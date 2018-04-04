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Какой сегодня праздник: 4 апреля 2018 года

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Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (73)
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Этот день является 94-м в Григорианском календаре. До конца года остается 271 день.

А вы знали, что сегодня Международный — День Интернета и веб-мастера?

Весна в кишиневском парке Валя Морилор
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А еще 4 апреля, начиная с 2003 года, отмечается необычный праздник — Всемирный день крысы (World rat day).

События в этот день:

1785 — Английский изобретатель Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

1850 — В продажу в Санкт-Петербурге в магазине Смирдина поступило первое полное издание "Евгения Онегина" Александра Пушкина.

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1866 — Покушение Дмитрия Каракозова на императора Александра II. Царь остался в живых, а Каракозов был приговорен к повешению.

1932 — Американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту).

Витамин С
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1945 — Войска 2-го Украинского фронта в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции освободили Братиславу.

1947 — Начало деятельности Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

1949 — Создана Организация Североатлантического договора (НАТО).

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1973 — В Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра.

Родились:

1818 — Майн Рид (ум. 1883), английский писатель. Наиболее известный роман "Всадник без головы".

Олег Видов в роли Мориса Джеральда на съемках кинофильма Всадник без головы.
© Sputnik/ РИА Новости
Олег Видов в роли Мориса Джеральда на съемках кинофильма "Всадник без головы".

1900 — Юрий Алексеевич Васнецов (ум. 1973), книжный график и живописец, автор ярких иллюстраций к книжкам для детей.

1910 — Юрий Павлович Герман (ум. 1967), писатель ("Россия молодая", "Дорогой мой человек"), киносценарист ("Дело Румянцева", "Верьте мне, люди!"). Сын писателя кинорежиссер Алексей Герман снял по произведениям отца фильмы "Мой друг Иван Лапшин" и "Проверка на дорогах".

1928 — Элина Аврамовна Быстрицкая, актриса театра и кино, народная артистка СССР ("В мирные дни", "Тихий дон", "Добровольцы").

1932 — Андрей Арсеньевич Тарковский (ум. 1986), кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР. Оказал огромное влияние на развитие кинематографа. До сих пор многие режиссеры посвящают свои картины Тарковскому, часто используют в фильмах цитаты или аллюзии на работы великого режиссера.

1938 — Илья Рахмиэлевич Резник, поэт-песенник ("Маэстро", "Старинные часы", "Скрипач на крыше", "Яблони в цвету"), народный артист России.

1946 — Дейв Хилл, гитарист английской рок-группы Slade.

1952 — Гэри Мур (ум. 2011), ирландский гитарист, вокалист, композитор, продюсер, аранжировщик, лидер ирландской группы Skid Row.

1965 — Роберт Дауни-младший, американский актер, обладатель премии BAFTA. Известные роли в картинах "Чаплин", "Готика", "Шерлок Холмс", "Железный человек" и других.

1967 — Дмитрий Владимирович Нагиев, актер, шоумен ("Кухня", "Каменская", "Русский спецназ").

1979 — Хит Леджер (ум. 2008), актер ("История о рыцаре", "Патриот", "Братья Гримм", "Темный рыцарь" и другие).

Скончались:

1968 — Убит Мартин Лютер Кинг (р. 1929), священнослужитель, лидер борьбы за гражданские права.

2004 — Никита Богословский, советский и российский композитор, дирижер, Народный артист СССР.

 

 

 

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (73)

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Теги:
4 апреля, интернет, праздник, Великая Отечественная война, НАТО, Хит Леджер, Дмитрий Нагиев, Илья Резник, Элина Быстрицкая, Александр II, Гэри Мур, Андрей Тарковский, Молдова, Россия, Общество
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