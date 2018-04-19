Какой сегодня праздник: 19 апреля 2018 года

Этот день является 109-м в году по Григорианскому календарю. До конца года остается 256 дней.

А вы знали, что сегодня международный день подснежника?

© Sputnik / Miroslav Rotari Каким будет начало недели: точный прогноз погоды на 18 и 19 апреля

События в этот день:

1563 — В Москве начала работать типография первопечатника Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца, началось печатание первой русской датированной книги — "Апостола".

Почему главный день для СМИ Молдовы — это 18 февраля>>>

1627 — Французский кардинал Ришелье выдал компании Ста ассоциаций патент на исследование и освоение Канады.

1783 — Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.

1788 — Завершение правления Александра Ипсиланти (1725-1805) в Молдове.

1850 — Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал своими силами).

Мария Плотникова Панама – это далеко не футбол. Это Панамский канал – судоходный канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны

1897 — Проведен первый Бостонский марафон.

1903 — Начало "Кишиневской бойни", одного из самых кровавых еврейских погромов (по 21 апреля).

Кишиневское гетто — трагическая история>>>

1935 — В СССР основано спортивное общество "Спартак". Название предложил советский футболист и хоккеист Николай Петрович Старостин.

1941 — Сенат США принял резолюцию о поддержке идеи создания еврейского государства в Израиле.

1943 — Началось вооруженное восстание узников варшавского гетто против нацистов.

1970 — С конвейера сошел первый автомобиль "ВАЗ-2101".

© Sputnik / Дмитрий Донской Автомобиль "ВАЗ 2101"

1971 — Запуск первой советской орбитальной станции "Салют".

1987 — Семья Симпсонов впервые появляются в "Шоу Трейси Ульман" с первой короткометражной серией под названием "Good night".

1995 — В Молдове принят "Закон о статусе муниципия Кишинэу".

2000 — В Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.

Родились:

1900 — Александр Птушко, кинорежиссер ("Золотой ключик", "Новый Гулливер", "Руслан и Людмила") (ум. 1973).

1902 — Вениамин Каверин (ум. 1989), русский советский писатель. Наиболее известное произведение — приключенческий роман "Два капитана". Лауреат Сталинской премии второй степени.

1942 — Алан Прайс, английский рок-музыкант, клавишник группы "The Animals".

1961 — Анна Герасимова (Умка), российская певица, рок-музыкант. Солистка группы "Умка и Броневик".

1978 — Джеймс Эдвард Франко, американский актер и режиссер. Известные роли в фильмах "Человек паук", "Джеймс Дин", "Храви Милк" и другие.

1979 — Кейт Хадсон, американская актриса. Дочка комедийной актрисы Голди Хоун. Сыграла в кинофильмах: "Война невест", "Ключ от всех дверей", "Жених на прокат".

1981 — Хейден Кристенсен, канадский актер, получивший мировую известность благодаря исполнению роли Энакина Скайуокера во второй и третьей частях трилогии-приквела Джорджа Лукаса "Звёздные войны".

1985 — Александр Третьяков, российский скелетонист, чемпион мира.

1987 — Оксана Акиньшина, российская киноактриса. Снялась в картинах "Стиляги", "Волкодав", "Сестры" и других.

1987 — Мария Шарапова, российская теннисистка, пятикратная победительница турниров Большого шлема, заслуженный мастер спорта России.

© Sputnik / Alexei Kudenko Теннис. Ролан Гаррос - 2011. Седьмой день

Скончались:

1882 — Чарльз Дарвин, английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории.

1906 — Пьер Кюри (р. 1859), французский физик, лауреат Нобелевской премии (1906).

1989 — Дафна Дюморье (р. 1907), английская писательница и биограф. Самые известные произведения "Ребекка" и "Птицы", которые позже экранизировал Альфред Хичкок.

2000 — Сергей Залыгин (р. 1913), русский советский писатель и общественный деятель, в 1986-1998 гг. главный редактор журнала "Новый мир".