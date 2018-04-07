01:27 07 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Олимпийский фестиваль в Кишиневе 21.05.2016

Какой сегодня праздник: 7 апреля 2018 года

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (76)
5010

Этот день 97-й в григорианском календаре. До конца года остается 268 дней.

Сегодня отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы. Еще 7 апреля празднуют Всемирный день здоровья. 

А еще сегодня символическая дата рождения Интернета. В России в этот день отмечают рождение Рунета.

Старт продаж iPhone 6 и iPhone 6 plus в России
© Sputnik/ Игорь Руссак
Как у интернет-мошенников может оказаться ваш номер телефона

События в этот день:

1348 — В Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.

В дар Славянскому университету — книги на русском языке>>>

1795 — Во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины метр и массы — килограмм.

1803 — В "Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях" впервые в Российской империи употреблено словосочетание "железная дорога". До этого использовался термин "чугунная дорога".

1805 — Премьера симфонии №3 Бетховена "Eroica" в Вене. В приватных концертах симфония исполнялась и в 1804 году.

1827 — Английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какими мы их знаем сегодня.

1913 — В Кишиневе выходит газета "Гласул Басарабией".

Смена почтовых лошадей в Бессарабии
архив А. Нестерюка
"Масс-медиа" Бессарабии 200 лет назад

1946 — Образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР, ныне — Калининградская область Российской Федерации.

1946 — Ратификация Устава Всемирной организации здравоохранения 26 государствами-членами ООН.

1948 — Вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.

1957 — Совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.

"Открой дверь ногой": как кишиневский троллейбус разваливался на ходу>>>

1969 — Символическая дата рождения Интернета.

1975 — В Париже прошел последний (до воссоединения золотого состава) концерт Deep Purple с участием Ричи Блэкмора.

1995 — После десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.

Budynek Galerii Tretiakowskiej
© Photo: Andrey
Budynek Galerii Tretiakowskiej

2009 — Массовые беспорядки в Кишиневе, вызванные результатами прошедших парламентских выборов.

2010 — Вторая революция в Кыргызстане.

Родились:

1726 — Чарльз Берни (ум. 1814), английский композитор, органист и историк музыки.

1915 — Билли Холидэй (ум. 1959), американская джазовая певица.

1939 — Фрэнсис Форд Коппола, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, шестикратный обладатель премии "Оскар". Наиболее известные картины "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня", "Дракула" и другие.

1949 — Валентина Матвиенко, российский политик, с 2011 — председатель Совета Федерации.

1954 — Джеки Чан (наст. имя Чан Кон Сан), гонконгский и американский актер, режиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер, постановщик трюков.

1954 — Ион Алдя-Теодорович, молдавский певец, композитор.

1962 — Михаил Круг (ум. 2002), российский певец.

1964 — Рассел Кроу, новозеландский актер, обладатель кинопремии "Оскар". ("Гладиатор", "Нокдаун", "Игры разума", "Ной" и другие).

1975 — Джон Купер, солист группы "Skillet".

1983 — Франк Рибери, французский футболист, полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции.

Скончались:

1614 — Эль Греко (р. 1541), живописец, скульптор и архитектор эпохи Испанского Ренессанса.

Репродукция картины Эль Греко Апостолы Петр и Павел
© Sputnik/ РИА Новости
Репродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"

1947 — Генри Форд (р. 1863), американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (76)

По теме

Здание резиденции президента: что оставила после себя "революция 7 апреля"
Молдова: преобразования после 7 апреля 2009 года
Эксперт: интернет давно стал местом крупных геополитических баталий
Теги:
7 апреля 2009, 7 апреля, праздник, Всемирная организация здравоохранения, Генри Форд, Эль Греко, Ион Алдя-Теодорович, Фрэнсис Форд Коппола, Людвиг ван Бетховен, Рассел Кроу, Джеки Чан, Валентина Матвиенко, Чехия, Молдова, Франция, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Юрканс
    "Мы достали Россию"

    Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.

  • Тбилиси, Грузия
    Как вас называть?

    Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).

  • Нарвский замок сохранил облик времен 14-16 веков
    Ты сюда не ходи…

    Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.

  • Молоко на сыроварне
    Не страшно

    Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.

  • Мария Хохлова
    Туристический аншлаг

    На дни майских праздников уже забронировано 98% отелей Тбилиси - самый большой наплыв туристов ожидается из России.

  • Политолог Николай Силаев
    Независимый выбор

    Эксперт рассказал, почему инициатива премьера Грузии по улучшению гуманитарного состояния в Абхазии и Южной Осетии не повлияет на выбор их граждан.

  • Жених и невеста на свадьбе. Архивное фото
    Дурной пример

    Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.

  • Студенты МГЛУ на занятии, архивное фото
    Язык Хайяма

    Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.

  • Аждар Куртов
    Османское влияние

    Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.

  • Транскам
    Совместный контроль

    Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.

  • Янис Юрканс
    "Мы достали Россию"

    Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.

  • Тбилиси, Грузия
    Как вас называть?

    Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пасхальная ярмарка в центре Кишинева
В Кишиневе открылись пасхальные ярмарки-2018
Гонки по льду на парусниках по Байкалу
Небывалое зрелище: прошли ледовые гонки на парусниках по Байкалу
Как приготовить пасхальные куличи
Как приготовить пасхальные куличи

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться