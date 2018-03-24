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Флаг Земли

Какой сегодня праздник: 24 марта 2018 года

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Этот день является 83-м днем года по Григорианскому календарю. До конца года остается 282 дня.

А вы знали, что сегодня Всемирный день борьбы против туберкулеза? А еще сегодня день штурманской службы ВВС России.

Медик с лекарством
© Sputnik/ Igor Zarembo
Туберкулез в Молдове отступает

Еще одно важное событие в этот день — Час Земли. Это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Свет нужно выключать в 20.30.

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События в этот день:

1801 — В Михайловском замке вследствие заговора убит российский император Павел I, сын Екатерины II.

1802 — Английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

1882 — В Берлине немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

1896 — Физик Александр Степанович Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую передачу радиосигнала.

1917 — Временное правительство России признано Францией, Великобританией и Италией.

1949 — Впервые во время церемонии вручения кинопремии "Оскар" лучшим был назван иностранный фильм — английская экранизация "Гамлета". Исполнитель главной роли Лоуренс Оливье был назван лучшим актером, а приз лучшему режиссеру достался Джону Хьюстону за фильм "Сокровища Сьерра-Мадре".

1972 — На американские киноэкраны вышел фильм "Крёстный отец" по одноименному роману Марио Пьюзо.

1999 — Начало бомбардировок НАТО военных и гражданских объектов в городах Югославии, включая столицу — Белград.

Сергей Лавров
© Sputnik
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2008 — В Олимпии зажжен олимпийский огонь Пекинской олимпиады.

Родились:

1782 — Орест Адамович Кипренский (ум. 1836), русский живописец и график, мастер портрета. Среди работ художника есть и один из самых известных портретов А.С. Пушкина.

Alexander Puschkin
© RIA Novosti.
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1857 — Николай Ланге (ум. 1921), русский психолог, философ, один из основоположников российской экспериментальной психологии.

1873 — Эдуард Клапаред (ум. 1940), швейцарский врач-невролог, психолог, один из пионеров детской психологии.

1874 — Гарри Гудини (ум. 1926), американский иллюзионист. Прославился разоблачением шарлатанов и сложными трюками с побегами и освобождениями.

1877 — Алексей Новиков-Прибой (ум. 1944), советский писатель-маринист. Один из самых известных романов "Цусима" повествует об одном из эпизодов русско-японской войны.

1891 — Сергей Вавилов советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР.

1906 — Клавдия Шульженко (ум. 1984), певица, актриса театра и кино, народная артистка СССР.

1950 — Александр Буйнов, эстрадный певец, народный артист России.

1954 — Александр Серов, эстрадный певец, композитор, народный артист Российской Федерации.

1986  — Александр Манчу, исполнитель эстрадной музыки.

Скончались:

1603 — Елизавета I (р. 1533), королева Англии (с 1558 г.), время правления которой потомки назовут "золотым веком Англии".

1905 — Жюль Верн (р. 1828), французский писатель-фантаст. Один из основоположников жанра научной фантастики. Известные романы: "Дети капитана Гранта", "Таинственный остров", "20 тысяч лье под водой", "Вокруг света за 80 дней" и другие. Его книги неоднократно экранизировались.

4-летний шахматист Миша Осипов провел матч с гроссмейстером Евгением Васюковым
© Ruptly.
Четырехлетний шахматист играет с именитыми гроссмейстерами

 

1946 — Александр Алехин (р. 1892), русский гроссмейстер, чемпион мира по шахматам.

1948 — Николай Бердяев русский религиозный философ, публицист. 

1972 — Аркадий Толбузин (р. 1920), актёр (фильмы "Кортик", "Новые приключения неуловимых" и другие).

Хендрик Йоханнес Кройф
Mittelstädt, Rainer
Хендрик Йоханнес Кройф

2016 — Йохан Кройф (р. 1947), голландский футболист и тренер. Трехкратный обладатель "Золотого мяча", признан одним из лучших футболистов ХХ века. Оказал большое влияние на развитие европейского футбола.

 

 

Теги:
24 марта, праздник, Час Земли, Всемирный фонд дикой природы, Александр Серов, Орест Кипренский, Александру Манчу, Йохан Кройф, Клавдия Шульженко, Жюль Верн, Великобритания, Молдова, Россия
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