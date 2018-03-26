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Какой сегодня праздник: 26 марта 2018 года

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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (61)
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Этот день является 85-м по Григорианскому календарю. До конца года остается 280 дней.

А вы знали, что сегодня так называемый Фиолетовый день? Так называется день больных эпилепсией. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании. 

Погода
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Чем еще ознаменовано 26 марта  — в подборке Sputnik.

События в этот день:

1828 — Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1845 — В США запатентован медицинский пластырь. 

Молдавская марка, XIX век
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1872 — В России выпущена первая почтовая карточка.

1881 — Румыния провозглашена королевством.

1934 — В Британии введены экзамены на вождение автомобиля.

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1941 — Учреждение Сталинских премий (позже переименованных в Государственные).

1944 — Вторая мировая война: Выход советских войск к границе СССР в районе реки Прут.

1953 — Американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

1954 — Опубликование заявления правительства Советского Союза о признании полного суверенитета ГДР.

1960 — Учрежден новый футбольный турнир — Кубок обладателей Кубков европейских стран. 

ЧМ по футболу в России
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Советские и российские клубы добились наибольших успехов именно в этом турнире, трижды победив в нем.

1971 — Провозглашена Республика Бангладеш.

1971 — Группа "Emerson, Lake and Palmer" во время выступления в Ньюкасле (Великобритания) записала свою интерпретацию "Картинок с выставки" Мусоргского. Выпущенный альбом потом достиг третьего места в английском хит-параде.

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1995 — В семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения об отмене паспортного контроля на границах.

Родились:

1709 — Василий Евдокимович Адодуров (Ададуров, ум. 1780), русский филолог, математик, учитель Ломоносова и Екатерины II.

1911 — Теннесси Уильямс (ум. 1983), американский писатель и драматург. Автор известных пьес "Стеклянный зверинец", "Трамвай "Желание", "Кошка на раскаленной крыше" и другие. Его работы неоднократно экранизировались.

1946 — Владимир Пресняков (старший), композитор, певец и музыкант, участник ВИА "Самоцветы", заслуженный артист России.

1948 — Стивен Тайлер, солист группы "Aerosmith".

1949 — Патрик Зюскинд, немецкий писатель. Автор романа "Парфюмер: история одного убийцы", по которому снят одноименный фильм.

1950 — Алан Сильвестри, композитор, автор музыки для кино. Написал музыку для множества фильмов: "Назад в будущее", "За бортом", "Контакт", "Ван Хельсинг" и другие.

1970 — Мартин МакДонах, ирландский драматург и режиссер. Снял фильмы: "Залечь на дно в Брюгге", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и другие. Его пьесу "Сиротливый запад" можно увидеть и в Кишиневе в театрe "С улицы роз".

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1985 — Кира Найтли, английская актриса. Известные роли в картинах: "Искупление", "Опасный метод" и "Пираты карибского моря".

Скончались:

1827 — Людвиг ван Бетховен (р. 1770), немецкий композитор, дирижер и пианист, один из трех "венских классиков".

1947 — Яков Николаевич Федоренко (р. 1896), военачальник, маршал бронетанковых войск, четырехкратный кавалер ордена Ленина.

1973 — Михаил Калатозов (р. 1903), кинорежиссер, сценарист, кинооператор, народный артист СССР. Его культовый фильм "Летят журавли" с Анной Самойловой и Алексеев Баталовым в главных ролях удостоился "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

1989 — Марис Лиепа (р. 1936), артист балета, народный артист СССР.

2005 — Клара Лучко (р. 1925), киноактриса, народная артистка СССР. Снялась вместе с молдавским актером Михаем Волонтиром в фильмах "Цыган" и "Возвращение Будулая".

2007 — Михаил Ульянов (р. 1927), актер театра и кино, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

2011 — Александр Барыкин (р. 1952), советский и российский рок-музыкант, композитор, певец.

 

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (61)

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Теги:
26 марта, эпилепсия, праздник, Михаил Калатозов, Мартин Макдонах, Франц Шуберт, Людвиг ван Бетховен, Теннесси Уильямс, Михай Волонтир, Владимир Путин, Великобритания, Молдова, Румыния, Россия, Общество
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