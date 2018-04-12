Какой сегодня праздник: 12 апреля 2018 года

Сегодня Международный день полёта человека в космос. В России этот праздник именуют днем космонавтики.
События в этот день:
1457 — Битва при Должештах. В ее результате Штефан Великий (1457 — 1504) взошел на молдавский трон, устранив от власти Петра Арона (1451 — 1452, 1454 — 1457).
Молдова вступила в Год Штефана Великого>>>
1606 — Британия приняла свой флаг "Юнион Джек".
1857 — Французский писатель Густав Флобер опубликовал роман "Мадам Бовари".
1929 — День основания первой в истории Советского Союза туристической компании "Интурист", ставшей символом туризма СССР для всего мира.
1943 — Был основан французский футбольный клуб "Нант".
1949 — На юго-западе столицы СССР города Москвы началось строительство Главного здания МГУ на Воробьёвых горах.
1954 — На студии "Decca Records" записана песня Билла Хейли "Rock Around the Clock", положившая начало массовой популярности рок-н-ролла.
Товарищ главный — образы Сергея Королева в кино>>>
1961 — Первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле "Восток".
1975 — Впервые экспериментально подтверждён феномен осознанного сновидения британским психологом Кейтом Хирном в его лаборатории в Университете Халла, Англия. В память об этом событии празднуется Международный день осознанных сновидений.
1984 — В СССР объявлено о начале перехода к 11-летнему среднему образованию.
1985 — С конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр "Волги" ГАЗ-24.
1995 — Запущен онлайн каталог "Yahoo!", быстро ставший одним из самых популярных в мире.
Родились:
1823 — Александр Островский (ум. 1886), русский драматург, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Автор пьес "Гроза", "Снегурочка" и "Бесприданница".
1850 — Николай Голицын (ум. 1925), князь, последний председатель Совета Министров Российской империи.
1933 — Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица (сопрано). Прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто (виртуозное непринужденное пение с плавными переходами) и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — "Barcelona" (1988).
1949 — Юрий Куклачёв, клоун, дрессировщик кошек, народный артист РСФСР. Создатель и бессменный художественный руководитель с 1990 года единственного в мире театра кошек.
1961 — Юрий Гальцев, актёр эстрады и кино, заслуженный артист России.
1972 — Елена Корикова, актриса кино и театра, телеведущая, заслуженная артистка России. Прославилась благодаря роли в телесериале "Бедная Настя".
1994 — Сирша Ронан, ирландская киноактриса. Снялась в фильмах: "Искупление", "Отель "Гранд Будапешт", "С любовью, Винсент", "Леди Берд" и других.
Скончались:
1938 — Фёдор Шаляпин (р. 1873), русский оперный певец (бас). Получил репутацию артиста, который соединил в своём творчестве "прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство". Оказал большое влияние на мировое оперное искусство.
1945 — Франклин Делано Рузвельт (р. 1882), американский политик, 32-й президент США.
1986 — Валентин Катаев (р. 1897), русский советский писатель, поэт, драматург, киносценарист. ("Сын полка", "Тропа забвения", "Цветик-семицветик").
1993 — Игорь Чумычкин (р. 1965), гитарист группы "Алиса".