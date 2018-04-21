05:45 21 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Кишиневский цирк

Какой сегодня праздник: 21 апреля 2018 года

http://daypic.ru
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (84)
18 0 0

Этот день 111-й в григорианском календаре. До конца года остается 254 дня.

А вы знали, что сегодня сразу два международных праздника? День цирка и день астрономии. 

Кишинев, 2018, апрель
Sputnik Молдова
Какими будут выходные: точный прогноз погоды в Молдове на 21 и 22 апреля

События в этот день:

753 до н. э. — Считается датой основания Рима Ромулом.

1864  — Александру Иоан Куза утвердил Уголовный кодекс, который вступил в силу в 1865 году.

Масонство против молдавской самобытности>>>

1937 — Премьера "Анны Карениной" во МХАТе отмечается специальным сообщением ТАСС, как событие государственной важности.

1939 — В Ленинграде открывается кинотеатр "Москва", первый трехзальный кинотеатр в СССР.

1944 — Женщины во Франции получили избирательное право. 

Луминица Друмя и Константин Руснак
© Sputnik / Nicu Goncear
Почему Старый Орхей не включают в список всемирного наследия ЮНЕСКО

1951 — Создан Национальный Олимпийский комитет СССР.

1954 — Вступление СССР в ЮНЕСКО.

1956 — Песня Элвиса Пресли "Heartbreak Hotel" становится его первой песней, вышедшей на лидирующую строчку музыкального чарта "Billboard magazine".

2009 — День Iron Maiden, приуроченный к выходу полнометражного документального фильма "Iron Maiden: Flight 666".

Родились:

1782 — Фридрих Фрёбель (ум. 1852), немецкий педагог, впервые сформулировавший понятие "детский сад".

1816 — Шарлотта Бронте (ум. 1855), английская писательница. Является одной из талантливейших представительниц английского романтизма и реализма. Мировую известность получили ее романы "Джейн Эйр", "Эмма" и "Виллет" (Городок). 

1830 — Джеймс Старли (ум. 1881), английский изобретатель велосипедов, основатель велосипедной индустрии. 

На льду Байкла устроили гонки на велосипедах, лыжах и коньках
© Ruptly .
Экстремальные гонки на льду Байкала на велосипедах, лыжах и коньках

1864 — Макс Вебер (ум. 1920), немецкий социолог, историк, экономист, один из основателей современной социологии.

1915 — Энтони Куинн (ум. 2001), американский актер, обладатель двух "Оскаров".

Лучшие роли в фильмах "Млечный путь", "Собор Парижской Богоматери", "Атилла", "Лоуренс Аравийский" и "Блеф". 

1922 — Станислав Ростоцкий, советский и российский кинорежиссёр, актер, сценарист, педагог. Народный артист СССР (1974). Снял фильмы "А зори здесь тихие…", "Белый Бим Черное ухо", "Доживем до понедельника" и другие. Первые два получили номинации на премию Оскар.

1926 — Елизавета II, королева Великобритании (с 1952 года).

1947 — Игги Поп, американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают "крёстным отцом" (иногда "дедушкой") панк-рока и гранжа.

1955 — Крис Кельми, певец и композитор, создатель группы "Рок-ателье".

1966 — Андрей Жигалов, актер, профессиональный клоун. Прославился в мире как "клоун без грима", автор и исполнитель песен.

1978 — Юкка Невалайнен, барабанщик финской пауэр-метал-группы "Nightwish".

1979 — Джеймс МакЭвой, шотландский актер известный по фильмам "Грязь", "А в душе я танцую", "Последнее воскресение", "Искупление", "Джейн Остин". 

Скончались:

1910 — Марк Твен (р. 1835), американский писатель, журналист и общественный деятель. Его творчество охватывает множество жанров — юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие.

Писатель Марк Твен
© Huffingtonpost
Писатель Марк Твен

2003 — Нина Симон (р. 1933), американская певица, пианистка, композитор, аранжировщица. Придерживалась джазовой традиции, однако использовала самый разный исполняемый материал, сочетала джаз, соул, поп-музыку, госпел и блюз, записывала песни с большим оркестром.

2004 — Эдуард Асадов (р. 1923), русский советский поэт-лирик.

2014 — Александр Леньков (р. 1943), актер театра и кино, народный артист России. Наиболее известные фильмы — "Дайте жалобную книгу" и "Приключения Петрова и Васечкина". В 2000-2007 годах эпизодически озвучивал гнома Буквоежку в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!".

2016 — Принс, американский певец, лауреат премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус".

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (84)

По теме

Цирк дю Солей раскрыл тайны своего нового шоу
Прогноз астрономов: к 2050 году Солнце станет более холодным и тусклым
Поправка для учебника астрономии: естественных спутников у Земли - два
Фа-Диез: Игги Поп – нанаш инди-групп и пожилой король панка
Теги:
21 апреля, праздник, Шарлотта Бронте, Энтони Куинн, Станислав Ростоцкий, Джеймс Макэвой, Эдуард Асадов, Марк Твен, Игги Поп, Нина Симон, Принс, Елизавета Вторая, Италия, США, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Батуми
    Все бегут!

    Полиция опубликовала список дорог Батуми, которые будут перекрыты во время проведения масштабного ночного полумарафона.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

  • Рассмотрение кандидатуры правительства во главе с премьером Мухаммедкалыем Абулгазиевым
    Достойный кандидат

    Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абулгазиева на пост премьер-министра.

  • Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
    Понаблюдайте!

    Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

  • Заправка Лукойла в Узбекистане
    Почему не открывали?

    Вице-президент компании "Лукойл" Сергей Никифоров рассказал Sputnik, почему так долго не открывалась первая автозаправка компании в Ташкенте.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пожар в Кишиневе
Как тушили два пожара в Кишиневе: фото с места происшествия
Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Лавров высмеял предположения о слежке ГРУ за почтой Юлии Скрипаль
Пожары в Молдове
Пожары в Молдове: цифры и факты

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться