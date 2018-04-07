Какой сегодня праздник: 7 апреля 2018 года

Сегодня отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы. Еще 7 апреля празднуют Всемирный день здоровья.
А еще сегодня символическая дата рождения Интернета. В России в этот день отмечают рождение Рунета.
События в этот день:
1348 — В Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.
В дар Славянскому университету — книги на русском языке>>>
1795 — Во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины метр и массы — килограмм.
1803 — В "Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях" впервые в Российской империи употреблено словосочетание "железная дорога". До этого использовался термин "чугунная дорога".
1805 — Премьера симфонии №3 Бетховена "Eroica" в Вене. В приватных концертах симфония исполнялась и в 1804 году.
1827 — Английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какими мы их знаем сегодня.
1913 — В Кишиневе выходит газета "Гласул Басарабией".
1946 — Образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР, ныне — Калининградская область Российской Федерации.
1946 — Ратификация Устава Всемирной организации здравоохранения 26 государствами-членами ООН.
1948 — Вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.
1957 — Совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.
"Открой дверь ногой": как кишиневский троллейбус разваливался на ходу>>>
1969 — Символическая дата рождения Интернета.
1975 — В Париже прошел последний (до воссоединения золотого состава) концерт Deep Purple с участием Ричи Блэкмора.
1995 — После десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.
2009 — Массовые беспорядки в Кишиневе, вызванные результатами прошедших парламентских выборов.
2010 — Вторая революция в Кыргызстане.
Родились:
1726 — Чарльз Берни (ум. 1814), английский композитор, органист и историк музыки.
1915 — Билли Холидэй (ум. 1959), американская джазовая певица.
1939 — Фрэнсис Форд Коппола, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, шестикратный обладатель премии "Оскар". Наиболее известные картины "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня", "Дракула" и другие.
1949 — Валентина Матвиенко, российский политик, с 2011 — председатель Совета Федерации.
1954 — Джеки Чан (наст. имя Чан Кон Сан), гонконгский и американский актер, режиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер, постановщик трюков.
1954 — Ион Алдя-Теодорович, молдавский певец, композитор.
1962 — Михаил Круг (ум. 2002), российский певец.
1964 — Рассел Кроу, новозеландский актер, обладатель кинопремии "Оскар". ("Гладиатор", "Нокдаун", "Игры разума", "Ной" и другие).
1975 — Джон Купер, солист группы "Skillet".
1983 — Франк Рибери, французский футболист, полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции.
Скончались:
1614 — Эль Греко (р. 1541), живописец, скульптор и архитектор эпохи Испанского Ренессанса.
1947 — Генри Форд (р. 1863), американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей.