Какой сегодня праздник: 3 апреля 2018 года

У христиан Страстная неделя. Каждому из семи дней присущи свои особенности. Согласно священному писанию, неделя весьма насыщенна событиями, происходившими перед светлым праздником Святого Воскресения.
А еще 3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник — Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати (World Party Day).
События в этот день:
1502 — Началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.
1829 — День рождения кофемолки. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.
1836 — Принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги — Царскосельской железной дороги.
1879 — София провозглашена столицей Болгарии.
1896 — В Милане была основана Ла Газзетта делло Спорт (La Gazzetta dello Sport) — самое авторитетное спортивное издание Европы.
1922 — Избрание Иосифа Сталина генеральным секретарем ЦК РКП(б).
Как молдаване обманывали Сталина и что из этого вышло>>>
1928 — Рукопись "Алисы в Стране Чудес" продана американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов (75 260 долларов).
1933 — Советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки.
1933 — Самолет впервые перелетел через Эверест.
1948 — Президент США Гарри Трумэн утвердил План Маршалла. СССР от участия в проекте отказался.
1955 — В Париже по инициативе журнала "L'Équipe" представители восьми стран договорились об учреждении Кубка европейских чемпионов для футбольных команд.
Звезды мирового футбола назвали главных фаворитов чемпионата мира>>>
1967 — Премьера фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
1968 — На экраны выходит фильм Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". Впоследствии картина была признана лучшей в истории мирового кино в жанре кинофантастики.
1975 — Лишение Бобби Фишера звания чемпиона мира по шахматам в связи с его отказом отстоять это звание во встрече с претендентом — Анатолием Карповым. Провозглашение Карпова чемпионом мира.
Четырехлетний шахматист играет с именитыми гроссмейстерами>>>
2017 — Теракт в Петербургском метрополитене. Погибли 16 человек, 87 ранены.
Родились:
1783 — Вашингтон Ирвинг (ум. 1859), американский писатель. Наибольшую известность получил за рассказы "Рип ван Винкль" и "Легенда о Сонной Лощине".
1893 — Лесли Говард (ум. 1943), английский киноактер. Прославился благодаря роли Эшли Уилкса в экранизации романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".
1924 — Марлон Брандо (ум. 2004), американский актер, обладатель двух "Оскаров". Известные роли в фильмах: "Трамвай "Желание", " В порту", "Юлий Цезарь", "Крестный отец" и другие.
1948 — Владимир Носик, киноактер, заслуженный артист России. ("Опасно для жизни!", "Ты и я", "За все заплачено").
1948 — Валентин Дикуль, артист цирка, создатель методики реабилитации больных со спинномозговыми травмами.
1961 — Эдди Мерфи, американский комедийный актер, кинорежиссер, продюсер.("Поездка в Америку", "Доктор Дулиттл", "Святоша").
1971 — Анастасия Заворотнюк, российская актриса театра и кино, телеведущая. Наиболее известная роль в телесериале "Моя прекрасная няня".
1992 — Юлия Ефимова, российская пловчиха, четырехкратная чемпионка мира.
Скончались:
1897 — Иоганнес Брамс (р. 1833), немецкий композитор, пианист, дирижер.
1990 — Сара Воэн (р. 1924), американская джазовая певица и пианистка.