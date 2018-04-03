Кто он - следующий посол России в Молдове Олег Васнецов

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал назначение Олега Васнецова послом России в Молдове. На официальном сайте МИД РФ опубликована информация о дипломате.

© Sputnik/ Родион Прока Комитет Госдумы поддержал назначение нового посла РФ в Молдове

Олег Васнецов родился в 1953 году. Окончил в 1975 году МГИМО МИД СССР, в 1984 году — Дипломатическую Академию МИД СССР. Имеет ученую степень — кандидат исторических наук. В системе МИД работает более 40 лет. Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве России, у Васнецова большой опыт работы в центральном аппарате министерства и за рубежом.

Владеет французским, английским, болгарским языками. Обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, который был ему присвоен 15 лет назад. Награжден орденом Дружбы.

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