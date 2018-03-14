Какой сегодня праздник: 14 марта 2018 года

А вы знали, что сегодня день числа пи? А еще сегодня день действий в защиту рек, воды и жизни. Чем еще ознаменовано 14 марта, смотрите в подборке Sputnik Молдова.
А еще в России сегодня день православной книги. В Эстонии отмечают день родного языка, а в Андорре — день конституции.
События в этот день:
1595 — Арон Водэ восстает против турок, атакует крепости Тигина и Килия.
1730 — Утвержден герб Санкт-Петербурга.
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1757 — Завершение второго правления Константина Раковицэ в Молдове.
1837 — В Яссах выходит "Алэута Ромыняскэ", первый молдавский литературный журнал.
1839 — Выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин "фотография".
1881 — На русский престол взошел император Александр III.
1899 — Открыта железнодорожная ветка Пермь-Котлас, строившаяся по указу Николая II с 13 мая 1895 — года на государственный счет. Впоследствии она стала одной из крупнейших железнодорожных магистралей России и стала соединять Сибирь и Урал с Центральной Россией.
1900 — В соответствии с Законом о золотом стандарте в США бумажные и металлические деньги обеспечиваются золотом.
1905 — Основан английский футбольный клуб "Челси".
1953 — Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Никита Хрущев.
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1954 — Завершается строительство Кольцевой линии Московского метрополитена.
1990 — Михаил Горбачев избран президентом СССР на пять лет.
2004 — Владимир Путин избран президентом Российской Федерации на второй срок.
2000 — Стивен Кинг стал первым в мире писателем, опубликовавшим свое произведение в Интернете (за день его прочли 2 млн. человек).
Родились:
1804 — Иоганн Штраус (ум. 1849), австрийский композитор, скрипач, дирижер, автор вальсов.
1879 — Альберт Эйнштейн (ум. 1955), немецкий физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии (1921).
1929 — Юрий Дарие, молдавский актер театра и кино.
1930 — Кирилл Ковальджи, русскоязычный писатель из Молдовы.
1942 — Михаил Долган, молдавский исполнитель и композитор, лидер легендарной группы "Норок">>>>
1979 — Николя Анелька, французский футболист.
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1979 — Павел Воля, российский артист и комик, участник "Комеди клаб".
1980 — Нелли Уварова, российская актриса.
1988 — Стеф Карри, американский баскетболист, двукратный чемпион НБА, двукратный чемпион мира.
Скончались:
1883 — Карл Маркс (р. 1818), немецкий философ и политик, основоположник теории коммунизма.
1932 — Джордж Истмен американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak.
1964 — Пимен Купча, молдавский инженер-агроном, винодел.
2005 — Акира Есидзава (р. 1911), популяризатор оригами, превративший его в форму искусства.
2008 — Павел Старостин, поэт и переводчик (р. 1924).