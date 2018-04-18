Какой сегодня праздник: 18 апреля 2018 года

Этот день является 108-м по Григорианскому календарю. До конца года остается 257 дней.

А вы знали, что сегодня Международный день радиолюбителя? А еще 18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. Этот День, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО.

© Sputnik / Miroslav Rotari Каким будет начало недели: точный прогноз погоды на 18 и 19 апреля

Цель праздника — привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

События в этот день:

1718 — По Указу Петра I создан Капитул орденов Российской Империи, который разрабатывал статут орденов и других государственных наград и вел учет награжденных.

1775 — Скачка Ревира, легендарное событие, ознаменовавшее начало Войны за независимость в США.

1846 — Американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

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1902 — В Дании впервые применяют дактилоскопию для опознания преступника, новый метод идентификации человека по отпечаткам пальцев.

1909 — Ватикан канонизировал Жанну д'Арк.

1922 — В Москве основана футбольная команда МКС, ныне известная как "Спартак".

© RIA Novosti . Федоренко Владимир Болельщики "Спартака"

1925 — Образован Международный радиолюбительский союз.

1946 — В связи с образованием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций.

1981 — Группа "Yes" объявила о временном прекращении концертной и студийной деятельности.

Родились:

1819 — Франц фон Зуппе (настоящее имя Франческо Зуппе Демелли), австрийский композитор и дирижер ("Веселые студенты", "Легкая кавалерия", "Боккаччо") (ум. 1895).

1838 — Поль Эмиль Лекок Де Буабодран, французский химик, открывший элементы галлий, самарий и диспрозий (ум. 1912).

1917 — Георгий Вицин (ум. 2001), актер театра и кино, народный артист СССР.

© Sputnik / Георгий Вицин в роли Бальзаминова (слева) и Лидия Смирнова в роли свахи (справа) в фильме "Женитьба Бальзаминова" (режиссер Константин Воинов)

1929 — Галина Брежнева (ум. 1998), дочь советского генсека Леонида Брежнева.

1937 — Светлана Немоляева, актриса, народная артистка РСФСР.

1955 — Майк Науменко (ум. 1991), рок-музыкант, лидер группы "Зоопарк".

Скончались:

1674 — Джон Граунт (р. 1620), английский статистик, основатель демографии.

1850 — Анна Мария Тюссо (р. 1761), скульптор, основатель известного музея восковых фигур в Лондоне.

1898 — Гюстав Моро (р. 1826), французский художник-символист.

1955 — Альберт Эйнштейн (р. 1879), немецкий физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии (1921).

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