10:24 29 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Дмитрий Кантемир

Какой сегодня праздник: 29 марта 2018 года

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (69)
17310

Этот день является - 88-м в григорианском календаре. До конца года остается 277 дней.

Сегодня Великий четверг у западных христиан. А еще 29 марта в России — День специалиста юридической службы. Чем еще ознаменован этот день, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События в этот день:

1693 — Начало первого правления Дмитрия Кантемира в Молдове, которое продлилось всего 21 день.

1696 — Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора.

1795 — Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.

1858 — В Петербурге открылась первая в Российской империи женская гимназия.

1867 — В Англии принят Североамериканский акт о создании Канады.

Кадр из фильма Гоголь
© Photo: Kinopoisk
О каких тайнах знаменитостей можно узнать по почерку

1873 — Русский писатель Лев Толстой начал работу над романом "Анна Каренина".

1886 — Одержав победу в матче с польским шахматистом Иоганном Цукертортом, австрийский (позже американский шахматист) Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.

Молдавский шахматист Иордокеску: молодежи надо изучать партии Гашимова>>>

1886 — День рождения "Кока-Колы" — создан рецепт этого популярного в мире напитка.

1911 — В Санкт-Петербурге учрежден Российский олимпийский комитет.

1940 — Банк Великобритании выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделок — тонкой металлической нитью в бумаге.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Нацбанк предостерег жителей Молдовы от необдуманных рисков

1998 — В Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост.

Родились:

1629 — Алексей Михайлович (ум. 1676), второй русский царь из династии Романовых.

1735 — Иоганн Карл Август Музеус (ум. 1787), немецкий писатель, литературный критик, филолог и педагог. Автор сборника "Народные сказки немцев".

1784 — Кирилл Тимофеевич Хлебников (ум. 1838), русский этнограф, этнолог и путешественник, член-корреспондент Петербургской Академии наук, директор Российско-Американской компании, биограф первооткрывателей русской Америки.

Гавриил Бэнулеску-Бодони
CC BY 2.0 / Klearchos Kapoutsis / Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821)
Двести лет назад – как сейчас: борьба за будущее Молдовы

1746 — Гавриил Бэнулеску-Бодони, первый митрополит Бессарабии (1818-1821).

Никогда не догадаетесь: почему Кишинев — столица>>>

1899 — Лаврентий Берия (ум. 1953), советский государственный деятель, руководитель органов госбезопасности.

1925 — Людмила Лядова, композитор, народная артистка РСФСР.

1936 — Станислав Говорухин, советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, общественный деятель, народный артист России.

1943 — Эрик Айдл, британский актёр и сценарист, участник известной комик-группы Монти Пайтон.

1944 — Терри Джекс, канадский музыкант.

1968 — Владимир Пресняков-младший, совесткий и российский эстрадный певец.

Скончались:

1836 — Надежда Осиповна Пушкина-Ганнибал, русская дворянка, мать великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

1970 — Лев Кулешов, режиссер, стоявший у истоков советского киноискусства.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (69)

По теме

Церковь Молдовы: против Бэнулеску-Бодони шла "пятая колонна" той эпохи
Память о Пушкине: как Бэнулеску-Бодони в Царскосельский лицей ездил
Митрополита Бэнулеску-Бодони канонизируют в Молдове
Как распознать фальшивые леевые купюры
Теги:
29 марта, праздник, Алексей Михайлович, Лаврентий Берия, Станислав Говорухин, Людвиг ван Бетховен, митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Владимир Пресняков, Дмитрий Кантемир, Великобритания, Молдова, Россия, Культура и искусство
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России
    Плата за скандал

    Дипломатический скандал окажет влияние на привлекательность европейских столиц, заявили в российской Федерации рестораторов и отельеров.

  • Круонисская ГАЭС в Литве
    Литовский резерв

    Литва назвала Белорусскую АЭС небезопасной и запретила использовать резервные мощности своей гидроэлектростанции.

  • Флаги Эстонии и Евросоюза
    Через "не хочу"

    Решение Эстонии о высылке российского атташе принято под влиянием "старших товарищей", Таллинн не был в этом заинтересован, считает эстонский политолог.

  • Белорусские рубли, архивное фото
    Новый Чичиков

    Поиски старейшей жительницы Минска показали, что женщина умерла еще в 1988 году, а ее сын все это время продолжал получать материнскую пенсию.

  • самолет Airbus A330 на взлете из аэропорта
    Летать по-грузински

    Совместное грузино-израильское предприятие по производству запчастей для самолетов Boeing, Airbus и Bombardier откроется в мае в Тбилиси.

  • Студентка переписывает конспект
    Абхазская квота

    Выпускники школ Абхазии, не сдавшие экзамен по абхазскому языку, не смогут поступить по квотам в российские высшие учебные заведения.

  • Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович
    Неочевидная выгода

    Эксперт объяснил, какую выгоду принесет Азербайджану членство в ОПЕК, и от чего зависит вступление страны в эту организацию.

  • Реактивная система залпового огня Смерч
    Надежный поставщик

    Россия полностью поставила все вооружение, закупленное Арменией в рамках первого кредита в размере 200 миллионов долларов.

  • Одежда
    Точно по фигуре

    Председатель правления "Казпочты" рассказал, когда казахстанцы смогут примерить распечатанную на 3D-принтере одежду в виртуальных примерочных.

  • Автомобиль Toyota Land Cruiser. Архивное фото
    Инцидент с дипломатом

    Посольство Кыргызстана в России проверяет сообщение СМИ о том, что в Красноярске остановили нетрезвого водителя на машине с номерами консульства республики.

  • День милиции в ГБАО и Содге
    Общее дело

    МВД Таджикистана пригласило всех желающих граждан республики стать членами Общественного совета по реформе милиции.

  • Андрей Серенко
    Новым курсом

    Один из итогов конференции по мирному урегулированию в Афганистане в Ташкенте - презентация нового политического курса Узбекистана, рассказал эксперт.

  • Гуфта-Эрцъо-Коз
    Берегите лес!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил Генеральной прокуратуре и Комитету природопользования пресечь бесконтрольную вырубку леса.

  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России
    Плата за скандал

    Дипломатический скандал окажет влияние на привлекательность европейских столиц, заявили в российской Федерации рестораторов и отельеров.

  • Круонисская ГАЭС в Литве
    Литовский резерв

    Литва назвала Белорусскую АЭС небезопасной и запретила использовать резервные мощности своей гидроэлектростанции.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Кемерово, мы с вами: жители многих стран почтили память жертв пожара
Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина в Пекине
Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина в Пекине
Какие страны высылают российских дипломатов
Список стран, выславших дипломатов РФ

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться