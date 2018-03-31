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Эйфелева башня в Париже, подсвеченная в цвета французского флага

Какой сегодня праздник: 31 марта 2018 года

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (71)
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Этот день является 90-м в григорианском календаре. До конца года остается 275 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день резервного копирования (бэкапа)? Резервное копирование или бэкап — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях).

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Эта процедура поможет восстановлению данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

События в этот день:

1814 — В два часа утра в селении Лавилет была подписана капитуляция Парижа, фактически положившая конец Наполеоновским войнам. Во французскую столицу с триумфом вошли русские войска во главе с императором Александром I.

1889 — В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по ступеням. Кстати, Эйфель в молодости успел поработать и в Молдове.

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1893 — Американец Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную "молнией".

1901 — Выпускается первый автомобиль "Mercedes-Benz".

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1909 — Заложен пассажирский лайнер "Титаник". 

1958 — Выпущена как сингл инструментальная композиция Линка Рея "Rumble", оказавшая гигантское влияние на развитие рок-музыки.

1959 — Взломщики украли 10 000 фунтов стерлингов из дома экс-премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

1967 — Джими Хендрикс впервые сжег свою гитару во время концерта. Зрители, собравшиеся в лондонском Финсбери Парк, обезумели, а Джими пришлось впоследствии регулярно завершать свои выступления подобным образом.

1973 — В хит-параде "Billboard" 200 дебютировал альбом "The Dark Side of the Moon" группы Pink Floyd, который будет оставаться там в течение 14 лет.

1976 — Led Zeppelin выпустили свой шестой студийный альбом "Presence".

1999 — Выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов — "Матрица".

Родились:

1596 — Рене Декарт (ум. 1650), французский философ, математик, физик. Положил начало аналитической геометрии.

1685 — Иоганн Себастьян Бах (ум. 1750), великий немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко, один из величайших композиторов в истории музыки.

1732 — Франц Йозеф Гайдн (ум. 1809), австрийский композитор, создатель 104 симфоний, 83 квартетов, 52 фортепьянных сонат, две ораторий, 14 месс и опер.

1872 — Сергей Павлович Дягилев, меценат, продюсер, стоявший у истоков "Мира искусства", создатель труппы "Русский балет Дягилева" (ум. 1929).

1872 — Александра Коллонтай, революционерка, советский политический деятель, первая в мире женщина-посол, лидер "рабочей оппозиции" в Российской коммунистической партии (большевиков).

1882 — Корней Чуковский (настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков) (ум. 1969), детский писатель, критик, литературовед, переводчик.

1926 — Джон Фаулз, английский писатель ("Любовница французского лейтенанта", "Волхв", "Коллекционер") (ум. в 2005 году).

1948 — Владимир Винокур, артист эстрады, народный артист РСФСР.

1954 — Лайма Вайкуле, эстрадная певица, актриса.

1955 — Ангус Янг, гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

1971 — Павел Буре, советский и российский хоккеист.

1974 — Натали, российская эстрадная певица. Исполнительница хита 90-х "Ветер с моря дул".

Скончались:

1727 — Исаак Ньютон, английский физик, математик и астроном, один из создателей классической физики.

1855 — Шарлотта Бронте (р. 1816), английская писательница. Известные романы "Джейн Эйр", "Шерли", "Эмма" и другие.

1967 — Родион Яковлевич Малиновский (р. 1898), советский военачальник, Маршал Советского Союза, министр обороны СССР, дважды Герой Советского Союза. Командовал 2-м Украинским фронтом, который вместе с 3-м Украинским фронтом (под командованием Федора Толбухина) в ходе Ясско-Кишиневской операции разгромил войска германской группы армий "Южная Украина". В результате Молдавская ССР была освобождена. После этого Румыния вышла из союза с Германией и объявила последней войну.

1983 — Карандаш (настоящее имя Михаил Румянцев; р. 1901), клоун, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

2017 — Михаил Калик (р. 1927), советский и молдавский кинорежиссер. Наиболее известные фильмы: "Человек идет за солнцем", "Колыбельная" и "Любить".

 

 

 

 

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (71)

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Теги:
Эйфелева башня, 31 марта, праздник, Ясско-Кишиневская операция, Александр I, Иоганн Себастьян Бах, Джон Фаулз, Родион Малиновский, Михаил Калик, Молдова, Франция, Россия
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