Какой сегодня праздник: 29 марта 2018 года

Этот день является - 88-м в григорианском календаре. До конца года остается 277 дней.

Сегодня Великий четверг у западных христиан. А еще 29 марта в России — День специалиста юридической службы. Чем еще ознаменован этот день, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События в этот день:

1693 — Начало первого правления Дмитрия Кантемира в Молдове, которое продлилось всего 21 день.

1696 — Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора.

1795 — Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.

1858 — В Петербурге открылась первая в Российской империи женская гимназия.

1867 — В Англии принят Североамериканский акт о создании Канады.

1873 — Русский писатель Лев Толстой начал работу над романом "Анна Каренина".

1886 — Одержав победу в матче с польским шахматистом Иоганном Цукертортом, австрийский (позже американский шахматист) Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.

Молдавский шахматист Иордокеску: молодежи надо изучать партии Гашимова>>>

1886 — День рождения "Кока-Колы" — создан рецепт этого популярного в мире напитка.

1911 — В Санкт-Петербурге учрежден Российский олимпийский комитет.

1940 — Банк Великобритании выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделок — тонкой металлической нитью в бумаге.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Нацбанк предостерег жителей Молдовы от необдуманных рисков

1998 — В Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост.

Родились:

1629 — Алексей Михайлович (ум. 1676), второй русский царь из династии Романовых.

1735 — Иоганн Карл Август Музеус (ум. 1787), немецкий писатель, литературный критик, филолог и педагог. Автор сборника "Народные сказки немцев".

1784 — Кирилл Тимофеевич Хлебников (ум. 1838), русский этнограф, этнолог и путешественник, член-корреспондент Петербургской Академии наук, директор Российско-Американской компании, биограф первооткрывателей русской Америки.

1746 — Гавриил Бэнулеску-Бодони, первый митрополит Бессарабии (1818-1821).

Никогда не догадаетесь: почему Кишинев — столица>>>

1899 — Лаврентий Берия (ум. 1953), советский государственный деятель, руководитель органов госбезопасности.

1925 — Людмила Лядова, композитор, народная артистка РСФСР.

1936 — Станислав Говорухин, советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, общественный деятель, народный артист России.

1943 — Эрик Айдл, британский актёр и сценарист, участник известной комик-группы Монти Пайтон.

1944 — Терри Джекс, канадский музыкант.

1968 — Владимир Пресняков-младший, совесткий и российский эстрадный певец.

Скончались:

1836 — Надежда Осиповна Пушкина-Ганнибал, русская дворянка, мать великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

1970 — Лев Кулешов, режиссер, стоявший у истоков советского киноискусства.