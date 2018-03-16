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Актер и режиссер Сергей Юрский

Какой сегодня праздник: 16 марта 2018 года

© Sputnik/ Илья Питалев
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Этот день является 75-м в григорианском календаре. До конца года остаётся 290 дней.

А вы знали, что сегодня в России день экономической безопасности и противодействия коррупции? А еще сегодня Всемирный день сна. Чем еще ознаменовано 16 марта, читаем в подборке Sputnik.

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События в этот день:

870 — В Болгарии утверждена православная церковь и иерархия. 

1831 — В Париже выходит роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". 

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© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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1915 — Из-за драки, которую устроил Владимир Маяковский, полиция Петрограда закрывает клуб артистов и поэтов "Бродячая собака".

1917 — Компания "Maybelline" выпускает тушь для ресниц, "первую современную косметику для глаз на каждый день".

1927 — Оптико-механический трест впервые в Советском Союзе приступил к массовому производству линз для очков.

1962 — Никита Хрущев объявляет о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой

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Родились:

1792 — Михаил Милонов (ум. 1821), русский поэт.

1884 — Александр Беляев (ум. 1942), русский писатель-фантаст. Автор романов "Человек-амфибия", "Голова профессора Доуэля" и других.

1885 — Сидни Чаплин (ум. 1965), англо-американский актер, старший брат Чарли Чаплина.

1920 — Тонино Гуэрра, итальянский киносценарист, соавтор Федерико Феллини.

1927 — Владимир Михайлович Комаров (погиб в 1967), советский космонавт-испытатель, дважды Герой Советского Союза.

1935 — Сергей Юрьевич Юрский, актер ("Золотой теленок", "Маленькие трагедии", "Место встречи изменить нельзя").

1941 — Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, драматург и поэт. Известные фильмы: "Двадцатый век", "Последнее танго в Париже", "Мечтатели", "Конформист" и другие.

1953 — Изабель Юппер, французская киноактриса, обладательница "Сезара". Наиболее известная роль — Эрика Кохут в фильме Михаэля Ханеке "Пианистка".

1964 — Эйч Пи Бакстер, солист и фронтмен немецкой группы "Scooter".

1967 — Богдан Титомир, российский эстрадный певец, танцор, диджей, телеведущий.

Скончались:

37 — Тиберий Клавдий Нерон (р. 42 до н. э.), римский император (14-37).

1919 — Яков Михайлович Свердлов (р. 1885), советский партийный и государственный деятель.

1998 — Дерек Бартон (р. 1918), английский химик, лауреат Нобелевской премии 1969 года.

2014 — Виктор Славкин (р. 1935), советский и российский драматург и сценарист.

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Теги:
16 марта, референдум, праздник, Бернардо Бертолуччи, Изабель Юппер, Виктор Гюго, Александр Беляев, Болгария, Казахстан, Крым, Россия
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