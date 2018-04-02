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Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу

Какой сегодня праздник: 3 апреля 2018 года

© Sputnik/ Константин Чалабов
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Этот день является 93-м в григорианском календаре. До конца года остается 272 дня.

У христиан Страстная неделя. Каждому из семи дней присущи свои особенности. Согласно священному писанию, неделя весьма насыщенна событиями, происходившими перед светлым праздником Святого Воскресения.

Николай Флоринский
© Photo: ok.ru
Священник: для православных Страстная неделя - самая важная в году

А еще 3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник — Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати (World Party Day). 

События в этот день:

1502 — Началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

1829 — День рождения кофемолки. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.

1836 — Принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги — Царскосельской железной дороги.

В кофейне
© RIA Novosti. Igor Mikhalev
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1879 — София провозглашена столицей Болгарии.

1896 — В Милане была основана Ла Газзетта делло Спорт (La Gazzetta dello Sport) — самое авторитетное спортивное издание Европы.

1922 — Избрание Иосифа Сталина генеральным секретарем ЦК РКП(б).

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1928 — Рукопись "Алисы в Стране Чудес" продана американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов (75 260 долларов).

1933 — Советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки.

1933 — Самолет впервые перелетел через Эверест.

1948 — Президент США Гарри Трумэн утвердил План Маршалла. СССР от участия в проекте отказался.

1955 — В Париже по инициативе журнала "L'Équipe" представители восьми стран договорились об учреждении Кубка европейских чемпионов для футбольных команд.
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1967 — Премьера фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

1968 — На экраны выходит фильм Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". Впоследствии картина была признана лучшей в истории мирового кино в жанре кинофантастики.

1975 — Лишение Бобби Фишера звания чемпиона мира по шахматам в связи с его отказом отстоять это звание во встрече с претендентом — Анатолием Карповым. Провозглашение Карпова чемпионом мира.

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2017 — Теракт в Петербургском метрополитене. Погибли 16 человек, 87 ранены.

Родились:

1783 — Вашингтон Ирвинг (ум. 1859), американский писатель. Наибольшую известность получил за рассказы "Рип ван Винкль" и "Легенда о Сонной Лощине".

1893 — Лесли Говард (ум. 1943), английский киноактер. Прославился благодаря роли Эшли Уилкса в экранизации романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".

1924 — Марлон Брандо (ум. 2004), американский актер, обладатель двух "Оскаров". Известные роли в фильмах: "Трамвай "Желание", " В порту", "Юлий Цезарь", "Крестный отец" и другие.

1948 — Владимир Носик, киноактер, заслуженный артист России. ("Опасно для жизни!", "Ты и я", "За все заплачено").

1948 — Валентин Дикуль, артист цирка, создатель методики реабилитации больных со спинномозговыми травмами.

1961 — Эдди Мерфи, американский комедийный актер, кинорежиссер, продюсер.("Поездка в Америку", "Доктор Дулиттл", "Святоша").

1971 — Анастасия Заворотнюк, российская актриса театра и кино, телеведущая. Наиболее известная роль в телесериале "Моя прекрасная няня".

1992 — Юлия Ефимова, российская пловчиха, четырехкратная чемпионка мира.

Скончались:

1897 — Иоганнес Брамс (р. 1833), немецкий композитор, пианист, дирижер.

1990 — Сара Воэн (р. 1924), американская джазовая певица и пианистка.

 

 

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Теги:
3 апреля, праздник, Юлия Ефимова, Анастасия Заворотнюк, Марлон Брандо, Анатолий Карпов, Бобби Фишер, Стэнли Кубрик, Гарри Трумэн, Иосиф Сталин, Болгария, Италия, США, Молдова, Россия
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