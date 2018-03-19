Какой сегодня праздник: 19 марта 2018 года

А вы знали, что сегодня международный день клиента? В России - День моряка-подводника. А в Италии, Мальте и Лихтенштейне - День святого Иосифа, обручника Девы Марии.

А еще сегодня Аркадиев день. Считается, что в этот день возвращаются из теплых краев аисты.

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События в этот день:

1474 — В Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.

1697 — Началось "Великое посольство" Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу, своеобразный пролог для его широкомасштабных реформ.

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1859 — В Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".

1898 — Государственный Русский музей принял первых посетителей. Первоначальная экспозиция насчитывала около шесть тысяч произведений, ныне музей обладает крупнейшей в мире коллекцией русского изобразительного искусства.

1899 — Открывается первая в России и Петербурге станция "скорой помощи".

1913 — В "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке впервые целиком исполнена опера русского композитора Модеста Мусоргского "Борис Годунов".

1950 — Принимается Стокгольмское воззвание о запрещении атомного оружия, в котором впервые употребляется фраза "люди доброй воли".

1953 — Впервые по телевидению была показана церемония вручения кинопремии "Оскар".

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1958 — В Страсбурге открывается первое заседание Европарламента.

2003 — Президент США Джордж Буш объявил ультиматум Саддаму Хусейну, фактически возвестив о начале войны против Ирака. Поддержали заявление лидеры Великобритании, Японии, Турции и Австралии, против выступили во Франции, Китае и Канаде.

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2011 — Начало интервенции стран НАТО в Ливии.

Родились:

1865 — Уильям Уилер (ум. 1937), американский энтомолог, исследователь муравьев и других социальных насекомых.

1882 — Сергей Судейкин (ум. 1946), русский художник, представитель символизма, оформитель в "Метрополитен-опера".

1900 — Фредерик Жолио-Кюри (ум. 1958), французский физик, лауреат Нобелевской премии 1935 года по химии (вместе с женой Ирен Кюри (дочка Мари Склодовской-Кюри), борец за мир.

1913 — Александр Покрышкин (ум. 1985), советский летчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза.

© Sputnik/ Трижды Герой Советского Союза, летчик, гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин.

1924 — Лев Кулиджанов (ум. 2002), советский режиссер, Герой Социалистического Труда. Известные картины: "Когда деревья были большими", "Преступление и наказание", "Синяя тетрадь"(небольшую детскую роль в фильме сыграл и Виталий Чуркин, будущий выдающийся российский дипломат).

1930 — Борис Штоколов (ум. 2005), оперный певец (бас), народный артист СССР. Солист "Мариинского театра (тогда Ленинградский театр оперы и балета имени С. М. Кирова").

1947 — Гленн Клоуз, американская киноактриса. Наиболее знаменитые роли в фильмах: "101 далматинец — Стервелла де Виль, "Лев зимой" — Элеонора Аквитанская и другие.

1949 — Валерий Леонтьев, эстрадный певец, народный артист России.

1950 — Надежда Бабкина, народная артистка России, художественный руководитель ансамбля "Русская песня".

1955 — Брюс Уиллис, американский киноактер. Наибольшую известность получил за роль полицейского Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек", а также за участие в картинах как "Криминальное чтиво" и "Армагеддон" и другие.

1963 — Нина Ананиашвили грузинская и российская балерина, Народная артистка России и Грузии. Танцевала в паре с Андрисом Лиепой.

1987 — Дмитрий Малышко, российский биатлонист, олимпийский чемпион.

Скончались:

1746 — Анна Леопольдовна (р. 1718), правительница Российской империи (1740-1741) при малолетнем императоре Иване VI.

1916 — Василий Суриков (р. 1848), русский художник, мастер масштабных исторических полотен.

© RIA Novosti. Картина В. И. Сурикова "Переход Суворова через Альпы"

1941 — Николай Курнаков (р. 1860), русский советский физикохимик, академик, создатель физико-химического анализа.

1950 — Эдгар Берроуз (р. 1875), американский писатель, автор романов о Тарзане.

1955 — Леонид Говоров (р. 1897), маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.

1962 — Василий Сталин (р. 1921), генерал-лейтенант авиации, сын И. В. Сталина и Н. С. Аллилуевой.

2008 — Сэр Артур Кларк (р. 1917), культовый английский писатель-фантаст, ученый, футуролог и изобретатель. Наиболее известен совместной работой со Стэнли Кубриком по созданию культового научно-фантастического фильма "Космическая одиссея 2001". Картина была снята по мотивам рассказала писателя "Часовой".