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Какой сегодня праздник: 17 марта 2018 года

© Sputnik/ Alexander Imedashvili
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Этот день является 76-м в григорианском календаре. До конца года остаётся 289 дней.

Сегодня народный праздник Герасима-грачевника. Этот праздник на Руси совпал со временем прилета грачей, потому и получил такое народное название — день Герасима-грачевника. 

Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В этот день поговаривали: "Грач на горе — так и весна на дворе", "Увидел грача — весну встречай". 

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А еще в Ирландии 17 марта — день святого Патрика. По преданию, он принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей.

События:

1521 — Экспедиция Фернана Магеллана открыла Филиппины, ступив на один из островов архипелага — Хомонхон.

1861 — Завершилось объединение Италии в единое государство. 

1898 — Опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!".

1948 — Подписан Брюссельский пакт о создании военно-политического Западного союза в составе Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов и Франции.

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1960 — В Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.

1984 — Выпущен музыкальный альбом Юрия Чернавского — "Автоматический комплект".

1991 — Прошёл Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70 % проголосовали за введение поста президента РСФСР.

1992 — Парламент Республики Молдова принял закон о вооруженных силах.

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Родились:

1819 — Алеку Руссо, молдавский поэт, писатель, эссеист и литературный критик, идеолог поколения 1848 года.

1856 — Михаил Александрович Врубель, русский художник (ум. 1910).

The muses and demons of Mikhail Vrubel
© RIA Novosti.
Репродукция картины М.А.Врубеля "После концерта. Портрет Н.И.Забелы-Врубель"

1881 — Вальтер Гесс (ум. 1973), швейцарский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1949).

1908 — Борис Полевой (ум. 1981), советский писатель, главный редактор журнала "Юность". (1967-1981). Самый известный роман "Повесть о настоящем человеке", рассказывает о жизни и подвиге советского летчика Алексея Маресьева. 

1924 — Павел Старостин, переводчик и писатель, родился в Кишиневе.

1947 — Юрий Чернавский, композитор, заслуженный артист РСФСР.

1951 — Курт Рассел, американский актёр, продюсер и сценарист.

1962 — Виталий Окороков, композитор-песенник, создатель группы "Комбинация".

1967 — Билли Корган, лидер группы "The Smashing Pumpkins".

Скончались:

1680 — Франсуа Ларошфуко французский писатель-моралист.

1863 — Николай Уткин русский художник, искусный гравер.

1921 — Николай Жуковский российский ученый в области механики, основоположник аэродинамики как науки.

1926 — Алексей Алексеевич Брусилов (р. 1853), русский военный деятель, генерал от кавалерии.

1956 — Ирен Жолио-Кюри (р. 1897), французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии 1935 года. Старшая дочь Марии Складовской-Кюри.

1969 — Владимир Стрельбицкий (настоящее имя Светкин), актер и режиссер. Народный артист МССР (1958).

1976 — Висконти, Лукино (р. 1906), итальянский режиссёр театра и кино, один из основоположников неореализма.

 

 

 

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Теги:
17 марта, референдум, праздник, парламент Молдовы, Лукино Висконти, Алексей Брусилов, Борис Полевой, Михаил Врубель, Алеку Руссо, Филиппины, Италия, СССР, Великобритания, Молдова, Франция
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