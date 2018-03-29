Какой сегодня праздник: 29 марта 2018 года

Сегодня Великий четверг у западных христиан. А еще 29 марта в России — День специалиста юридической службы. Чем еще ознаменован этот день, смотрите в подборке Sputnik Молдова.
События в этот день:
1693 — Начало первого правления Дмитрия Кантемира в Молдове, которое продлилось всего 21 день.
1696 — Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора.
1795 — Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.
1858 — В Петербурге открылась первая в Российской империи женская гимназия.
1867 — В Англии принят Североамериканский акт о создании Канады.
1873 — Русский писатель Лев Толстой начал работу над романом "Анна Каренина".
1886 — Одержав победу в матче с польским шахматистом Иоганном Цукертортом, австрийский (позже американский шахматист) Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.
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1886 — День рождения "Кока-Колы" — создан рецепт этого популярного в мире напитка.
1911 — В Санкт-Петербурге учрежден Российский олимпийский комитет.
1940 — Банк Великобритании выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделок — тонкой металлической нитью в бумаге.
1998 — В Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост.
Родились:
1629 — Алексей Михайлович (ум. 1676), второй русский царь из династии Романовых.
1735 — Иоганн Карл Август Музеус (ум. 1787), немецкий писатель, литературный критик, филолог и педагог. Автор сборника "Народные сказки немцев".
1784 — Кирилл Тимофеевич Хлебников (ум. 1838), русский этнограф, этнолог и путешественник, член-корреспондент Петербургской Академии наук, директор Российско-Американской компании, биограф первооткрывателей русской Америки.
1746 — Гавриил Бэнулеску-Бодони, первый митрополит Бессарабии (1818-1821).
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1899 — Лаврентий Берия (ум. 1953), советский государственный деятель, руководитель органов госбезопасности.
1925 — Людмила Лядова, композитор, народная артистка РСФСР.
1936 — Станислав Говорухин, советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, общественный деятель, народный артист России.
1943 — Эрик Айдл, британский актёр и сценарист, участник известной комик-группы Монти Пайтон.
1944 — Терри Джекс, канадский музыкант.
1968 — Владимир Пресняков-младший, совесткий и российский эстрадный певец.
Скончались:
1836 — Надежда Осиповна Пушкина-Ганнибал, русская дворянка, мать великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.
1970 — Лев Кулешов, режиссер, стоявший у истоков советского киноискусства.