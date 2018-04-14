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Акция Тотальный диктант в Минске

Какой сегодня праздник: 14 апреля 2018

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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (80)
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Этот день 104-й в григорианском календаре. До конца года остается 261 день.

В этот день проходит международная образовательная акция "Тотальный диктант". Она призвана привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения ее уровня и развития культуры грамотного письма. Данное мероприятие проходит ежегодно, начиная с 2004 года, и сегодня охватывает многие страны мира, включая и Молдову.

Михайл Давыдов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мнение дипломата - что "Тотальный диктант" значит для Молдовы

События в этот день:
1611 — Принцем Федерико Цези впервые использовано слово "телескоп".

Очевидное-невероятное: прогулка по Млечному пути… — реальность>>>

1618 — В Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).

1865 — Смертельное ранение 16-го президента США Авраама Линкольна в результате покушения на его жизнь.
На следующий день Линкольн скончался.

1879 — Покушение на Российского императора Александра II. 

1894 — Состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1912 — Лайнер "Титаник" столкнулся с айсбергом.

Титаник
© Photo : YouTube
Новая версия крушения Титаника: айсберг не виноват

1912 — Образован футбольный клуб "Сантос".

1956 — Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение — первый видеомагнитофон.

Видеозалы Кишинева, которые мы штурмовали>>>

1961 — Первая передача телевизионной программы из Москвы в столицы стран Западной Европы по сетям "Евровидения" и "Интервидения".

1961 — Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение о почетном звании "Летчик-космонавт СССР".

1983 — Первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин дома в рабочем кабинете. Архивное фото
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1991 — Из Музея Ван Гога было похищено 20 картин на 500 миллионов долларов.

Родились:

1744 — Денис Иванович Фонвизин (ум. 1792), писатель, драматург, создатель русской бытовой комедии ("Недоросль", "Бригадир").

1754 — Николай Петрович Румянцев (ум. 1826), граф, с 1807 по 1814 министр иностранных дел России. Знаменитым его сделала собранная уникальная коллекция книг и рукописей — так называемый Румянцевский музей. На основе его с 1862 года стала действовать публичная библиотека, в 1925 году ей дали имя Ленина.

1841 — Джон Форстер Алкок (ум. 1910) — футболист, один из организаторов Футбольной ассоциации Англии.

Памятник Александру Первому в Кишиневе — символ свободы>>>

1857 — Виктор Горслей (ум. 1916), английский нейрохирург, первым в мире удаливший спинную опухоль.

1862 — Столыпин, Пётр Аркадьевич (ум. 1911), русский государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России (1906-1911), инициатор аграрной реформы.

1892 — Хуан Бельмонте (ум. 1962), испанский матадор-рекордсмен, герой Хемингуэя в романе "Смерть после полудня".

1915 — Пётр Петрович Глебов (ум. 2000), актер, народный артист СССР. Лучшей работой актёра в кино стала роль Григория Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон".

1923 — Лидия Вертинская (ум. 2013), советская и российская актриса, художник. Наиболее известная роль — Анидаг в сказке "Королевство кривых зеркал".

1945 — Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, гитарист, певец и композитор, участник групп Deep Purple, Rainbow.

1951 — Петр Мамонов, рок-музыкант ("Звуки Му") и актер. Известен своими ролями в фильмах режиссера Павла Лунгина "Остров" и "Царь".

1973 — Эдриен Броуди, американский актер и продюсер, лауреат премий "Оскар" и "Сезар". Снялся в фильмах: "Пианист", "Учитель на замену", "Тонкая красная линия", "Химера".

1977 — Сара Мишель Геллар, американская актриса. Прославилась благодаря главной роли в телесериале "Баффи — истребительница вампиров".

Скончались:

1910 — Михаил Врубель, русский художник.

Картина Демон Михаила Врубеля
© Sputnik / РИА Новости
Картина "Демон" Михаила Врубеля

1917 — Людовик Лазарь Заменгоф, создатель искусственного языка эсперанто.

1930 — Владимир Маяковский (р. 1893), русский советский поэт.

1943 — Яков Джугашвили (р. 1907), старший лейтенант, старший сын И. В. Сталина.

1980 — Джанни Родари (р. 1920), итальянский детский писатель. Написал сказки "Приключения Чиполлино" и "Путешествие голубой стрелы".

2009 — Морис Дрюон (р. 1918), французский писатель, бывший министр культуры Франции. Автор серии исторических романов "Проклятые короли".

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (80)

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Теги:
14 апреля, почему утонул Титаник, крушение Титаника, Тотальный диктант, праздник, Морис Дрюон, Джанни Радари, Яков Джугашвили, Владимир Маяковский, Сара Мишель Геллар, Эдриен Броуди, Петр Мамонов, Лидия Вертинская, Петр Столыпин, Михаил Врубель, США, Великобритания, Молдова, Россия
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