Какой сегодня праздник: 12 апреля 2018 года

Этот день является 102-м в григорианском календаре. До конца года остается 263 дня.

Сегодня Международный день полёта человека в космос. В России этот праздник именуют днем космонавтики.

События в этот день:

1457 — Битва при Должештах. В ее результате Штефан Великий (1457 — 1504) взошел на молдавский трон, устранив от власти Петра Арона (1451 — 1452, 1454 — 1457).

Молдова вступила в Год Штефана Великого>>>

1606 — Британия приняла свой флаг "Юнион Джек".

1857 — Французский писатель Густав Флобер опубликовал роман "Мадам Бовари".

© Sputnik / Miroslav Rotari Что сделает Молдова, чтобы привлечь туристов из России

1929 — День основания первой в истории Советского Союза туристической компании "Интурист", ставшей символом туризма СССР для всего мира.

1943 — Был основан французский футбольный клуб "Нант".

1949 — На юго-западе столицы СССР города Москвы началось строительство Главного здания МГУ на Воробьёвых горах.

1954 — На студии "Decca Records" записана песня Билла Хейли "Rock Around the Clock", положившая начало массовой популярности рок-н-ролла.

Товарищ главный — образы Сергея Королева в кино>>>

1961 — Первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле "Восток".

© Sputnik/ Абрам Штеренберг Бюст Гагарина установлен в городе, где родился Христос

1975 — Впервые экспериментально подтверждён феномен осознанного сновидения британским психологом Кейтом Хирном в его лаборатории в Университете Халла, Англия. В память об этом событии празднуется Международный день осознанных сновидений.

1984 — В СССР объявлено о начале перехода к 11-летнему среднему образованию.

1985 — С конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр "Волги" ГАЗ-24.

Sputnik Автомобиль Газ Волга 24 на выставке ретро автомобилей в Ташкенте

1995 — Запущен онлайн каталог "Yahoo!", быстро ставший одним из самых популярных в мире.

Родились:

1823 — Александр Островский (ум. 1886), русский драматург, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Автор пьес "Гроза", "Снегурочка" и "Бесприданница".

1850 — Николай Голицын (ум. 1925), князь, последний председатель Совета Министров Российской империи.

1933 — Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица (сопрано). Прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто (виртуозное непринужденное пение с плавными переходами) и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — "Barcelona" (1988).

1949 — Юрий Куклачёв, клоун, дрессировщик кошек, народный артист РСФСР. Создатель и бессменный художественный руководитель с 1990 года единственного в мире театра кошек.

1961 — Юрий Гальцев, актёр эстрады и кино, заслуженный артист России.

1972 — Елена Корикова, актриса кино и театра, телеведущая, заслуженная артистка России. Прославилась благодаря роли в телесериале "Бедная Настя".

1994 — Сирша Ронан, ирландская киноактриса. Снялась в фильмах: "Искупление", "Отель "Гранд Будапешт", "С любовью, Винсент", "Леди Берд" и других.

Скончались:

1938 — Фёдор Шаляпин (р. 1873), русский оперный певец (бас). Получил репутацию артиста, который соединил в своём творчестве "прирождённую музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актёрское мастерство". Оказал большое влияние на мировое оперное искусство.

1945 — Франклин Делано Рузвельт (р. 1882), американский политик, 32-й президент США.

1986 — Валентин Катаев (р. 1897), русский советский писатель, поэт, драматург, киносценарист. ("Сын полка", "Тропа забвения", "Цветик-семицветик").

1993 — Игорь Чумычкин (р. 1965), гитарист группы "Алиса".