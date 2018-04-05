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Празднование Пасхи

Какой сегодня праздник: 5 апреля 2018 года

© Sputnik/ Alexander Galperin
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (74)
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Этот день является 95-м в григорианском календаре. До конца года остается 270 дней.

Сегодня у православных Великий или Чистый четверг. В этот день положено причащаться в церкви. А еще сегодня Международный День супа. В Китае — праздник чистоты и ясности Цин Мин. Этот праздник знаменует приход весны, то есть чистых и ясных дней.

Весна в кишиневском парке Валя Морилор
© Sputnik/ Yana Zaharova
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События в этот день:

1242 — Ледовое побоище (битва на Чудском озере). Состоялась битва новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского против рыцарей Ливонского ордена.

1710 — Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского".

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1722 — Экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи.

1874 — В Вене впервые исполнена знаменитая оперетта "Летучая мышь" Иоганна Штрауса-сына.

1896 — В Афинах начались первые современные Олимпийские игры (6-15 апреля). Первым олимпийским чемпионом в этот день стал американский спортсмен по тройным прыжкам в длину Джеймс Конноли с результатом 13,71 метр.

1913 — Нильс Бор завершил статью "О строении атомов и молекул", давшую начало квантовой теории.

1934  — Правительство Молдавской АССР принимает решение "O строительстве кинотеатров".

Сцена из спектакля Жизнь Сент-Экзюпери
© Sputnik/ Валентин Барановский
Антуан де Сент-Экзюпери. К юбилею писателя. Передача 1

1941 — Немецкие и итальянские войска вторглись в Югославию и Грецию.

1941 — Подписан Договор о дружбе и ненападении между СССР и Югославией.

1943 — В США на английском языке вышел "Маленький принц" Сент-Экзюпери, написанный им в 1942 году.

1955 — Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

1971 — "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи — Rolling Stone Records. Знаменитым стал торговый знак фирмы — высунутый язык.

Un film sur les Rolling Stones
Un film sur les Rolling Stones

1980 — СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск.

1992 — Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии; началась осада Сараева.

2001 — Владимир Воронин был избран президентом Республики Молдова.

2005 — Аскар Акаев сложил с себя полномочия президента Киргизии.

2009 — Парламентские выборы в Республике Молдова.

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Родились:

1827 — Джозеф Листер (ум. 1912), английский хирург, ввел в медицинскую практику антисептику.

1916 — Грегори Пек (ум. 2003), американский актер, лауреат премии "Оскар" ("Римские каникулы", "Убить пересмешника", "Омен" и другие).

1917 — Роберт Блох (ум. 1994), американский писатель-фантаст. Автор романа "Психо", по которому позже был снят одноименный культовый фильм Альфреда Хичкока.

1920 — Артур Хейли (ум. 2004), американский писатель. Наиболее знаменитые романы "Аэропорт", "Отель" и "Окончательный диагноз".

1950 — Агнета Фельтског, вокалистка шведской группы "ABBA".

1955 — Александр Ситковецкий, гитарист, основатель группы "Автограф".

1956 — Леонид Федун, российский миллиардер, основной акционер футбольного клуба "Спартак" (Москва).

1969 — Эвелина Блёданс, российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

Скончались:

1887 — Иван Крамской (р. 1837), русский живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной живописи; художественный критик.

Иван Крамской, Неизвестная, 1883
public domain
Иван Крамской, Неизвестная, 1883

1976 — Говард Хьюз (р. 1905), американский предприниматель, инженер, режиссер, продюсер. В 2004 году о нем был снял биографический фильм "Авиатор" с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

1994 — Курт Кобейн (р. 1967), лидер и вокалист рок-группы "Nirvana".

1998 — погиб Кози Пауэлл (р. 1947), британский рок-музыкант, барабанщик.

2007 — Марк Сент-Джон (р. 1956), американский гитарист, участник группы "Kiss".

2010 — Виталий Севастьянов (р. 1935), летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (74)

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Теги:
5 апреля, Чистый четверг, праздник, Говард Хьюз, Иван Крамской, Леонид Федун, Агнета Фельтског, Артур Хейли, Грегори Пек, Уинстон Черчилль, Эвелина Бледанс, Курт Кобейн, Владимир Воронин, Югославия, Греция, Молдова, Россия
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