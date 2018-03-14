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Какой сегодня праздник: 14 марта 2018 года

© Sputnik/ Igor Vzorov
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (57)
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Этот день является 73-м в григорианском календаре. До конца года остается 292 дня.

А вы знали, что сегодня день числа пи? А еще сегодня день действий в защиту рек, воды и жизни. Чем еще ознаменовано 14 марта, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

памятник Штефан чел Маре
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Штефан чел Маре (Великий) - хранитель Земли Молдавской

А еще в России сегодня день православной книги. В Эстонии отмечают день родного языка, а в Андорре — день конституции. 

События в этот день:

1595 — Арон Водэ восстает против турок, атакует крепости Тигина и Килия.

1730 — Утвержден герб Санкт-Петербурга. 

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1757 — Завершение второго правления Константина Раковицэ в Молдове. 

1837 — В Яссах выходит "Алэута Ромыняскэ", первый молдавский литературный журнал.

1839 — Выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин "фотография".

1881 — На русский престол взошел император Александр III.

Александр III с детьми в гостях у датского короля
© RIA Novosti.
Александр III с детьми в гостях у датского короля

1899 — Открыта железнодорожная ветка Пермь-Котлас, строившаяся по указу Николая II с 13 мая 1895 — года на государственный счет. Впоследствии она стала одной из крупнейших железнодорожных магистралей России и стала соединять Сибирь и Урал с Центральной Россией.

1900 — В соответствии с Законом о золотом стандарте в США бумажные и металлические деньги обеспечиваются золотом.

1905 — Основан английский футбольный клуб "Челси".

1953 — Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Никита Хрущев.

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1954 — Завершается строительство Кольцевой линии Московского метрополитена.

1990 — Михаил Горбачев избран президентом СССР на пять лет.

2004 — Владимир Путин избран президентом Российской Федерации на второй срок.

2000 — Стивен Кинг стал первым в мире писателем, опубликовавшим свое произведение в Интернете (за день его прочли 2 млн. человек).

Стивен Кинг
© AFP 2018/ KENZO TRIBOUILLARD
Стивен Кинг

Родились:

1804 — Иоганн Штраус (ум. 1849), австрийский композитор, скрипач, дирижер, автор вальсов.

1879 — Альберт Эйнштейн (ум. 1955), немецкий физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии (1921).

ТОП-10 левшей. Альберт Эйнштейн.
© Sputnik/ Александр Демьянчук
ТОП-10 левшей. Альберт Эйнштейн.

1929 — Юрий Дарие, молдавский актер театра и кино. 

1930 — Кирилл Ковальджи, русскоязычный писатель из Молдовы.

1942 — Михаил Долган, молдавский исполнитель и композитор, лидер легендарной группы "Норок">>>>

1979 — Николя Анелька, французский футболист.

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1979 — Павел Воля, российский артист и комик, участник "Комеди клаб".

1980 — Нелли Уварова, российская актриса.

1988 — Стеф Карри, американский баскетболист, двукратный чемпион НБА, двукратный чемпион мира.

Скончались:

1883 — Карл Маркс (р. 1818), немецкий философ и политик, основоположник теории коммунизма.

1932 — Джордж Истмен американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak.

1964 — Пимен Купча, молдавский инженер-агроном, винодел.

2005 — Акира Есидзава (р. 1911), популяризатор оригами, превративший его в форму искусства.

2008 — Павел Старостин, поэт и переводчик (р. 1924).

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (57)

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Теги:
Челси, 14 марта, золото, праздник, Президент РФ Владимир Путин, Карл Маркс, Альберт Эйнштейн, Стивен Кинг, Павел Воля, Никита Хрущев, США, Молдова, Россия
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