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Вид на город Тель-Авив со стороны Средиземного моря.

Какой сегодня праздник: 11 апреля 2018 года

© Sputnik/ И. Носов
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (77)
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Этот день является 101 в григорианском календаре. До конца года остается 264 дня.

А вы знали, что сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона? Еще 11 апреля отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.  

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События в этот день:

1834 — В Яссах под руководством Георге Асаки поставлено театрализованное представление "Праздник молдавских пастухов".

1857 — Российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.

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1909 — Основан город, через год названный Тель-Авивом.

Боб Дилан
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1927 — Принята конституция Беларуси.

1945 — Освобождение узников концентрационного лагеря Бухенвальд. Заключенные подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и сумели выйти на свободу.

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1961 — Музыкант Боб Дилан дебютировал в Нью-Йорке.

1963 —  The Beatles выпустили сингл "From Me to You", который стал их первой песней, занявшей лидирующую строчку в английском хит-параде.

1963 — На экраны вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса "Королева бензоколонки" с Надеждой Румянцевой в главной роли.

1964 — На экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

Родились:

1492 — Маргарита Наваррская (ум. 1549), французская принцесса, сестра короля Франциска I, одна из первых женщин-писательниц во Франции.

1755 — Джеймс Паркинсон (ум. 1824), английский врач. В 1812 году он первым назвал причиной смерти при аппендиците воспаление аппендикса, а через пять лет описал "дрожательный паралич", который сейчас называют болезнью Паркинсона.

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1773 — Юрий Фёдорович Лисянский (ум. 1837), российский мореплаватель, основатель отечественной океанографии, капитан І ранга, участник и фактический руководитель первой российской кругосветной морской экспедиции 1803—1806 годах (командир шлюпа "Нева"), автор первого и до сегодняшнего дня единственного русско-гавайского словаря.

1894 — Эмиль Кио (ум. 1965), советский артист цирка, иллюзионист, народный артист РСФСР.

1948 — Марчелло Липпи, итальянский футбольный тренер.

1961 — Винсент Галло, американский актёр и режиссёр ("Аризонская мечта", "Славные парни", "Баффало 66" и другие).

1968 — Сергей Васильевич Лукьяненко, русский писатель-фантаст. Автор экранизированных романов "Ночной дозор" и "Дневной дозор".

1971 — Оливер Ридель, бас-гитарист немецкой группы Rammstein.

Скончались:

1744 — Антиох Дмитриевич Кантемир (р. 1708), знаменитый русский поэт-сатирик, основоположник классицизма в русской литературе, выдающийся дипломат своего времени, деятель раннего русского Просвещения. Сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира.

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1976 — Александр Гладков (р. 1912), русский советский драматург, автор сценария фильма "Гусарская баллада".

1979 — Леонид Быков (р. 1928), русский советский актер, режиссёр, сценарист. Сыграл в фильмах: "В бой идут одни "старики"", "Укротительница тигров", "Аты-баты, шли солдаты…", "Зайчик".

2007 — Курт Воннегут (р. 1922), американский писатель-сатирик. Считается одним из наиболее значительных американских писателей XX века. Автор таких произведений, как "Сирены Титана", "Мать Тьма", "Колыбель для кошки", и "Завтрак для чемпионов", сочетающих в себе элементы сатиры, черного юмора и научной фантастики.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (77)

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Теги:
11 апреля, Праздник, Курт Воннегут, Леонид Быков, Сергей Лукьяненко, Винсент Галло, Георге Асаки, Боб Дилан, Антиох Кантемир, молдова, Израиль, Беларусь, Крым, США, Россия
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