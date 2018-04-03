Кто он - следующий посол России в Молдове Олег Васнецов

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал назначение Олега Васнецова послом России в Молдове. На официальном сайте МИД РФ опубликована информация о дипломате.
Олег Васнецов родился в 1953 году. Окончил в 1975 году МГИМО МИД СССР, в 1984 году — Дипломатическую Академию МИД СССР. Имеет ученую степень — кандидат исторических наук. В системе МИД работает более 40 лет. Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве России, у Васнецова большой опыт работы в центральном аппарате министерства и за рубежом.
Владеет французским, английским, болгарским языками. Обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, который был ему присвоен 15 лет назад. Награжден орденом Дружбы.
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Дипломатическая карьера:
- 1988-1993 годы — атташе по культуре посольства СССР/России в Болгарии. фото пресс-службы Посольства России в Молдове
- 1996-2000 годы — советник посольства России во Франции.
- 2000-2003 годы — заместитель директора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
- 2003-2008 годы — посол России в Демократической Республике Конго.
- 2009-2011 годы — заместитель директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями.
- С 1 марта 2011 года его назначили директором департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями.