Какой сегодня праздник: 7 апреля 2018 года

Этот день 97-й в григорианском календаре. До конца года остается 268 дней.

Сегодня отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы. Еще 7 апреля празднуют Всемирный день здоровья.

А еще сегодня символическая дата рождения Интернета. В России в этот день отмечают рождение Рунета.

© Sputnik/ Игорь Руссак Как у интернет-мошенников может оказаться ваш номер телефона

События в этот день:

1348 — В Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.

В дар Славянскому университету — книги на русском языке>>>

1795 — Во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины метр и массы — килограмм.

1803 — В "Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях" впервые в Российской империи употреблено словосочетание "железная дорога". До этого использовался термин "чугунная дорога".

1805 — Премьера симфонии №3 Бетховена "Eroica" в Вене. В приватных концертах симфония исполнялась и в 1804 году.

1827 — Английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какими мы их знаем сегодня.

1913 — В Кишиневе выходит газета "Гласул Басарабией".

архив А. Нестерюка "Масс-медиа" Бессарабии 200 лет назад

1946 — Образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР, ныне — Калининградская область Российской Федерации.

1946 — Ратификация Устава Всемирной организации здравоохранения 26 государствами-членами ООН.

1948 — Вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.

1957 — Совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.

"Открой дверь ногой": как кишиневский троллейбус разваливался на ходу>>>

1969 — Символическая дата рождения Интернета.

1975 — В Париже прошел последний (до воссоединения золотого состава) концерт Deep Purple с участием Ричи Блэкмора.

1995 — После десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.

© Photo: Andrey Budynek Galerii Tretiakowskiej

2009 — Массовые беспорядки в Кишиневе, вызванные результатами прошедших парламентских выборов.

2010 — Вторая революция в Кыргызстане.

Родились:

1726 — Чарльз Берни (ум. 1814), английский композитор, органист и историк музыки.

1915 — Билли Холидэй (ум. 1959), американская джазовая певица.

1939 — Фрэнсис Форд Коппола, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, шестикратный обладатель премии "Оскар". Наиболее известные картины "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня", "Дракула" и другие.

1949 — Валентина Матвиенко, российский политик, с 2011 — председатель Совета Федерации.

1954 — Джеки Чан (наст. имя Чан Кон Сан), гонконгский и американский актер, режиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер, постановщик трюков.

1954 — Ион Алдя-Теодорович, молдавский певец, композитор.

1962 — Михаил Круг (ум. 2002), российский певец.

1964 — Рассел Кроу, новозеландский актер, обладатель кинопремии "Оскар". ("Гладиатор", "Нокдаун", "Игры разума", "Ной" и другие).

1975 — Джон Купер, солист группы "Skillet".

1983 — Франк Рибери, французский футболист, полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции.

Скончались:

1614 — Эль Греко (р. 1541), живописец, скульптор и архитектор эпохи Испанского Ренессанса.

© Sputnik/ РИА Новости Репродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"

1947 — Генри Форд (р. 1863), американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей.