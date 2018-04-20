Какой сегодня праздник: 20 апреля 2018 года

Этот день 110-й в григорианском календаре. До конца года остается 255 дней.

А вы знали, что 20 апреля — Международный день китайского языка?

© Sputnik / Miroslav Rotari Солнечно и ясно: точный прогноз погоды в Молдове на 20 и 21 апреля

События в этот день:

1517- Завершение правления Богдана III в Молдове.

1534 — Началась первая экспедиция французского исследователя Жака Картье в Канаду.

1656 — В России появляются медные деньги (взамен серебряных).

1832 — Петербургский акушер Андрей Вольф сделал первое в России успешное переливание крови. Донором роженицы с кровотечением стал ее муж.

Доноры крови в Молдове — забытые спасители жизней>>>

1841 — Публикация первого в истории литературы детективного рассказа — "Убийство на улице Морг" американского писателя Эдгара Алана По.

1902 — Супруги Мария и Пьер Кюри в результате экспериментов выделили чистый радий.

1910 — Комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

1933 — Издательство "Молодая гвардия" по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии "Жизнь замечательных людей". Первой была напечатана книга "Генрих Гейне" Александра Дейча.

1935 — Стараниями журналиста Уоррена Хилла, ведущего шоу "Your Lucky Strike Hit Parade", на американском радио появился первый в мире хит-парад.

1958 — Был основан футбольный клуб "Рубин".

1968 — в датском городке Таструп группа Deep Purple впервые выступила с концертом.

1992 — На стадионе "Уэмбли" состоялся концерт, посвящённый памяти Фредди Меркьюри.

1992- Была создана Молдавская шахматная федерация.

1993 — Образовалась группа Backstreet Boys.

Родились:

1840 — Одилон Редон, французский живописец, график, декоратор, один из родоначальников символизма (ум. 1916).

1893 — Гарольд Ллойд (ум. 1971), американский комедийный актер. Он наряду с Чарли Чаплином и Бастером Китоном, — один из наиболее популярных и влиятельных киноактёров эпохи немого кино. Ллойд снялся примерно в 200 юмористических фильмах.

1949 — Джессика Лэнг, американская киноактриса, обладательница двух "Оскаров". Прославилась ролями в фильмах "Тутси" и "Фрэнсис".

1950 — Александр Лебедь (ум. 2002), российский политический деятель, генерал-лейтенант. Сыграл важную роль в урегулировании Приднестровского вооруженного конфликта в 1992 году.

1958 — Вячеслав Фетисов, советский и российский хоккеист, обладатель всех высших титулов мирового хоккея, государственный деятель.

1980 — Баста, российский рэп-исполнитель, актер.

© Sputnik / Александр Кряжев Создатель графа Дракулы - кто он

Скончались:

1912 — Брэм Стокер (р. 1847), ирландский писатель, прославивший Трансильванию. После выхода его романа "Дракула", этот регион Румынии стали известен всему миру. Правда, жителям Трансильвании да и Румынии в целом, до сих пор приходится объяснять туристам, что вампиров в этих краях нет.

1985 — Чарльз Фрэнсис Рихтер (р. 1900), американский физик, разработавший шкалу для оценки силы землетрясений.