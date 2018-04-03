Пасха 2018 — как правильно отметить и какого числа праздновать

Самый важный праздник в жизни православных христиан – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Правила, по которым вычисляется дата Пасхи, довольно сложны.

Если говорить упрощенно, то Пасха празднуется в первое воскресенье после первого новолуния, в день или сразу же после весеннего равноденствия. То есть, между 4 апреля и 8 мая (22 марта и 25 апреля по старому стилю).

© Sputnik / Miroslav Rotari Какие традиции соблюдают жители Молдовы на Пасху

В 2018 году православная Пасха — 8 апреля. В этот день верующие празднуют Воскресение Иисуса Христа, Сына Божия, который восстал из мертвых на третий день после Его распятия.

С наступлением Пасхи заканчивается Великий пост, самый долгий и строгий в году. А самые суровые испытания ждут постящихся в последнюю неделю Великого поста, которую называют Страстной седмицей.

Воскресение Христово отмечается всю неделю, семь дней подряд. Понедельник и остальные дни недели называют Светлыми или Пасхальными. Во время богослужений на этой неделе Царские врата иконостаса всегда открыты, хотя обыкновенно в начале литургии они заперты. Широко распахнутые врата символизируют врата Царствия Небесного, которые Христос открыл для всех людей.

Поздравлять друг друга восклицанием "Христос Воскресе!" принято до самого праздника Вознесения, который отмечается спустя 40 дней после Пасхи.

Что готовить на Пасху в 2018 году

Традиционные блюда праздничного пасхального стола – это окрашенные яйца, кулич и творожная пасха. Обычаи, связанные с этими угощениями, берут свое начало в древности, а первые упоминания о них можно найти в ранних христианских источниках, которые не были включены в канон.

Крашеное яйцо

История, изложенная в древних текстах, рассказывает о встрече римского императора Тиберия с равноапостольной Марией Магдалиной, которая обратилась к нему со словами "Христос Воскресе" и протянула яйцо (символизирующее появление новой жизни из скорлупы-"гроба"), в качестве подарка.

Насмехаясь над Марией Магдалиной, при множестве очевидцев, Тиберий воскликнул, что куриные яйца не бывают красными, а мертвые не воскресают. В этот момент яйцо стало ярко-алым. Это предание стало широко известно среди христиан, а обычай окрашивать яйца в алый цвет и дарить их друг другу со временем вошел в праздничный обиход и превратился в религиозную традицию.

Пасхальный кулич

Традиция печь на Пасху куличи также пришла к нам из древности. Куличом в наших краях называют сладкий праздничный хлеб из дрожжевого теста. По преданию, после воскресения Христа он стал являться апостолам во время трапезы. Они начали оставлять для Христа свободное место в центре стола, и ставили на стол хлеб, предназначенный для Него.

С течением лет в Византии зародилась традиция помещать хлеб (на греческом языке слово "хлеб" звучит "артос") на стол во время празднования Воскресения Господня, в память о том, как Христос разделял хлеб с апостолами. Затем хлеб раздавали бедным.

До сих пор в церковном каноне освященный на Пасхальной седмице хлеб называется "артос", он кладется на аналой в первый день Пасхи и на всю Светлую седмицу.

А праздничный хлеб круглой формы на греческом языке называется "колликион". Отсюда произошло и название "кулич". А когда эта традиция широко распространилась, свой артос-колликион, пасхальный кулич, на праздник начали выпекать в каждой семье.

Творожная пасха

Если крашеные яйца и пасхальный кулич на праздник готовят абсолютно все православные, то творожная пасха — явление не повсеместное.

Этому традиционному угощению обычно придают вид усеченной пирамиды. Творожная пасха символизирует Гроб Господень, где произошло Воскресение Иисуса Христа. Лакомство всегда украшают буквами "ХВ", которые обозначают "Христос Воскресе!".

Правда, далеко не везде творожная пасха известна. В некоторых областях России и Украины "пасхой" называют знакомый нам кулич. А блюдо из творога и вовсе не входит в праздничную народную традицию.

Когда приходить в церковь на службу в праздник Пасхи

Церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Приходить в храм можно в любое время, а основные события праздника разворачиваются после 23.00. Ближе к полуночи служится Полунощница, а ровно в полночь начинается пасхальная утреня, "веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых".

Перед самою полночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Воскресения Христова. В алтаре начинается тихое пение, набирающее силу: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити". В это время с высоты колокольни льется ликующий пасхальный трезвон.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Пасха 2017 - традиции и обычаи праздника

Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, – это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается перед его закрытыми дверями, как бы у входа ко Гробу Господню. Затем священник, держа в руках крест и трехсвечник, творит ими крестное знамение у закрытых дверей храма, они открываются, и все, ликуя, входят в церковь, где горят все светильники и лампады, и поют: "Христос воскресе из мертвых!".

Сразу после заутрени служится Пасхальная литургия (богослужение), где читается начало Евангелия от Иоанна. На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин. Перед окончанием литургии освящается пасхальный хлеб — артос.

После окончания праздничного богослужения, православные христиане обыкновенно разговляются освященными крашеными яйцами и куличами у храма или у себя дома.

История празднования Пасхи

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") — в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".

© Sputnik/ Maria Tsimintia Секрет от Sputnik: как покрасить яйца к Пасхе натуральными красителями

В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Спасителем — от земли к небу.

Этот древнейший праздник христианской церкви был установлен и праздновался еще в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания — о страданиях и о Воскресении Иисуса Христа — и посвящала ее празднованию дни, предшествующие Воскресению и последующие за ним. Для обозначения той и другой частей праздника употреблялись особые наименования — Пасха страданий, или Пасха Крестная, и Пасха Воскресения.

Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он "воскрес, яко Бог". Оно открыло славу Его Божества сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте подобно преступникам и разбойникам, которые были казнены вместе с ним.

Воскреснув из мертвых, Спаститель освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.

В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке, в Малоазийских церквях ее отмечали в 14-й день нисана (март — апрель), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь праздновала Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между церквями в этом вопросе была сделана при святом Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века. Первый Вселенский собор 325 года определил праздновать Пасху повсеместно в одно время.

Так продолжалось до XVI века, когда единство западных и восточных христиан в праздновании святой Пасхи и других праздников было нарушено календарной реформой папы Григория XIII.