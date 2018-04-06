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Знаменитая екатерининская конная карусель. Первой едет сама Екатерина вместе с фаворитом – светлейшим князем Григорием Орловым

Какой сегодня праздник: 6 апреля 2018 года

© Sputnik/ Евгений Лешковский
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (75)
19210

Этот день 96-й в григорианском календаре. До конца года остается 269 дней.

Сегодня Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа) у православных христиан.

Подготовка к празднованию православной Пасхи
© Sputnik/ Егор Еремов
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А еще 6 апреля — Международный день спорта на благо развития и мира и Всемирный день настольного тенниса. В России — День работника следственных органов.

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События в этот день:

1199 — Во время войны с Францией погиб Ричард Львиное Сердце, английский король.

1320 — Духовенством и баронами Шотландии во главе с аббатом Арбротского монастыря подписана Арбротская декларация, подтверждавшая независимость Шотландии.

1327 — В церкви Святой Клары в Авиньоне итальянский поэт Франческо Петрарка впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Потом он десятки лет воспевал ее в своих сонетах.

1748 — Обнаружены руины Помпей (Италия). Этот древнеримский город был разрушен в результате извержения Везувия 24 августа 79 года. Сейчас Помпеи покрыты слоем вулканического пепла.

Репродукция картины К. Брюллова Последний день Помпеи
© Sputnik/ РИА Новости
Репродукция картины К. Брюллова "Последний день Помпеи"

1772 — Екатерина II отменила введенную Петром I пошлину на ношение бороды.

1814 — Отречение Наполеона I от престола и восстановление династии Бурбонов.

1818 — В Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

1896 — Открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр.

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1899 — В Москве пущен первый электрический трамвай. Курсировал он с интервалом в 14 минут. Билет по всей линии стоил шесть копеек.

1903 — Начался кишиневский погром. Было убито около 49 человек, искалечено 586 граждан различных национальностей, повреждено около трети всех каменных домостроений города.

1909 — Заключено Соглашение между Россией и Турцией о независимости Болгарии. 

еврейский погром
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Как проходил еврейский погром в Кишиневе в 1903 году
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1917 — Вступление Соединенных Штатов Америки в Первую мировую войну на стороне Антанты.

1927 — Ленинградская телефонная станция приступает к массовой установке телефонов-автоматов.

1945 — Началась Кёнигсбергская операция. Это военная наступательная операция Вооруженных сил СССР против войск нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации кёнигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кёнигсберг. Является частью Восточно-Прусской операции 1945 года.

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Родились:

1810 — Филипп Генри Госсе — английский натуралист, изобретатель аквариума.

1812 — Александр Иванович Герцен, российский писатель, философ и публицист (ум. 1870).

1826 — Гюстав Моро, французский художник-символист ("Эдип и Сфинкс", "Юпитер") (ум. 1898).

1836 — Николай Васильевич Склифосовский, российский хирург, педагог, профессор (ум. 1904). Автор трудов по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной полости.

1904 — Василий Васильевич Меркурьев (ум. 1978), советский актер театра и кино, народный артист СССР ("Небесный тихоход", "Летят журавли", "Повесть о настоящем человеке", "Верные друзья").

1923 — Людмила Александровна Шагалова, актриса кино, народная артистка России (фильмы "Молодая Гвардия", "Дело № 306", "Где находится нофелет").

1971 — Кирилл Андреев, певец, участник группы "Иванушки International".

1975 — Денис Клявер, певец, участник группы "Чай вдвоём" (1994-2012).

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (75)

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Теги:
6 апреля, праздник, Великая Отечественная война, Рафаэль Санти, Альбрех Дюрер, Василий Меркурьев, Николай Склифосовский, Ричард Львиное Сердце, Екатерина Вторая, Маргарита Симоньян, Италия, США, Великобритания, Молдова, Франция, Россия, Общество
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