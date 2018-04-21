Какой сегодня праздник: 21 апреля 2018 года

Этот день 111-й в григорианском календаре. До конца года остается 254 дня.

А вы знали, что сегодня сразу два международных праздника? День цирка и день астрономии.

Sputnik Молдова Какими будут выходные: точный прогноз погоды в Молдове на 21 и 22 апреля

События в этот день:

753 до н. э. — Считается датой основания Рима Ромулом.

1864 — Александру Иоан Куза утвердил Уголовный кодекс, который вступил в силу в 1865 году.

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1937 — Премьера "Анны Карениной" во МХАТе отмечается специальным сообщением ТАСС, как событие государственной важности.

1939 — В Ленинграде открывается кинотеатр "Москва", первый трехзальный кинотеатр в СССР.

1944 — Женщины во Франции получили избирательное право.

© Sputnik / Nicu Goncear Почему Старый Орхей не включают в список всемирного наследия ЮНЕСКО

1951 — Создан Национальный Олимпийский комитет СССР.

1954 — Вступление СССР в ЮНЕСКО.

1956 — Песня Элвиса Пресли "Heartbreak Hotel" становится его первой песней, вышедшей на лидирующую строчку музыкального чарта "Billboard magazine".

2009 — День Iron Maiden, приуроченный к выходу полнометражного документального фильма "Iron Maiden: Flight 666".

Родились:

1782 — Фридрих Фрёбель (ум. 1852), немецкий педагог, впервые сформулировавший понятие "детский сад".

1816 — Шарлотта Бронте (ум. 1855), английская писательница. Является одной из талантливейших представительниц английского романтизма и реализма. Мировую известность получили ее романы "Джейн Эйр", "Эмма" и "Виллет" (Городок).

1830 — Джеймс Старли (ум. 1881), английский изобретатель велосипедов, основатель велосипедной индустрии.

1864 — Макс Вебер (ум. 1920), немецкий социолог, историк, экономист, один из основателей современной социологии.

1915 — Энтони Куинн (ум. 2001), американский актер, обладатель двух "Оскаров".

Лучшие роли в фильмах "Млечный путь", "Собор Парижской Богоматери", "Атилла", "Лоуренс Аравийский" и "Блеф".

1922 — Станислав Ростоцкий, советский и российский кинорежиссёр, актер, сценарист, педагог. Народный артист СССР (1974). Снял фильмы "А зори здесь тихие…", "Белый Бим Черное ухо", "Доживем до понедельника" и другие. Первые два получили номинации на премию Оскар.

1926 — Елизавета II, королева Великобритании (с 1952 года).

1947 — Игги Поп, американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают "крёстным отцом" (иногда "дедушкой") панк-рока и гранжа.

1955 — Крис Кельми, певец и композитор, создатель группы "Рок-ателье".

1966 — Андрей Жигалов, актер, профессиональный клоун. Прославился в мире как "клоун без грима", автор и исполнитель песен.

1978 — Юкка Невалайнен, барабанщик финской пауэр-метал-группы "Nightwish".

1979 — Джеймс МакЭвой, шотландский актер известный по фильмам "Грязь", "А в душе я танцую", "Последнее воскресение", "Искупление", "Джейн Остин".

Скончались:

1910 — Марк Твен (р. 1835), американский писатель, журналист и общественный деятель. Его творчество охватывает множество жанров — юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие.

© Huffingtonpost Писатель Марк Твен

2003 — Нина Симон (р. 1933), американская певица, пианистка, композитор, аранжировщица. Придерживалась джазовой традиции, однако использовала самый разный исполняемый материал, сочетала джаз, соул, поп-музыку, госпел и блюз, записывала песни с большим оркестром.

2004 — Эдуард Асадов (р. 1923), русский советский поэт-лирик.

2014 — Александр Леньков (р. 1943), актер театра и кино, народный артист России. Наиболее известные фильмы — "Дайте жалобную книгу" и "Приключения Петрова и Васечкина". В 2000-2007 годах эпизодически озвучивал гнома Буквоежку в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!".

2016 — Принс, американский певец, лауреат премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус".