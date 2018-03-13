Какой сегодня праздник: 13 марта 2018 года

А вы знали, что сегодня отмечается народный праздник Василий Капельник, иначе - Василий Теплый или Василий Древоруб? Чем еще ознаменовано 13 марта, читайте в подборке Sputnik Молдова.

На Василия Капельника, как правило, бывает оттепель. Если в этот день пройдёт дождь, лето будет хорошим.

А еще сегодня День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В Таиланде — день слона, а в Канаде — гражданский праздник.

© Sputnik/ Kirill Kallinikov Туманно и дождливо: точный прогноз погоды в Молдове на 13 и 14 марта

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События в этот день:

1781 — Английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран. Он принял ее за комету. За открытие он получил медаль Королевского общества и должность придворного астронома.

1852 — Нью-йоркская газета "NY Lantern Weekly" опубликовала первое изображение дядюшки Сэма (персонифицированный образ Соединенных Штатов Америки).

© Flickr/ Infrogmation of New Orleans Uncle Sam is Broke

1869 — Химик Дмитрий Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы.

1881 — Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким.

1894 — В Парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза.

© Sputnik/ Дмитрий Коробейников Император Александр II в рабочем кабинете

1917 — В Петрограде вышел первый номер газеты "Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов" (теперь "Известия").

1930 — Закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.

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1930 — Американский астроном Клайд Томбо объявил в докладе об открытии им 18 февраля девятой планеты Солнечной системы. На следующий день 14 марта Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, предложит имя для новой планеты, и в мае будет опубликовано официальное имя — Плутон.

1938 — Русский язык введен как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР.

1938 — Гитлеровская Германия насильно присоединила к себе Австрию.

© Sputnik/ Николай Костыркин В Молдове каждый второй памятник ВОВ пришел в негодность

1940 — Советские войска занимают Выборг. Завершение Советско-финской войны (1939-1940).

1944 — Освобождение Херсона от немецкой оккупации.

1961 — 79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок.

1979 — Вступает в действие Европейская валютная система.

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1989 — Изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), более известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги.

2004 — Оперный тенор Лучано Паваротти на сцене "Metropolitan Opera" завершил концертную деятельность.

2013 — Избран 266-й Папа Римский Франциск.

2014 — Роскомнадзор провел первую массированную досудебную блокировку сайтов.

Родились:

1907 — Мирча Элиаде (ум. 1986), румынский писатель, историк религий и исследователь мифологии.

1913 — Сергей Михалков (ум. 2009), советский писатель, автор слов гимнов СССР и России.

1942 — Джон Пол Ларкин, американский джазовый музыкант и поэт, создавший уникальный стиль музыки, совмещающий в себе скэт и техно.

1944 — Игорь Кио (ум. 2006), артист цирка, иллюзионист, народный артист Росси.

1951 — Ирина Алферова, актриса театра и кино, народная артистка России.

1960 — Адам Клейтон, бас-гитарист ирландской рок-группы "U2".

Скончались:

1865 — Анна Павловна (р. 1795), дочь российского императора Павла I, королева Нидерландов.

1881 — Александр II (р. 1818), российский император (погиб в результате теракта).

2011 — Виталий Вульф (р. 1930), искусствовед, театровед, литературовед, теле- и радиоведущий.