занимает пост художественного руководителя МXАТ имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполняет и обязанности директора театра.

В настоящее время он занят в спектаклях "Копенгаген" Майкла Фрейна (Нильс Бор), "Последняя жертва" Александра Островского (Прибытков), а также "Юбилей ювелира" Николы МакОлиф (Морис).

В кино свою первую роль в фильме "Саша вступает в жизнь" (другое название: "Тугой узел", 1956) Михаила Швейцера Табаков сыграл, будучи студентом-третьекурсником.

В 1960-1970-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979).

Среди его киноработ — картины "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012) и др.

Олег Табаков много работал на радио. Им были записаны такие работы, как "Юность Герцена" Александра Герцена (1957), "Станция первой любви" Владимира Амлинского (1959), "Убить пересмешника" Харпер Ли (1963), "На дне" Максима Горького (1969), "Предел возможного" Иосифа Герасимова (1979), "Ревизор" Николая Гоголя (1987), "История одного города" Михаила Салтыкова-Щедрина (1996), "Один день Ивана Денисовича" Александра Солженицына (2000), "Анна Каренина" Льва Толстого (2008) и другие.

работы Табакова по озвучиванию мультипликационных фильмов: "Бобик в гостях у Барбоса" (1977), "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" (1978-1984), "Ежик плюс черепаха" (1981), "Волк и теленок" (1984) и другие.

Всего в театре, в кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей.

Режиссерский дебют Олега Табакова состоялся в 1968 году в спектакле "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя в молодежной студии театра "Современник". В России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и др.

В 1976-1986 годах Табаков выпустил два курса в ГИТИСе, ставшиx основой Студии на улице Чаплыгина, которая позже была преобразована в Московский театр п/р О. Табакова.

На сцене этого театра Табаков сыграл Меера Вольфа ("Матросская тишина" Александра Галича), Петра Адуева ("Обыкновенная история" Гончарова), Херба Таккера ("Я xочу сниматься в кино" Нила Саймона), Ивана Коломийцева ("Последние" Максима Горького) и др.

В настоящее время в стенах театра-студии Олег Табаков играет в спектаклях "ПОХОЖДЕНИЕ, составленное по поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души" (Плюшкин), "Чайка" (Новая версия) (Дорн) и "Год, когда я не родился" (Степан Алексеевич Судаков).

В 1986-2000 годах он занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса.

В 1992 году основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне (США).

В 2009 году была открыта Московская театральная школа Олега Табакова.

Олег Табаков — народный артист СССР (1988), лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства (2002).

Он удостоен многочисленных профессиональных премий и наград. Среди них — премии "Золотой Овен" (1994), "Золотая маска" (1996), "Хрустальная Турандот" (1999, 2004, 2011, 2015), премии "Чайка" (2003, 2005), премия Европейской культуры "Треббия" (2011).

Табаков награжден орденами Трудового Красного Знамени (1982), Дружбы народов (1993), а также российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1998), II (2005), I (2010) и IV (2015) степеней. 

В 2013 году он получил орден Почетного Легиона — высший знак отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

В 2008 году Табакову было присвоено звание почетного доктора Чешской академии изящных искусств, а также почетного члена Российской академии художеств.

Олег Табаков был женат вторым браком на актрисе Марине Зудиной. От первого брака с актрисой Людмилой Крыловой у актера сын Антон и дочь Александра, от второго брака — сын Павел и дочь Мария.

В ноябре 2017 года Табакова госпитализировали в отделение реанимации. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

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Умер Олег Табаков (4)
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