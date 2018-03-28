Какой сегодня праздник: 28 марта 2018 года

Этот день является - 87-м в григорианском календаре. До конца года остается 278 дней.

А вы знали, что сегодня день рождения Саксонского фарфора? А еще в этот день была запатентована первая в мире стиральная машина. Чем еще ознаменовано 28 марта — в подборке Sputnik.

События в этот день:

1462 — Иван III стал правителем Великого княжества Московского.

1521 — Фернан Магеллан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.

1776 — В Москве основан Большой театр, один из крупнейших в России. Ныне является одним из сильнейших театров оперы и балета.

1801 — Неаполитанское королевство передало Франции остров Эльба.

1819 — Началась перестройка Дворцовой площади по проекту Карла Ивановича Росси.

1910 — В Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

1964 — Лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы "The Beatles" станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.

1995 — Посольство Республики Молдовы открывается в Германии.

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1996 — Фил Коллинз объявил о начале сольной карьеры и выходе из состава группы "Genesis".

Родились:

1483 — Рафаэль (другая возможная дата рождения — 6 апреля) (ум. 1520), итальянский художник и архитектор.

1868 — Максим Горький (ум. 1936), русский советский писатель.

1925 — Иннокентий Смоктуновский (ум. 1994), актёр театра и кино, народный артист СССР.

1936 — Марио Варгас Льоса, перуано-испанский прозаик и драматург, публицист, политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года.

1986 — Леди Гага, американская певица, обладательница 6 премий Грэмми.

1990 — Екатерина Боброва, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2014).

Скончались:

1584 — Иван IV Васильевич Грозный (р. 1530), первый русский царь (1547-1584).

1661 — Василе Лупу, господарь Молдовы, основатель церкви "Трех Иерархов" в Яссах.

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1881 — Модест Петрович Мусоргский (р. 1839), русский композитор.

1941 — Покончила с собой Вирджиния Вулф (р. 1882), английская писательница и литературный критик.

1943 — Сергей Рахманинов (р. 1873), российский композитор, пианист и дирижер.

1985 — Марк Шагал (р. 1887), российский и французский художник-авангардист.

1994 — Эжен Ионеско (р. 1909), румынский и французский драматург, один из основоположников театра абсурда.