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Кэприянский Свято-Успенский Монастырь

Какой сегодня праздник: 15 марта 2018 года

© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (58)
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Этот день является 74-м в григорианском календаре. До конца года остаётся 291 день.

А вы знали, что сегодня всемирный день защиты прав потребителей? А еще сегодня международный день защиты бельков (разновидность тюленей). В Беларуси день Конституции, а в Венгрии отмечают день начала революции 1848 года. 

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У православных сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой "Державная". 

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События в этот день:

1481 — В прокламации адресованной жителям Брэила, Штефан Великий, господарь Молдовы, сообщает им, что он поставит господарём Валахии Мирчу — настоящего наследника престола.

1493 — Два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.

1812 — Основано первое русское поселение в Калифорнии — колония Росс. 

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1818 — Под эгидой Александра I выработана первая русская конституция — "Государственная уставная грамота Российской империи".

1830 — Вышел 13-й номер "Литературной газеты" — последний, который редактировал А. С. Пушкин.

1867 — Заключение австро-венгерского соглашения о преобразовании Австрийской империи в дуалистическое государство Австро-Венгрия.

1892 — Американский изобретатель Джесс Рено запатентовал первый эскалатор.

1897 — В Петербурге в рамках "Русских симфонических концертов "прошла премьера первой симфонии Сергея Рахманинова, реакция прессы была резко отрицательной.

1917 — Российский император Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Одновременно с этим в Подмосковье была найдена значимая Державная икона Богородицы, связываемая с русской монархией и в честь которой 15 марта теперь празднуется православный праздник.

1964 — Свадьба кинозвезд Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона.

1969 — Вышел на экраны фильм режиссера Ивана Лукинского "Деревенский детектив", в котором роль участкового Федора Анискина сыграл Михаил Жаров. Первый фильм кинотрилогии о сельском участковом милиционере Анискине. Последующие фильмы: "Анискин и Фантомас", "И снова Анискин".

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1990 — Михаил Сергеевич Горбачев принес присягу в качестве Президента СССР.

1992 — Президент Республики Молдова, Мирча Снегур, подписал декрет (№70), который предусматривает создание групп специального назначения.

1994 — Принята конституция Беларуси.

Родились:

1812- Мария Бурада, первая женщина из Молдовы, переводчик театральных пьес.

Омертвевшие души — живые мертвее мертвых>>>

1860 — Владимир Хавкин (ум. 1930), бактериолог, иммунолог и эпидемиолог, создатель первых вакцин против чумы и холеры.

1915 — Кирилл Штирбу, молдавский актер, директор Музыкально — драматического театра имени А.С. Пушкина (1957-1962).

1924 — Владимир Самойлов (ум. 1999), советский актер театра и кино. Снялся в фильмах: "Тени исчезают в полдень", Освобождение", "Любовь земная" и других. 

1935 — Леонид Енгибаров (ум. 1972), клоун, мим, киноактер.

1943 — Дэвид Кроненберг, канадско-американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер.

1955 — Ди Снайдер, американский рок-музыкант, фронтмен группы Twisted Sister.

1969 — Тимо Котипелто, финский рок-музыкант, вокалист.

1972 — Марк Хоппус, американский панк-рок-музыкант и автор песен, басист и вокалист группы Blink- 1975.

1975 — Уильям Адамс американский рэпер, музыкальный продюсер, филантроп, лидер группы The Black Eyed Peas.

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1975 — Ева Лонгория, американская актриса, модель, продюсер.

1977 — Джо Хан, диджей американской группы Linkin Park.

2000 — Кристиан Костов, российский и болгарский певец, серебряный призер конкурса "Евровидение-2017".

Скончались:

44 до н. э. — Гай Юлий Цезарь, древнеримский государственный деятель, полководец и писатель.

1536 — Ибрахим-паша (р. 1493), великий визирь султана Сулеймана.

1897- Александр Егунов, основатель статистики в Бессарабии.

1959- Николай Димо, основатель биологического почвоведения в Молдове.

1937 — Говард Филлипс Лавкрафт (р. 1890), американский писатель.

1941 — Алексей Явленский (р. 1864), художник-экспрессионист.

1996 — Вольфганг Кеппен (р. 1906), немецкий писатель.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (58)

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Теги:
15 марта, революция, праздник, Михаил Жаров, Сергей Рахманинов, Мирча Снегур, Михаил Горбачев, Венгрия, Беларусь, Испания, Молдова, Россия
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