Какой сегодня праздник: 27 марта 2018 года

Этот день является 86-м по Григорианскому календарю. До конца года остается 279 дней.

А вы знали, что сегодня Всемирный день театра? А еще в России 27 марта — День войск национальной гвардии. В Японии — праздник цветения сакуры.

Чем еще ознаменовано 27 марта — в подборке Sputnik.

Событие в этот день:

1854 — В США запатентован керосин Абрахамом Гесснером.

© Sputnik / Miroslav Rotari Унионистский митинг не вызвал восторга у самих унионистов

1860 — Житель Нью-Йорка М. Л. Бирн (расшифровку его инициалов история не сохранила) запатентовал штопор.

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1968 — Во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин.

1990 — В Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

2011 — Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее время отменен распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева.

Родились:

1744 — Алексей Мусин-Пушкин, граф, нашедший "Слово о полку Игореве" (ум. 1817).

1824 — Иоганн Гитторф, немецкий физик, открывший ионы (ум. 1914).

1845 — Вильгельм Конрад Рентген, немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии 1901 года (ум. 1923). Открыл икс-излучение — ныне известное как "рентген".

1888 — Алексей Матеевич, молдавский поэт и писатель (ум. 1917). Автор гимна Молдовы "Limba noastră".

1923 — Геннадий Петрович Юдин (ум. 1989), актер ("Карнавальная ночь", "Корабли штурмуют бастионы").

1943 — Аурел Чокану, поэт, член Союза писателей Молдовы, автор многих книг поэзии и прозы для детей.

1950 — Тони Бэнкс, английский рок-музыкант, клавишник группы "Genesis".

1952 — Мария Шнайдер, французская киноактриса ("Последнее танго в Париже", "Калигула").

1961 — Никита Борисович Джигурда, актер, автор и исполнитель песен ("Любить по-русски", "Ермак").

1963 — Квентин Тарантино — американский актер, сценарист, режиссер и продюсер (фильмы "Криминальное чтиво", "Убить Билла" "От заката до рассвета" и другие), обладатель премии "Оскар".

1970 — Мэрайя Кэри, американская поп, ритм-энд-блюз певица, автор песен, музыкальный продюсер и актриса.

1975 — Стэйси Фергюсон, вокалистка Black Eyed Peas.

1986 — Мануэль Нойер, немецкий футболист, вратарь, чемпион мира 2014.

1987 — Полина Гагарина, российская певица, автор песен и композитор, актриса, победительница "Фабрики звезд-2". Представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение 2015" и заняла второе место.

Скончались:

1963 — Пётр Петрович Вершигора (р. 1905), писатель, актер, кинорежиссер, партизанский командир, Герой Советского Союза.

1968 — В авиакатастрофе погибли первый космонавт планеты Юрий Гагарин (р. 1934) и летчик-испытатель Владимир Серёгин (р. 1922), Герои Советского Союза.

© Sputnik/ И. Снегирев Сергей Королев и Юрий Гагарин

2002 — Билли Уайлдер (р. 1906), американский кинорежиссер, обладатель шести "Оскаров".

2006 — Станислав Лем (р. 1921), польский писатель-фантаст и философ. Стал всемирно известным благодаря своему роману "Солярис".