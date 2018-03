Какой сегодня праздник: 30 марта 2018 года

А вы знали, что в Испании сегодня день цветов? Еще в этот день в 2018 году у западных христиан — Страстная пятница. А иудаисты сегодня отмечают Песах, праздник в память об исходе евреев из Египта. Отмечается сегодня и семь дней.

События в этот день:

1613 — День подвига Ивана Сусанина. Он спас от нападения польско-литовского отряда юного русского царя Михаила Федоровича Романова, уведя интервентов в противоположную сторону от села Домнино, где находился правитель Московской Руси со своей матерью Марфой. Когда обман Сусанина открылся, его подвергли пыткам, но он так и не выдал местонахождение царя. Герой погиб под ударами вражеских сабель.

© Sputnik/ РИА Новости Не было бы Священного союза без одного выходца из Молдовы

1814 — Союзные войска (главным образом русские) антинаполеоновской коалиции (России, Англии, Пруссии и других стран) взяли штурмом Париж, тем самым положив конец Наполеоновским войнам.

1842 — Американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (американский штат Джорджия), удаляя опухоль на шее пациента, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при операции.

1847 — Лев Николаевич Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений дневники писателя занимают 13 томов.

1856 — Крымская война 1853-1856 годов закончилась подписанием в Париже представителями России, Великобритании, Франции, Османской империи, Сардинии, Австрии и Пруссии мирного договора. Порта в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, часть южной Бессарабии и устье Дуная.

1858 — Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.

1860 — Российский император Александр II Освободитель объявил о начале разработки крестьянской реформы.

1867 — В Вашингтоне подписан Русско-американский договор. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 миллиона долларов.

1879 — Первое исполнение оперы Петра Ильича Чайковского "Евгений Онегин" — на ученическом спектакле Московской консерватории в Малом театре.

1970 — На экраны вышел фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", ставший культовым.

1976 — Начало музыкального панк-движения: на первый концерт группы "Sex Pistols" в одном из лондонских клубов собралось около 50 человек.

1980 — Боб Дилан получает премию "Грэмми" как лучший вокалист года.

1981 — В СССР впервые введено летнее время.

1994 — Pink Floyd выпускают альбом "The Division Bell".

Родились:

1746 — Франсиско Хосе де Гойя (ум. 1828), выдающийся испанский живописец, гравер и рисовальщик.

© AFP 2018/ Justin Tallis Картина Франциско Гойи "Семья инфанта дона Луи Бурбонского"

1844 — Поль Верлен (ум. 1896), французский поэт.

1853 — Винсент Ван Гог (ум. 1890), голландский живописец.

© Sputnik/ Arpi Beglaryan Подсолнухи. Музей Ван Гога в Амстердаме

1968 — Селин Дион, знаменитая канадская певица. Победительница песенного конкурса "Евровидения-1988". Одна из самых известных песен "My hearth will go on", которая вошла в саундтрек к фильму "Титаник".

1986 — Серхио Рамос, испанский футболист, чемпион мира (2010). Капитан мадридского "Реала".

Скончались:

1821 — Гавриил Бэнулеску-Бодони, митрополит Кишиневский, Хотинский и всея Молдовы.

1999 — Игорь Нетто (р. 1930), советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР.

2002 — Елизавета, королева-мать (р. 1900), мать Елизаветы II, царствующей королевы Великобритании.

2011 — Людмила Гурченко (р. 1935), актриса театра и кино, эстрадная певица, народная артистка СССР.

2013 — Валерий Золотухин (р. 1941), советский и российский актёр театра и кино, художественный руководитель Театра на Таганке.