Какой сегодня праздник: 13 апреля 2018 года

Этот день является 103-м в григорианском календаре. До конца года остается 262 дня.

А вы знали, что сегодня Всемирный день рок-н-ролла? В России же сегодня — День мецената и благотворителя.

События в этот день:

1814 — В Гиссенском университете (Германия) получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший (и до сих пор являющийся) самым юным доктором наук.

1864 — Господарь Объединенных княжеств Молдавии и Валахии Александр Иоан Куза отклоняет отставку правительства Михаила Когэлничану.

Масонство против молдавской самобытности>>>

1870 — В Нью-Йорке основан Музей искусств "Метрополитен".

1887 — В Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты "Дети лесов", поставленной труппой Николая Ивановича Шишкина.

1902 — В Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.

1904 — У Порт-Артура при взрыве броненосца "Петропавловск" погибли художник Василий Верещагин и вице-адмирал Степан Макаров.

© Sputnik / Репродукция картины "Апофеоз войны"

1918 — Генерал Лавр Георгиевич Корнилов был убит при штурме Екатеринодара.

1923 — Торжественное открытие в Лондоне стадиона "Уэмбли".

© wikimedia.org Внутри стадиона Уэмбли

1928 — В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко "Звенигора".





1934 — Завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода "Челюскин".

1944 — Войсками 51-й армии от немецких захватчиков освобождён Симферополь.

Георгиевская ленточка — символ справедливости>>>

1962 — Первое выступление "The Beatles" в "Star Club".

1967 — Первое выступление "The Rolling Stones" за "железным занавесом" в Варшаве.

Родились:

1519 — Екатерина Медичи (ум. 1589), королева Франции.

1570 — Гай Фокс (ум. 1606), английский дворянин, самый знаменитый участник Порохового заговора.

1743 — Томас Джефферсон (ум. 1826), 3-й президент США.

1866 — Великий князь Александр Михайлович, российский государственный и военный деятель.

1897 — Эдуард Казимирович Тиссэ (ум. 1961), кинооператор, основоположник русской операторской школы.

1901 — Жак Лакан (ум. 1981), известный французский психиатр.

1930 — Серджиу Николэеску, румынский кинорежиссер и актер.

1940 — Владимир Косма, французский скрипач румынского происхождения, дирижёр и композитор. Автор музыки к известным фильмам с участием Пьера Ришара и Жерара Депардье "Беглецы", "Невезучие", "Папаши" и а также "Высокий блондин в черном ботинке", "Игрушка" и другим.

1947 — Вячеслав Середа, молдавский режиссер.

1948 — Михаил Шуфутинский, американский и российский певец, автор песен.

1952 — Александр Кутиков, бас-гитарист группы "Машина времени".

1973 — Сергей Шнуров, российский рок-музыкант и актёр, лидер группы "Ленинград".

1975 — Татьяна Навка, российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр.

1978 — Карлес Пуйоль, испанский футболист (защитник), чемпион мира 2010 года.

1983 — Клаудио Браво, чилийский футболист (вратарь), двукратный победитель Кубка Америки.

Скончались:

1695 — Жан Де Лафонтен (р. 1621), французский поэт-баснописец.

1937 — Илья Ильф (р. 1897), писатель, в паре с Евгением Петровым написал "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок".

1945 — Александр Космодемьянский (р. 1925), Герой Советского Союза, брат Зои Космодемьянской.

2008 — Джон Уилер (р. 1911), американский физик-теоретик, автор термина "чёрная дыра".