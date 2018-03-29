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Чернаводская АЭС

Чернаводская АЭС – история создания и инциденты

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
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Атомная электростанция в румынском городе Чернаводэ - крупнейший производитель электроэнергии в этой стране, является первой и единственной в Румынии.

Среднегодовая выработка Чернаводской атомной станции — 5.613 ГВт⋅ч. Это примерно от 18 % до 20 % электроэнергии, ежегодно потребляемой Румынией.

Станцию спроектировала в 1980-ых годах канадская госкомпания Atomic Energy of Canada Limited.

АЭС использует тяжеловодные водо-водяные реакторы PHWR от AECL. В качестве замедлителя нейтронов используется тяжёлая вода, произведённая в городе Дробета-Турну-Северин, а для охлаждения — вода из канала "Дунай — Чёрное море".

Первоначальный проект станции предполагал сооружение пяти энергоблоков. Сейчас в промышленной эксплуатации находятся два энергоблока с реакторами PHWR (CANDU). Ещё три частично построенных блока (также с реакторами PHWR) расположены на той же площадке. Их строительство было остановлено в 1990 году. Правительство Румынии намерено достроить третий и четвёртый энергоблоки. О завершении пятого блока речь пока не идёт. За сохранность трёх недостроенных энергоблоков отвечает CNE-INVEST.

План по строительству атомных электростанций в стране появился во время правления Николае Чаушеску, в начале 1980-х годов. Тогда же в СРР были созданы складские резервы урана, а также, согласно проекту, последовательно начали сооружать пять энергоблоков АЭС в Чернаводэ с канадскими тяжеловодными водо-водяными реакторами PHWR. К 1989 году строительство АЭС было приостановлено. Первый блок станции, вырабатывающий 705.6 МВт электроэнергии, был достроен и сдан в 1996 году.

Недостроенные третий и четвёртый энергоблоки с реакторами PHWR имеют конструкцию, аналогичную второму блоку, мощность каждого — 740 МВт. С 2000-ых годов правительство Румынии стремится достроить оба энергоблока и ввести их в эксплуатацию. Компании Канады, Италии, России, Чехии, Бельгии, Франции, Германии, Испании, Южной Кореи и Китая привлекались к проекту.

В 2008 году Nuclearelectrica, а также компании ArcelorMittal, ČEZ Group, GDF Suez, Enel, Iberdrola и RWE договорились о создании совместной организации, которая должна заняться завершением строительства энергоблоков № 3 и № 4, их вводом и дальнейшей эксплуатацией. Компания под названием Energonuclear была зарегистрирована в марте 2009 года.
В январе 2011 года три компании (GDF Suez, Iberdrola и RWE) вышли из проекта. После этого в сентябре 2012 года проект покинула ČEZ Group, сославшись на "Экономические и рыночные факторы неопределённости, связанные с этим проектом, связанные, по большей части, с текущим финансовым кризисом. Они несовместимы сейчас к требованиям по части капитальных вложений в проект новой атомной электростанции". В декабре 2013 года ArcelorMittal и Enel продали свои доли в проекте Румынии.

В конце 2015 года Societatea Nationala Nuclearelectrica и китайская компания China General Nuclear Power Group (CGN) подписали договор, по которому CGN достроит третий и четвёртый энергоблоки и частично обеспечит финансирование строительства. Изначально ввод в эксплуатацию энергоблоков предполагался в 2014 и 2015 годах соответственно. Впоследствии их сдача была перенесена на 2016-2017 годы. Договор с CGN предполагает завершение проектов не ранее 2019 и 2020 годов.

Оценки стоимости строительства значительно расходятся. В проведённом компанией Делуа и Туше Томацу технико-экономическом исследовании наиболее экономически целесообразным сценарием была бы единовременная достройка в два этапа обоих энергоблоков. Стоимость достройки оценивалась компанией в 2,3 миллиарда евро. Согласно исследованию Ernst & Young, предложенная ранее оценка в четыре миллиарда евро нереалистична. Ernst & Young полагает, что завершение строительства обойдется в 7,67 миллиарда евро.

Согласно Национальной комиссии по вопросам ядерной деятельности Румынии после сдачи этих двух блоков страна сможет обеспечить АЭС ураном только на 12 %, что связано с истощением его запасов.

Планов по завершению строительства пятого энергоблока пока нет.

По состоянию на ноябрь 2011 года, большая часть (84.65 %) акций АЭС принадлежит правительству Румынии.

Инциденты:

  • Восьмого апреля 2009 года. Остановлен из-за неисправности второй реактор станции, что привело к отключению электричества.
  • Тридцатого мая 2009 года. Остановлен первый блок. Причина — возникновение трещины в водяном трубопроводе. Второй блок станции в то время проходил капитальный ремонт, поэтому он не производил электроэнергию.
  • Шестнадцатого января 2010 года. Из-за утечки пара остановлен первый энергоблок.
  • Седьмого ноября 2012 и 9 января 2013. Автоматическое отключение реакторов АЭС.
Теги:
атомная станция, Чернаводская АЭС, Чернаводэ, Румыния
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